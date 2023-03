Militarii rezerviști revendică sediul lor de la Cercul Militar proaspăt renovat

Participanții la Adunarea generală de bilanț 2022-2023 a Filialei Județene a Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere (AJCMRR) au hotărât să cheme în instanța de judecată decidenții care le refuză revenirea în fostul lor sediu din Cercul Militar Bacău, după ce clădirea acestuia a fost renovată.

„Decidenții – a scris în Raportul citit în Adunarea generală col. (rtr) Costică Ciupercă, președintele Filialei – ne-au interzis accesul după renovarea clădirii, în casa noastră unde am funcționat ca asociație timp de 32 de ani. Noi am dus, însă, în acest an o adevărată luptă pentru a ne reîntoarce acasă, o casă construită cu banii militarilor băcăuani. Acum, acolo va fi găzduită Muzica Militară, Comenduirea Garnizoanei, un cabinet medical de psihologie, un mic muzeu și alte spații de birouri. Nu mai au loc acolo, însă, biblioteca, rezerviștii militari sau filialele Veteranilor de Război și Cultul Eroilor, așa cum au fost înainte de renovarea clădirii. Am intervenit la toate instituțiile abilitate ale statului român. Dar toate demersurile noastre au primit un NU hotărât. Ni s-a recomandat să apelăm la organele locale, pentru un spațiu al nostru”. Rezerviștii mai cer un spațiu și pentru un cabinet medical destinat lor.

Prezent la adunare, comandorul Ioan Mischie, comandantul Garnizoanei Bacău, a arătat că în acest caz trebuie respectată legea. „Care lege – a precizat comandantul – spune clar că organizațiile militarilor pot închiria astfel de imobile pentru activitatea lor. Clădirea Cercului Militar are spațiu limitat. Acolo vă punem la dispoziție sala de consiliu ori de câte ori aveți nevoie, dar nu și un spațiu permanent. În rest, ușa noastră este deschisă oricând pentru dumneavoastră”.

Cele trei organizații care au avut sediile până acum doi ani la Cercul Militar au primit, pe timpul cât a durat renovarea clădirii, spații pe holul Restaurantul Militar.

Pe aceeași temă s-a pronunțat și subprefectul Narcis Jitaru, prezent la adunare. „Am acordat sprijin și până acum acestor organizații, pentru ca cererile lor să fie înaintate organelor centrale – a spus subprefectul. În problema sediilor s-au primit însă răspunsuri negative. Am discutat problema și la Primăria Bacău, care ne-a promis ca până în vară să identifice noi locații”.

Clădirea Cercului Militar Bacău este fosta casă dr. Marcovici, de pe Strada Oituz, Nr. 16. Acolo, pe un teren cumpărat de Ernest Marcovici în 1885 a fost construită, ulterior, casa care a fost vândută în 1911 Cercului Militar al ofițerilor din Bacău.

La adunare au mai fost prezenți și gl. mr. dr. Constantin Mihălcioiu – vicepreședinte al ANCMRR, Ioana Leonte – președinta Consiliului Județean al Pensionarilor și Persoanelor Vârstnice, gl. de flotilă aeriană dr. Vasile Florea – președintele Filialei Județene a Veteranilor de Război și Dănuț Voicu – președintele Filialei Județene Cultul Eroilor.