”Măști venețiene”, la Palatul Copiilor Bacău

Dascălii de la Palatul Copiilor Bacău ne-au demonstrat, încă o dată, că pasiunea și dedicarea sunt elementele de care avem nevoie într-un proces creativ. Emma Grecia, profesor coordonator la Cercul de Artă textilă și Design vestimentar, în colaborare cu cercurile de artă coordonate de prof.Nicoleta Olaru și prof. Laura Candet, au îndrumat micuții artiști, elevi la Palat, pentru a realiza, împreună, o expoziție colorată, unică și veselă de ”Măști Venețiene”.

Vernisajul expoziției a avut loc pe 13 februarie iar lucrările ne vor încânta pe holul de la parterul Palatului Copiilor Bacău până la 8 martie, când vor fi expuse lucrări potrivite sezonului.

”Doamna profesoară Emma Grecia a știut să exploreze niște mine de aur și de diamant aflate în zona inimii fiecărui copil, altfel n-ar fi putut fi expuse pe simeze atâtea lucrări de care ne uimim cu toții. Au fost abordate multe tehnici și multe materiale cât mai diverse, copiii au fost lăsați să se desfășoare liber, cât mai original, avem și colaje, avem și modelaj, avem și acuarelă, și acrilic. Au făcut măști mari, mici, este o temă plăcută copiilor, masca face parte din joc, dintr-un joc care se prelungește până la vârsta unei copilării mai înaintate și nu putem decât să-i felicităm și să-i încurajăm să meargă în continuare pe această cale a creației, să fie sinceri și spontani și îi mulțumim și doamnei profesoare că a știut să pună în valoare aceste minunății care de multe ori stau acolo și așteaptă ca cineva să le observe”, a declarat, la vernisaj, prof. dr. Cristian Bandi, profesor coordonator al Cercului de Grafică al Palatului Copiilor Bacău.

Proiectul expoziției cu măști venețiene vine în ideea carnavalului de la Veneția, iar elevii au fost foarte receptivi la tema de lucru propusă, pe simezele expoziției fiind în jur de 135 de lucrări. Elevi talentați, de toate vârstele și din medii diferite, au reușit să își întâlnească interesele și să pună cap la cap o expoziție unitară, dar și diversă. Micuții artiști au mărturisit că acest proiect a însemnat foarte mult pentru fiecare în parte, că vin cu drag în atelier, deoarece acesta este locul unde ideile lor prind viață. Însă proiectul a prins și în rândul elevilor de liceu. ”A fost o experință extraordinară. Este o temă foarte dragă mie, iubesc cultura italiană, este una superbă, din punct de vedere istoric. Am fost de mai multe ori în Veneția și mi se pare că a propune tema măștilor venețiene este un prilej de a-i face și pe alții să cunoască frumusețea acestui loc. Pentru mine ideea de mască înseamnă o pauză, un moment de respiro de la lume și tot, înseamnă să fii cine vrei să fii pentru o scurtă perioadă de timp. Odată ce începi să porți o mască, poți să fi tu însuți sau complet altă persoană, fără că nimeni să te poată recunoaște. Ideea de mască este o pauză de la realitate. Recomand tuturor să încerce măcar o dată să facă „arts and craft”, este foarte relaxant, m-am distrat de minune, mai ales că am putut să fac ceea ce îmi place, alături de persoane dragi”, a declarat Maria Alexandra Vaman (clasa a IX-a), elevă la Cercul de Artă textilă al Palatului Copiilor Bacău.

Și Dumitru Bandi, în vârstă de 14 ani, elev la Colegiul Național de Arte ”George Apostu”, a fost provocat de tema expoziției:” Ideea de mască este una foarte creativă, care scoate în lumină frumosul trupului. A fost o experiență foarte plăcută prin intermediul căreia am reușit să îmi dezvolt creativitatea”.

Pentru Lavinia Miclăuș, o elevă în vârstă de 17 ani, de la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, faptul de a lucra pentru expoziție a fost, de asemenea, un proces care i-a provocat creativitatea într-un mod plăcut. ”În general, la baluri, oamenii își puneau măști pentru a-și ascunde identitatea și asta înseamnă pentru mine ideea de mască. Îmi place expresivitatea temei și faptul că împinge oamenii să își depășească limitele.”, ne-a declarat Lavinia Miclăuș.

“Mulți copii și-au luat lucrările acasă, n-au vrut să le lase, așa de mult le-au plăcut!” a mărturisit profesoara Emma Grecia. Proiectul s-a desfășurat la o scară mai mare, având colaborări cu Liceul Pedagogic ”Ștefan cel Mare”, Școala ”Miron Costin”, Colegiul ”Henri Coandă” și cu Colegiul ”Grigore Cobălcescu” de la Moinești.

”A fost o colaborare frumoasă, armonioasă și fructuoasă, spun eu, având în vedere expoziția reușită pe care colega mea Emma Grecia a reușit să o realizeze. Copiii au fost foarte receptivi la această tematică. Au realizat cu plăcere și chiar cu interes diferitele expresivități ale măștilor venețiene și cred că va avea succes, în fiecare an. Este de admirat și că a implicat în această expoziție – concurs școli și elevi din afara Palatului Copiilor Bacău. Îi urez mult succes ca acest proiect să ajungă chiar național!”, ne-a mărturisit despre colaborarea la acest proiect Nicoleta Olaru, profesor coordonator al Cercului de Pictură al Palatului Copiilor Bacău.

Emma Grecia a avut susținerea unei foste eleve de-ale sale, care este în prezent profesoară la o școală în Cluj. Domnișoara care a luat parte la cursul de Artă Textilă și Design Vestimentar a decis să se întoarcă în vizită, susținând-o pe fosta sa profesoară și luând parte ca și un al doilea profesor la procesul creativ al copiilor. “Aceasta este partea frumoasă ca feedback, în care un profesor ajunge peste ani să colaboreze frumos cu o fostă elevă.” A mărturisit cu admirație prof. Nicoleta Olaru.

Expoziția merită văzută, și ne oferă speranță în ceea ce privește viitorul artiștilor români. Sperăm de asemenea să vizităm și o a doua ediție a proiectului, mai ingenioasă și cu idei noi.

Cronică: Anisia Maria Mardale (clasa a IX-a) & Tudor –Mihail Pascu (clasa a VII-a), elevi la Cercul de Jurnalism al Palatului Copiilor Bacău

Foto credits: Mara – Ioana Lazăr (clasa a IX-a), elevă la Cercul de Jurnalism al Palatului Copiilor Bacău

Prof. coord. Laura Huiban