În contextul creșterii numărului bolilor respiratorii de sezon și, în special, a amenințării de coronavirus, conducerea Căminului de Bătrâni Bacău a luat măsuri suplimentare de protecție a beneficiarilor. Astfel, asistenta șefă a căminului a întocmit un referat, având în vedere că în ultima lună a crescut numărul de viroze și infecții respiratorii la nivel național și local, prin care a solicitat achiziționarea de materiale necesare procesului de prevenire a acestor boli.

„Noi am făcut informări cu beneficiarii, am vorbit și cu doamna doctor și nu a fost cazul să ne panicăm… Nu am avut cazuri, dar am considerat necesar să luăm măsuri suplimentare”, a declarat Magda Dimofte, directorul Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău. În acest sens au fost cumpărate covoare dezinfectante care au fost amplasate la intrările în cămin, două termometre cu infraroșu, măști de protecție respiratorie pentru salariați și pentru aparținători, halate de unică folosință, papucei de unică folosință și dezinfectanți. „Am restricționat și programul de vizită. Dacă până acum programul era de la ora 8.00 la ora 20.00, zilnic, în această situație programul de vizitare este de patru ore zilnic, de la ora 10.00 la 12.00 și de la 16.00 la 18.00”, a mai precizat Magda Dimofte.

Beneficiarii au avut parte de informări cu vedere la noul virus apărut în ciuda faptului că vârstnicii erau foarte bine informați din media. Chiar dacă unitatea este bine aprovizionată cu dezinfectanți, bunicii au cerut suplimentar săpun și alcool sanitar.

„Am luat aceste măsuri pentru că noi suntem un caz special. Majoritatea beneficiarilor sunt peste 70 de ani și sunt mai vulnerabil în fața virușilor. Avem 210 de beneficiari, plus 90 de salariați, ceea ce înseamnă că suntem 300 de suflete și nu putem să stăm liniștiți cu tot ce se întâmplă. Nu s-a creat panică și nici agitație”, a completat directorul Dimofte.

În această perioadă, la început de primăvară, trebuiau să aibă loc o serie de activități dedicate la care să participe diverși invitați. Din păcate, situația creată a dus la anularea acestor activități, urmând ca bunicii să se bucure doar de niște serate dansante între ei, fără invitați. Pe principiul că „paza bună trece primejdia rea”, conducerea căminului a decis și achiziționarea de alimente suplimentare, cămara fiind completată cu ulei, mălai, făină, conserve de fructe și legume.