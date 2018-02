Kilometrul 0…”Foarte adevărat! De aproximativ trei ani și eu mi-am schimbat viața total și e nespus de bine. Viață sănătoasă, curată, organizată, frumoasă și, cel mai important, alături de Dumnezeu.” Entuziasmul Andreei răzbate prin aceste cuvinte. Imediat după ce a citit “ Cuibul de viespi” a simțit nevoia să-mi spună toate aceste lucruri frumoase. O persoană absolut minunată pe care am cunoscut-o în urmă cu ceva timp. Încă din acele vremuri știam că va reuși în viață. Acesta nu era cazul unei tinere care urmărește cu încăpățânare să găsescă vreun prinț căutând pe internet, urmărindu-și cu insistență interesul și așa mai departe. Dimpotrivă, Andreea era tot timpul în căutarea unui rost în viață. Își dorea mereu să fie frumoasă, iubită, admirată, apreciată și nu în ultimul rând respectată. Avea o altă viziune asupra fericirii. Știa încă de pe atunci că drumul pentru a obține toate aceste lucruri importante este susținut de sănătate. Echilibrul perfect! Pentru a obține toate acestea, frumoasa tânără a muncit mult. Astfel i s-a materializat visul și fiecare aspect al viziunii inițiale despre viață. Ce anume i-a schimbat Andreei profund și pozitiv viața, a fost înțelegerea faptului că obținerea unui stil de viață echilibrat este doar o chestiune de timp. Timp în care a reușit să se debaraseze de obiceiuri și convingeri nesănătoase. Așadar, este posibil ca de fiecare dată când ați încercat și nu ați reușit să vă schimbați viața să fi rămas prins într-un mod de gândire rudimentar: “dacă nu aș fi atât de stresat și nu aș avea atâtea obligații, mi-aș schimba complet stilul de viață, aș putea să mai dau jos din kilogramele în plus și atunci aș fi pe deplin fericit”. Am făcut cu toții afirmații de acest fel cel puțin o dată în viață. Când înțelegeți că nu sunteti legat în lanțuri de trecut, când ajungeți să trăiți o viață curată din punct de vedere psihic și fizic, totul devine posibil. Cum ar fi să știți că cea mai mare problemă care vă frământă a fost în totalitate rezolvată? Să știți cu certitudine că urmează să vi se întâmple un lucru extraordinar? Să fiți convins că vă așteaptă un viitor frumos? Ați începe imediat să simțiți fericirea și ați face tot ce vă stă în putință, organizându-vă viața altfel, pe căi noi și sigure. Ulterior, evenimentele vor lua avânt așa cum dorești tu și se vor desfășura într-un ritm potrivit pentru tine. Energia și bucuria te vor copleși într-un crescendo care te va ține într-un entuziasm debordant până la linia de finish. Reține că entuziasmul pe care îl resimți când te gândești la toate lucrurile frumoase care ți se vor întâmpla este singura dovadă ce-ți trebuie pentru a fi convins că dorința ta va deveni realitate. Realitatea de a fi frumos și sănătos. Ce poate fi mai mult de atât? Restul vine de la sine. Nu-i așa Andreea? Spune tu! “Totul derivă din sănătate și frumusețe: iubire, admirație, recunoștință, dăruire, respect și nu în ultimul rând credință”. Foarte adevărat! Pe scurt, când vă schimbați stilul de viață, vă transformați complet. Totul prinde contur și sens în viață. De la o zi la alta vi se întâmplă lucruri cu adevărat minunate. “ Așa ceva nu are cum să mi se întâmple!” sau “Nu cred că am să pot duce planul până la bun sfârșit!”, sunt idei cu care ar trebui să încetezi să mai jonglezi odată ce ai intrat în ritm. Fii un fin observator al întregului. Reconfigurează-ți gândurile de așa manieră, încât să fii hotărât și optimist până la capăt. Încearcă, nu e greu! Este momentul să schimbi direcția! Acum ne aflăm la kilometrul 0. Încotro? Ai răbdare! De data aceasta, va fi altfel. Vom acționa diferit! Trebuie să facem un plan bine pus la punct. Totul personalizat, în funcție de vârstă, sex și stare de sănătate. Mă ajuți Andreea? “Anamneza?” Da, văd că nu ai uitat. Apoi vom stabili timpul recomandat pentru a ajunge la finish. Vom învăța cum să ne dozăm efortul, cum să ne „hidratăm” mintea și sufletul și ce înseamnă “hrana transformării”. Totul pas cu pas. Cu grijă, răbdare și perseverență. Regula de bază: nu creăm niciun precedent! Știți ce se întâmplă, nu? Atunci când suntem frecvent smulși din starea de echilibru funcțional, până la urmă, starea respectivă de dezechilibru se transformă în regulă. În consecință, suntem sortiți să ne trăim până la capăt destinul nefericit. În majoritatea cazurilor, acesta înseamnă nefericire cauzată de boală. Motivul este clar: efectul de domino al cascadei de acțiuni greșit întreprinse în mod repetat. “ Cu alte cuvinte, crearea unui precedent atrage după sine o nouă greșeală și tot așa”, continuă Andreea. Și are mare dreptate! În plus, nu minimalizați rolul terapeutului. Bucurați-vă de îndrumarea și asistența lui deoarece treptat totul devine simplu…tot mai simplu! Schimbați-vă starea de a fi…Vreți să simțiți bucurie, recunoștință, apreciere sau orice altă emoție superioară? Atunci, transformați-vă realitatea! Doar ce am spus ce înseamnă cu adevărat realitatea: sănătate și frumusețe. Cum v-ați simți să trăiți această experiență mult dorită? Aici intervin cu adevărat semnalele coerente. Dacă puteți transmite un semnal coerent și din inimă, faceți-o! Pentru dumneavoastră și pentru toți cei care au nevoie de o schimbare. Prietenii abia așteaptă să-i informați. În momentul în care faceți acest lucru, la linia de finish veți trăi cu adevărat experiența unei reușite puternice. O altă realitate va lua naștere. E prea târziu sau prea devreme? Nu e niciodată prea devreme sau prea târziu să alegem să fim sănătoși și fericiți. Avem nevoie doar de înțelepciune. Cu siguranță înțelepciunea este cea mai importantă calitate pe care o are omul în a lua decizia corectă. Vă invit să aflați prin această experință din tainele pe care le ascunde ființa umană. Sunt cunoștințe descoperite până acum de știință și desprinse din experiența mea personală și care cred că vă vor fi de folos ca să înțelegeți ce efect puternic are sănătatea asupra vieții dumneavoastră. Mă adresez atât începătorilor, dar și celor inițiați pentru a-și reîmprospăta sănătatea. Alăturați-vă grupului pozitiv! Doar azi și mâine înseamnă o nouă șansă. Prin urmare azi vă informați, vă hotărâți și mâine, miercuri 7 februarie 2018, ora 09:00, veți lua startul pentru o viață sănătoasă și fericită. În această competiție nimeni nu întrece pe nimeni. Ne păstrăm ritmul propriu până la final. În plus, vremea se anunță însorită: cu raze de speranță și reușită garantată. Împreună cu Andreea vă aștept în număr cât mai mare! Unde? Cum unde? La kilometrul 0. 