În luna noiembrie, liderul județenei ALDE, deputatul Constantin Avram, declara că Marius Gheorghiță va fi schimbat din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean din cauza rezultatului slab obținut la evaluare. Evaluare care se efectuase la solicitarea Biroului Permanent Central. 30 dintre membrii Delegației Permanente au decis retragerea sprijinului, iar 11 s-au abținut. Marius Gheorghiță a declarat ulterior că el a demisionat din ALDE, în timp ce Constantin Avram tocmai asta îi reproșa, că nu și-a dat demisia de onoare. Propunerea de excludere a fost înaintată conducerii centrale întrucât Gheorghiță era membru al Delegației Permanente Naționale a ALDE.

Vicepreședintele CJ Bacău era acuzat că s-a implicat insuficient în rezolvarea problemelor unităților administrativ-teritoriale, în reorganizarea unor filiale ALDE din județ, în urmărirea PNDL, precum și faptul că nu a comunicat cu primarii și conducerea organizației.

Neoficial, i se reproșa că era prea apropiat de PSD și că nu i-a sprijinit pe primarii din Moinești și Dărmănești în „războiul deșeurilor”.

În ultima zi a lunii ianuarie, partidul a emis hotărârea de excludere din partid și a înaintat-o Instituției Prefectului. Joi, 8 februarie, Maricica Luminița Coșa, prefectul județului, a constatat încetarea mandatului de consilier județean a lui Marius Gheorghiță ca urmare a retragerii sprijinului ALDE și a emis ordin de vacantare a postului de consilier. Conform legii, postul de vicepreședinte va fi ocupat de unul dintre consilierii județeni ai ALDE Bacău, fiind considerați favoriți Vasile Humulescu și Adrian Popescu. 10 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.