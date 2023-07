Melancolii de bacovieni cu identitatea furată: Astăzi – Dan Petrușcă (poet, eseist și fost profesor al Liceului „G. Bacovia”)

Rememorând momentul 1997

Mă numesc Dan Petrușcă. Între anii 1996 și 1998, am fost profesor de limba și literatura română la C. N. „Ferdinand I” din Bacău. De fapt, lucrurile s-au întâmplat altfel: am ajuns acolo ca profesor la Liceul „George Bacovia” și am plecat ca profesor de la C. N. „Ferdinand I”. Nu eram titularul liceului. Venisem în locul unei doamne, profesoară și ea de limba română, dar care își oferise, corect, de altfel, un concediu pre- și postnatal. Mă nominalizase pe mine pentru catedra ei, iar inspectoratul, prin Coca Alexandrescu și Eugen Budău, nu avusese nimic împotrivă. Aveam deja cam 15 ani de experiență la catedră.

Directorul liceului era Grigore Codrescu, profesor și el de limba română. Mărturisec faptul că m-am simțit încă de la început între prieteni, chiar dacă se zvonea prin oraș că „monștrii sacri” ai acestui liceu te ridicau de pe scaunul din cancelarie dacă „îndrăzneai” să te așezi pe unul, la întâmplare. Că știau „carte” și că erau generoși în a o împărtăși elevilor, nu se îndoia nimeni. Foarte mulți dintre discipolii lor ocupau cu ușurință locuri la facultăți de prestigiu, din țară și străinătate…

Exista obiceiul ca, după ore, în anumite zile ale săptămânii, să mergem la cârciumă, pentru „conversații”, la propriu: marțea, printre altele, cu profesorul de fizică Poraicu, mare iubitor de literatură. Astfel de întâmplări le-am trăit și cu alți colegi, care, între timp, „au plecat” într-o lume mai puțin veselă. Dar să revin la chestiune…

Nu-mi aduc aminte de unde a venit ideea schimbării numelui acestei instituții de învățământ, din „Bacovia” în „Ferdinand I”. Dar îmi aduc aminte bine că posibilitatea „schimbării” a tulburat apele în oraș pentru câteva săptămâni. O adevărată dezbatere înfiebânta spiritele. Evident, profesorii înșiși, în consilii profesorale repetate, aveau opinii pro și contra. Și fiecare tabără avea argumente, care și astăzi mi se par corecte.

Eu mă situasem de partea „schimbării”, însă „fără ură și părtinire”, vorba unui istoric latin. Citisem de la biblioteca liceului manuscrisul (un caiet), care conținea istoria instituției, de la înființare, ca gimnaziu, în a doua parte a secolului al XIX-lea, până când s-a transformat în liceu. Iar la început, s-a numit „Ferdinand”… După al Doilea Război, cum aveau obiceiul, comuniștii ștergeau sau reinventau istoria. Important prin tradiție, Liceul „Ferdinand” devenise Liceul de Băieți nr. 1. Apoi, cu puțin noroc, după moartea lui Bacovia (în 1957), recunoscut „brusc” drept mare poet, cum și este, liceu care nu putea să poarte numele unui rege, a adoptat numele unui poet…

Țin minte că atunci când mi s-a cerut părerea, am susținut ideea că revenirea la titulatura dintâi e un semn de dreptate istorică, că însuși poetul a absolvit Liceul „Ferdinand” și că Bacovia, ca brand, nu-și pierde din demnitate dacă restabilim adevărul istoric. Mulți dintre băcăuani gândeau la fel… Apoi, au început pregătirile. În ce mă privește, contribuția mea s-a materializat într-o „cărticică”, intitulată „Mărturii, mărturisiri…”, în care am adunat texte de „suflet” ale foștilor elevi și profesori ai școlii, cât și ale celor din acel moment, cu adevărat istoric, la care eram martori…

Cu bustul lui Bacovia, din curtea liceului, luată nu de mult de pe soclu și așezată în fața Universității „G. Bacovia” din Bacău, este, mutatis mutandis, aceeași problemă cu schimbarea numelui liceului după al Doilea Război. Bustul făcea și face parte din istoria acestei prestigioase instituții de învățământ și trebuia să rămână, pentru veșnicie, acolo unde era, adică în curtea liceului.

Deși nu am absolvit Liceul „G. Bacovia” (sau „Ferdinand I”), înțeleg nostalgia și supărarea „bacoviștilor” care, după absolvire (dar și cu alte prilejuri) fac fotografii cu soclul gol, fiindcă bustul a fost înstrăinat, extirpat din „istoria” lui adevărată…

Pe o laterală a soclului va fi montat un înscris cu un cod QR care va permite accesul la lista completă a donatorilor și la o arhivă foto; în eventualitatea strângerii unor fonduri mai mari decât cele necesare, sumele rămase vor fi donate Colegiului Național „Ferdinand I” pentru dotări în folosul elevilor. În funcție de succesul acestei campanii, inițiatorii se gândesc să organizeze în vara anului 2024 un mare Bal al Bacovienilor la care sunt invitați să participe reprezentanți din toate promoțiile care au absolvit Liceul Teoretic „George Bacovia”.

