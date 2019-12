Timpul liber, petrecut împreună cu prietenii ori familia, este cel mai important pentru confortul nostru. Iar pentru a petrece un timp liber de calitate este necesar să alegi o variantă corectă. Dacă excludem variantele de a pleca undeva, mai departe sau mai aproape de casă, rămâne să alegem corect din ceea ce găsim în oraș. Putem spune că Bacăul are o varietate de posibilități. Poți să mergi la un bistro, la un restaurant, la un club sau la un pub. Între toate acestea există câteva locuri deosebite, iar unul dintre ele este MAURO’S Pub de pe strada Băncii, un loc care a câștigat notorietate și a construit, fără niciun fel de exagerare, tradiție.



Astăzi, la împlinirea a trei ani de existență, MAURO’S Pub ne deschide porțile pentru a afla povestea de dincolo de ceea ce se vede.

MAURO’S Pub s-a deschis pe 3 decembrie 2016, artizanii acestui obiectiv fiind trei tineri cu viziuni occidentale. Sorin Matei, Marius Matei și Doru Lichi. „Având o afacere de 10 ani pe zona de cafea, ne-am propus să trecem pe HoReCa. A fost o pasiune de-a noastră, să deschidem un pub, un loc în care să promovăm cafeaua noastră”, a spus Sorin Matei, asociat la MAURO’S Pub, care a precizat că toti și-au dorit să aducă ceva nou în materie de pub în Bacău.

În acest sens și-au propus să aducă branduri noi, de calitate, care nu existau în oraș, cum ar fi Paulaner și Nenea Iancu, acestora alăturându-se astăzi alte 21 de mărci de bere, toate produse în străinătate.

Și cum la o băutură de calitate se potrivește o atmosferă deosebită, cei de la MAURO’S Pub au adus pentru clienții lor nume celebre din showbizul românesc. Astfel, aici au susținut concerte Direcția 5, Pavel Stratan, Proconsul, Mircea Baniciu, Mircea Vintilă, Ducu Berți, Leo Iorga și Pacifica, Artan cu Partizan, Cargo și mulți alții. Și spectacolele de Stand Up au fost bine reprezentate amintind aici doar numele lui Doru Octavian Dumitru sau show-rile lui Horațiu Mălăele. Au fost și seri tematice, dar și cu muzică de petrecere, pe scena de la MAURO’S cântând celebrele formații Generic și Azur. Toate acestea au contribuit la fidelizarea unui public de calitate și la realizarea unei atmosfere unice în Bacău. „Atunci când am deschis noi era un regres în ceea ce privește spectacolele de pub. Așa că ne-am dorit să readucem această atmosferă de pub și cam aceasta a fost ideea inițială”, a specificat Sorin Matei. Spectacolele de la MAURO’S Pub au avut loc cu „casa închisă”. Locația nu este foarte mare ceea ce crează o atmosferă intimă care aduce spectatorul foarte aproape de artist, practic clienții putând socializa cu invitații. „Acest gen de spectacole, organizate cum trebuie, aduc și beneficii. Cel mai important este beneficiul de imagine”, a mai spus reprezentantul MAURO’S Pub.

1 of 13

Anii au trecut iar receptivitatea publicului a fost bună spre foarte bună la acest concept chiar dacă lumea s-a obișnuit un pic mai greu cu produsele oferite clienților, produse cu un preț ușor mai ridicat, dar de o calitate superioară. „A fost un pic mai greu până clienții au descoperit calitatea pe care acum o apreciază. Altă problemă care ar fi, dar care este întâlnită de tot segmentul HoReCa este depopularea orașului și nu mai este încărcarea asta care ar trebui să fie pe zona asta de ieșire”, a explicat Sorin Matei.

Revenind pe ofertele de consum de la MAURO’S Pub, administratorul Doru Lichi a precizat că cele 23 de sortimente de bere provin din Anglia, Germania, Cehia și Olanda, iar berea românească Nenea Iancu vine tot din Germania. În ceea ce privește partea de food, aceasta este specifică zonei de pub și este compusă din pizza și paste, precum și rețete pe bază de grătare de carne.

MAURO’S Pub are și serviciu de delivery iar ofertele pot fi consultate pe site-ul www.maurospub.ro sau pe profilul de facebook MAURO’S Pub.

În altă ordine de idei, localul poate fi închiriat pentru diferite evenimente și petreceri private, majorate, aniversări, botezuri, microrevelioane. Pentru Revelion 2020 jumătate din locuri sunt deja contractate iar un loc la petrecerea dintre ani este la prețul de 275 de lei de persoană.



Și pentru că MAURO’S Pub s-a născut după o experiență de 10 ani a celor trei acționari în domeniul automatelor de cafea, Sorin Matei a ținut să menționeze că: „Firma noastră se ocupă de închiriere, vânzare-service și tot ce ține de zona aceasta de automate de cafea, fiind principala noastră activitate.”

Cât despre atmosfera de la MAURO’S Pub, este una relaxantă, fără pretenții de restaurant, degajată, în care omul se simte în largul lui și chiar dacă din acest punct de vedere nu sunt pretenții, pub-ul ține eticheta cât mai sus.

În ciuda faptului că totul este pe un trend crescător, și cei de la MAURO’S se lovesc de anumite probleme, cea mai acută fiind cea a lipsei de personal bine pregătit. „Nu avem fluctuații foarte mari de personal, dar atunci când sunt, e posibil să se creeze o perioadă de acomodare care se resimte în servicii iar clientul poate nu e tot timpul înțelegător. Noi facem tot posibilul să îi motivăm dar…e o adevărată criză pe piața muncii”, a mai spus Sorin Matei, care a acuzat lipsa și migrația personalului calificat în Bacău.

Finalul de an aduce inevitabil momentul în care se trage linie și se analizează activitatea. La MAURO’S Pub nu e cazul, iar în ceea ce privește trendul, se va păstra linia serviciilor de calitate și a reprezentațiilor artiștilor de marcă ce vor veni sau reveni în pub-ul de pe Băncii.

„Noi sperăm ca orașul să se mai resusciteze, dar cum îl simțim noi nu e tocmai ok. Asta în ideea că poate mai reușim să-i scoatem pe oameni din casă sau din scara blocului și să înțeleagă conceptul de pub, de relaxare. Să ieși din casă, să bei o bere și să mănânci o pizza, fie cu prietenii, fie cu familia. Aici nu e restaurant și nici nu e scump. Trebuie să înțeleagă că la noi în local e o atmosferă intimă și prietenescă”, a întărit Marius Matei care a dat exemplul următor: „poți să vii să vezi un meci, să servești o bere, cea mai ieftină e 7 lei și să mănânci o pizza care are prețul începând cu 15 lei.”

În concluzie, după trei ani de funcționare, MAURO’S Pub propune băcăuanilor un mod de viață relaxat. Un concept care nouă ne cam lipsește, dar pe care îl visăm atunci când vedem viața altora în filme. Acest mod de viață există în orașul nostru și este la îndemâna oricui.