Doctorul Lupu Adina, directorul medical al Spitalului Județean Bacău, a fost decorat în cadrul unei festivități oficiale cu Ordinul Meritul Sanitar în grad de Cavaler, de către Președintele României.

„Acest ordin nu vine întâmplator la finalul pandemiei Covid 19, el încununează eforturile doamnei doctor, împreună cu echipa managerială a Spitalului Județean de Urgență Bacău în combaterea acestui virus ce a schimbat întreaga planetă”, se arată într-un comunicat al unității medicale.

Faptul ca unitatea noastră a intrat din prima clipă în această bătălie cu virusul;

Faptul ca spitalul nostru a reușit să rămână “curat” în toată aceasta perioadă putând să ofere servicii medicale și pacienților non-covid;

Faptul ca am fost și suntem principalul furnizor de servicii medicale de calitate al județului;

Faptul ca am putut continua investițiile în infrastructură pe întreaga perioada covid (am definitivat al doilea buncăr dotat la radioterapie, am definitivat modernizarea Unității de Primiri Urgente și ne-am construit Heliport, continuăm lucrările la clădirea Pediatriei, ne-am dotat policlinica cu aparatură de înaltă performanță și nu doar atât),

sunt doar câteva argumente care stau ca și fundament la aceasta înaltă distincție.