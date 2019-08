Cu ajutorul unei firme din București, de recrutare a forței de muncă, ce are punct de lucru în Brașov , Mihai Fudulache, administrator al unei societăți comerciale aflată într-o continuă ascensiune, a reușit un lucru inedit pentru meleagurile trotușene.

Astfel, el a încadrat 18 muncitori din Vietnam, o republică unde la o suprafață puțin mai mare ca a României sunt de peste 5 ori mai mulți locuitori decât în țara noastră! ”După ce am văzut în Brașov vietnamezi lucrând în construcții, în luna februarie a acestui an am început discuțiile pentru a aduce muncitori din această țară și la firma pe care o administrez! Fiind o firmă ce plantează viță de vie în mod mecanizat noi avem muncitori dar am dezvoltat încă o latură a activității noastre! Pe lângă plantațiile viticole acum realizăm și plantații pomicole!

Cum în zonă avem personalul nostru, scopul de a aduce muncitori din Vietnam este ca ei să lucreze în zonele din țară, unde suntem solicitați să realizăm plantații. Chiar la sfârșitul acestei săptămâni cei 18 muncitori din Vietnam aduși la muncă vor face prima deplasare, în județul Timiș”, ne-a declarat Mihai Fudulache, administrator al firmei ”Da Bacco” din Cașin (sediul acesteia, de la jumătatea distanței Cașin – Onești dând un puternic elan dezvoltării zonei, prin apariția aici și a altor firme).

Salariile, după merit

Mihai Fudulache a mai menționat:”Vietnamezii – care au vârste cuprinse între 25 și 45 ani, unul dintre ei fiind căsătorit de câteva săptămâni! – au mulțumit pentru modul în care au fost primiți și pentru că am avut încredere în ei. Toți angajații firmei i-au primit bine, acum se salută reciproc. Văd în ei niște colegi și nu pericolul că le vor lua locul de muncă! Pentru vietnamezi primele trei luni vor fi de acomodare și după acest termen vor fi stabilite salariile lor, fiecare după cât muncește! Noi încercăm să le facem viața cât mai frumoasă, pentru ca ei să se integreze cât mai ușor! Salariile sunt cele pe care le merită și dacă vor da randament, ne gândim ca să mai aducem încă 30 de vietnamezi în primăvara anului viitor”.

Vor orez

În aceste zile muncitorii din Vietnam lucrează la o plantație din zonă, impresionând prin faptul că oricât de mare este căldura, ei poartă salopete. Deși sunt prezenți doar de o săptămână în România, ei au avut parte și de câteva surprize. Una din acestea a fost invitația adresată de Mihai Fudulache, administratorul firmei, la o masă cu… pește, întrucât au declarat că bunătățile alimentare europene nu-i încântă, ei dorind cât mai mult orez!

“Unii o văd ca p eo nebunie”

”Nu știu cât vor reuși să se acomodeze însă ei pe mine m-au câștigat!”, a mărturisit Mihai Fudulache, ce a menționat că este felicitat pentru curajul de care a dat dovadă, aducând muncitori din Vietnam. El a mai afirmat: ”Sunt sigur că unii o văd ca pe o nebunie, dar așa cum românii s-au dus să muncească în vestul Europei așa și cei din această țară atât de îndepărtată (Vietnamul se află la aproape 7 600 km depărtare!), doresc să vină în Europa, chiar dacă nu le este ușor!” Menționăm că muncitorii vietnamezi sunt de mai multe religii (inclusiv creștini) și țin legătura cu familiile lor prin intermediul internetului.