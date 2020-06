La ora 19.00, vineri, 12 iunie, însoțit de o delegație importantă formată din reprezentanți ai autorităților locale și județene, politicieni băcăuani și conducerea instituțiilor publice sanitare, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a sosit în parcarea din unitatea medicală și făcut un adevărat tur de forță, într-o vizită fulger de aproape jumătate de oră.

A urcat în noua construcție a Spitalului „Sf. Maria” Bacău, amenajat, la parter și etajele 4-5, printr-un parteneriat între Consiliul Local și Consiliul Județean, a vizitat în detaliu fiecare nivel al clădirii, inclusiv zonele încă în lucru, a întrebat de circuite, de aparatură, de tipurile de secții care vor funcționa aici, a fost și la etajul 1 unde va fi amenajat blocul operator.

Apoi a ținut neapărat să vadă Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Bacău, circuitele Covid și non-Covid, respectarea lor, cazuistica și adresabilitatea, ulterior s-a îndreptat către Secția de Infecțioase Copii – unde sunt gestionate cazurile de suspiciuni și confirmări cu noul coronavirus, dar a vizitat și Compatimentul de Radioterapie, care are sprijinul Ministerului Sănătății pentru achiziționarea unui al doilea accelerator de particule, necesar în tratarea bolnavilor diagnosticați cu diferite forme de cancer, fie cu bani de la Banca Mondială, prin proiecte europene sau prin investiția directă a ministerului de resort.

„Am venit în Bacău tocmai pentru această clădire și pentru a evalua activitatea atât pe zona infecțioase Covid, cât și pe cea non-Covid din Spitalul Județean. Am fost informat de tot ce înseamnă istoricul acestui spital (municipal, n.r.), de tot ce înseamnă nerealizarea lui în toți acești ani, deși a fost o hotărâre de guvern în care exista în Bacău un spital municipal.

Am luat de la fața locului informația, iar săptămâna viitoare voi merge la Ministerul Justiției, unde am înțeles că nu are avizul acest proiect. Am văzut și viitorul acestui spital, ca parte integrantă din Spitalul Județean de Urgență Bacău.

Tot suportul pentru acest lucru, toată implicarea mea, rămâne ca în perioada următoare să stabilim ce deficiențe au făcut ca această clădire să nu poată funcționa astăzi și în ce regim legal o va putea face.”

– a fost scurta declarație a ministrului Nelu Tătaru, după efectuarea vizitei

Este pentru prima oară când ministrul Nelu Tătaru vizitează Bacăul, de când acesta a fost numit în funcție. Au fost prezenți, alături de el, prefectul Liviu Miroșeanu, directorul Direcției de Sănătate Publică Bacău, dr. Mihaela Arim, Dan Stoica, directorul Casei Județene de Asigurări de Sănătate, Adrian Popa, managerul SJU Bacău, dar și primarul Bacăului, Cosmin Necula, președintele Consiliului Județean, Sorin Brașoveanu, europarlamentarul Dragoș Benea, deputatul Lucian Șova, deputatul Ionel Palăr, alături de reprezentanți ai constructorului care desfășoară șantierul din spitalul municipal.