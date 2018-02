Sport Milon: fotbal și nu badminton! de Desteptarea -

Rareș și Ștefan, copiii celui mai galonat cuplu de campioni din badmintonul românesc, au ales sportul rege în locul celui practicat de părinții lor Ultimul pe listă Așchia nu sare departe de trunchi. Într-adevăr, nu sare. Dar uneori, capătă forme diferite. Un dublu exemplu îl găsim în familia Milon. Bogdan și Alexandra alcătuiesc cel mai galonat cuplu din badmintonul românesc. Zeci de titluri naționale cu Știința Bacău, meciuri sub tricolor, performanțe internaționale, recorduri. Firul tradiției a fost țesut inițial de cei doi ca sportivi. A continuat apoi la nivel de antrenorat. Și- culmea- s-a deșirat când au intrat pe…fir tocmai urmașii din familie. Cum așa? Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF