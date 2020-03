O să îi spun Florin, pentru că nu vrea să fie identificat. Și îl înțeleg. „De când am intrat în țară am fost tratați ca niște infractori. Mai mult decât niște infractori! Vă dați seama că atunci când o să ajung în satul natal… E foarte greu. Am ajuns să ne arătăm între noi cu degetul pe stradă, de parcă am avea ciumă”, mi-a mărturisit sincer, dar și revoltat, băcăuanul nostru, cu tristețe în glas. E de loc dintr-o comună băcăuană (căruia nu-i dau numele, tot pentru a-i proteja identitatea). Se hotărâse încă din ianuarie să vină definitiv în țară, împreună cu soția, dar a mai amânat plecarea. Deși era stabilit de 15 ani în Italia, într-o provincie aflată între Roma și Pisa, lucrurile mergeau prost și acolo, de mai bine de un an. Lucra, împreună cu soția, la o carmangerie. Însă banii erau din ce în ce mai puțini, muncă multă, pretenții tot mai mari de la angajator, mult stres. „Am zis că nu are rost să ne mai chinuim printre străini, ci mai bine să ne întoarcem acasă. Dar amânarea de două luni, ne-a costat cam scump”, a mai adăugat.

Tranzit fără probleme

A plecat din orașul în care locuia în Italia pe 10 martie. Pe 11 martie dimineața era în Vama de la Nădlac. Doar el și soția, într-o mașină personală. Au tranzitat Italia fără probleme, deși era poliție peste tot, în Slovenia și Ungaria nu i-a întrebat nimeni de unde vin (deși avea numere de Italia), ce fac și încotro se îndreaptă. Chiar a și alimentat de două ori mașina la o benzinărie și nu au avut nicio problemă. Până au ajuns în țară. De aici a început calvarul amândurora.

„Ne-au tratat ca pe niște infractori!”

„De când am intrat în țară, au sărit pe noi. Ne-au înghesuit câte 10 persoane într-o cameră mică, să semnăm acele declarații pe propria răspundere. Erau doi care le completau, noi doar semnam. Cu același pix, fără nicio mască, fără mănuși, fără nicio protecție. Apoi ne-au încolonat mai multe mașini, cred că vreo 10-12 de toate, și am plecat în caravană sub escortă spre casă. Ni s-a spus pe drum că vom fi obligați să ne autoizolăm la domiciliu. Așa am mers tot drumul. Ne mai opreau pe toți, la un anumit interval, dar ne însoțeau jandarmii și la toaletă. Ne-au tratat foarte urât. Foarte urât! Ca pe niște infractori. La fiecare graniță de județ, se schimbau echipele de escortă, iar fiecare mașină îți schimba direcția, în funcție de destinație. Nimeni nu ne zicea nimic. Eram ca arestații! La granița Bacăului cu Covasna, noi am fost preluați de un alt echipaj de poliție. Mai rămăsesem pe zona asta doar eu cu soția, și încă o mașină.

Aia nu a mai continuat drumul. Nu știu nici acum de ce. Am așteptat apoi în Onești, aproape o oră, să mai vină și un echipaj de jandarmi. Eram foarte obosiți amândoi. Conduceam de aproape două zile. Nici nu mai vedeam. Acolo, în Onești, unul dintre polițiști mi-a spus: «Nu are rost să vă mai mint. Nu o să mergeți acasă, ci o să intrați în carantină forțată». Veneam din Italia! Eram roșu! Dar până să ajung în România, nimeni nu m-a văzut roșu. Ok. Asta e. Nu am comentat nici eu, nici soția. Apoi ne-au dus la o pensiune, în afara Bacăului, unde mai erau deja vreo 25 de persoane. Toate în carantină!”, ne-a povestit Florin.

A fost izolat acolo în aceeași cameră cu soția. Nu are ce reproșa celor de la pensiune. Au fost tratați omenește, li s-au asigurat toate condițiile necesare într-o astfel de situație, au primit și mâncare și tot ce aveau nevoie. „Dar acum nu mai putem pleca”, mi-a mai spus supărat băcăuanul nostru. „Am terminat cele 14 zile de carantină și nimeni nu ne bagă în seamă. Am sunat la Direcția de Sănătate Publică aproape din oră în oră și tot ni se spune să așteptăm. Ne mint pe față! Când am intrat aici ne-a luat la toți teste. Și din gât, și din nas. Nu am aflat nici acum, după două săptămâni, care sunt rezultatele! E normal așa ceva? Dacă sunt probleme de ce nu ni le comunică? Dacă nu sunt, de ce nu ne lasă să plecăm?”.

Prefectul a dat asigurări că totul se rezolvă

Această discuție a fost purtată telefonic cu Florin, ieri, miercuri, 25 martie. La rândul nostru, am încercat să vedem care este situația. Ne-a răspuns prompt prefectul județului, Liviu Miroșeanu. „Sunt pregătite toate adeverințele de la Direcția de Sănătate Publică pentru acei băcăuani care ies din carantină. Dar fiind vorba despre mai multe persoane, procedura este ușor îngreunată. Nu au fost probleme nici cu testele, dar acțiunea de carantinare și ieșire din carantină este una continuă. Acum, avem 153 de persoane din județul nostru în carantină. Mulți ies deja, cum sunt și cei doi soți din lotul despre care vorbiți, dar vin alții. Și vor mai veni, că s-a stabilit ca zone roșii, pe lângă Italia și Spania, și Franța și Germania. Iar cei care vin din zonele galbene, care au peste 500 de cazuri, intră în autoizolare”, ne-a transmis prefectul Bacăului.

Va urma…

Pe Florin, perioada aceasta l-a marcat pe viață. Cel puțin asta mi-a spus, cu lacrimi în glas, când l-am resunat să îi transmit să mai aibă puțină răbdare. „Clar că vor rămâne amintiri pe care nu am să le uit niciodată. E foarte greu să știi că ești departe de casă și când vii printre ai tăi să fii tratat așa. Îmi dau lacrimile, sincer! Abia aștept să ajungem acasă. Și sper, sper din tot sufletul să fie bine pentru toți. Măcar atât!”, mi-a mai spus băcăuanul nostru. La DSP Bacău încă se mai lucra la acele adeverințe. Dar am primit confirmări că până spre seară, toți vor primi permis de… liberă trecere. O trecere într-o nouă etapă! Cea de după carantină. Ce va mai urma, oare?