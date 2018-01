Cam așa-i de la o vârstă încolo: îți pierzi somnul. Pierzi somnul, dar câștigi o echipă. Una în ton cu vârsta din buletin: de old boys. Over 38, ca să fim mai exacți. Bacăul va fi reprezentat la viitoarea ediție a Campionatul Național de minifotbal peste 38 de ani de Insomnia Old Boys, echipă înființată în această iarnă. „Naș” i-a fost fostul mijlocaș al FCM-ului de la finele anilor ’90, Ionuț Vetrea, zis și Nas. Iar numele echipei nu vine neapărat de la nopțile pierdute în căutarea celei mai bune formule de joc, ci de la sponsorul grupării. Insomnia, așadar. Botezul va avea loc chiar azi. Și nu oriunde, ci pe terenul campioanei naționale en titre: Old Boys Piatra Neamț. „De la ora 19.00, vom juca la complexul «Play Arena» din Piatra Neamț împotriva campionilor naționali, Old Boys Piatra Neamț. La ei evoluează, printre alții, foștii componenți ai Ceahlăului Angelo Alistar și Tibi Șerban. E un test bun pentru noi; ne arată unde ne aflăm la început de drum”, a declarat Ionuț Vetrea, care își dorește un loc pe podium la viitoarea ediție a campionatului. Premise există, în condițiile în care Insomnia are în componență foști prim-divizionari de prim-plan precum Cristi Ciocoiu, Sorin Trofin sau Florin Anton. Iar lor li se adaugă nume cu rezonanță și în minifotbalul din România: Bojescu, Romașcanu sau Titi Câmpanu. „Am convingerea că vom face o figură frumoasă în campionat, chiar dacă ediția 2018 va include echipe noi, cum este și cea din Bistrița, construită pe scheletul Gloriei lui nea’ Jean Pădureanu, cu Coroian, Mândrean sau Costin”, a adăugat Ionuț Vetrea. Până la startul campionatului, Insomnia Old Boys Bacău va disputa mai multe jocuri de verificare. Inclusiv pe teren propriu. De altfel, următoarea acțiune va avea loc în Bacău, împotriva celor de la Old Boys Iași. Nu-i vreme de pierdut. Și nici timp de dormit! Componența Insomnia Old Boys Bacău

Portar: Florin Anton.

Jucători de câmp: I. Vetrea, Bojescu, Câmpanu, Ciocoiu, Trofin, D. Vetrea, Romașcanu, Palade, Pânzaru.

