Ministrul Transporturilor despre șantierele lui Umbrărescu: sunt aproape de capacitatea maximă

Cel mai puternic drumar din România, constructorul UMB este ,,aproape” de capacitatea maximă, cu aprox. 420 de kilometri de Autostradă și Drumuri Expres în șantier, contractați sau câștigați, a anunțat miercuri, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

Invitat la PrimaNews, ministrul Grindeanu a anunțat că aprox. 250 de kilometri din cei 320 de kilometri (Buzău-Pașcani) ai Autostrăzii Moldovei ar putea fi construiți complet de UMB, iar utilajele există și se verifică prin sistemul ,,Registrul Utilajelor“, baza de date care semnalează dacă un constructor înscrie aceleași utilaje la două licitații în paralel.

Întrebat despre capacitatea de mobilizare și dacă poate ,,duce” toate contractele/licitațiile câștigate, Sorin Grindeanu a spus că, toate contractele sunt în termene, ba chiar unele în avans : ,,…e ok…în acest moment este undeva la capacitatea maximă, aproape de capacitatea maximă, dar vreau să vă spun că pe toate contractele pe care această companie le are semnate cu CNAIR, pe toate le duce și este în termene, ba chiar le termină și înainte, sunt organizați în stil militar și asta e mare lucru…știți, un șantier nu e o farmacie. Pe A 7 (n.r Autostrada Moldovei) din 13 loturi pe 7 loturi are contracte, iar pe 3 loturi sunt contestații la CNSC.

Foarte important, noi am dat drumul la Registrul Utilajelor, adică lucrurile (utilajele) se văd dacă se dublează și nu are capacitate. Totodată, a câștigat și financiar, a venit cu 85 % din evaluarea CNAIR. La modul în care lucrează nu am niciun semn de întrebare că nu are capacitatea pe șantierele pe care lucrează”, a declarat Sorin Grindeanu.