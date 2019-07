Cunoscutul etnograf Dorinel Ichim, doctor în arte plastice, etnologie și etnografie, a mai pus în bibliotecă, pe raftul în care sunt numai cărțile pe care le-a scris, încă un volum. „Monumente din patrimoniul municipiului Bacău” este titlul cărții, care a văzut recent lumina tiparului la Editura Magic Print din Onești.

În carte sunt prezentate 31 de edificii, clădiri de patrimoniu. Al 32-lea existent încă în Bacău este imobilul în care a funcționat Direcția Județeană de Cultură, dar care – spune autorul cărții – are acum alt proprietar și nu mai poate fi prezentat, la felul în care arată.

Cinci dintre monumentele din carte sunt din grupa valorică A – internă și internațională: Biserica Precista, Casa arhitectului Sterian, Casa Nicu Enea, Palatul Administrativ și Casa Alecsandri. Celelalte sunt din grupa valorică B – de importanță zonală și locală.

Toate monumentele descrise există încă, dar cea mai degradată, în curs de prăbușire este Casa Alecsandri.

Autorul are deja pregătite alte două lucrări de specialitate. Prima, gata de tipar, despre 20 de monumente din tot județul, poartă titlul „Palate, castele și conace” și este sponsorizată de Consiliul Județean. A doua lucrare, la care mai trebuie pusă doar ilustrația, este „Instalații și construcții de patrimoniu din municipiul Bacău”.

Multe dintre edificii sunt cele pe lângă care trecem des sau chiar zilnic, fără să știm ce au reprezentat, unele fiind astăzi case de locuit sau sedii de instituții și firme. Dar fac parte din istoria vie a Bacăului.

„În instituțiile de cultură pentru care am lucrat – ne-a declarat autorul – am găsit multă documentație privind monumentele arhitectonice băcăuane. Le-am luat la rând, am vizitat monumentele, le-am fotografiat și am cules toate datele disponibile și din arhive. Am găsit 218 monumente în județ și mi-am dat seama că pot fi puse într-o carte sau în mai multe cărți”.