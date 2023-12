Maimuțoiul, prietenul meu dragfoartefoartedrag

Context. Pentru că nu le-a convenit decizia Tribunalului Brașov, unii membri ai Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor i-au numit pe judecătorii acestei entități „maimuțoi” care „emit inepții”. Consiliul Superior al Magistraturii a sesizat Inspecția Judiciară.

DEX. Maimuțoi: augmentativ al lui maimuță; maimuță mascul. Epitet dat unui bărbat foarte urât sau care obișnuiește să-i imite pe alții; epitet dat unui bărbat neserios.

,,Declarația Universală a Drepturilor Animalelor” (UNESCO, 1978)… ,,Respectarea animalelor de către om este în legătură cu respectarea omului de către om” (Preambul). ,,Orice animal are dreptul la respect” (art. 2;1). ,,Drepturile animalelor trebuie să fie protejate de lege la fel ca şi drepturile omului” (art. 14; 2).

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), cea mai mare organizație pentru apărarea drepturilor animalelor, l-a trimis la zidul criticilor pe Barack Obama, din cauză că a ucis o muscă puțin sfidătoare, care-l bâzâia în timpul unui interviu. PETA respinge chiar și jignirea animalelor, ca atitudine de suprematism. Nu ai voie să folosești, de pildă, expresia ,,ești un porc”, de vreme ce ai la îndemână alte expresii (,,ești murdar”, ,,ești nespălat”…).

Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor (modificată, completată, republicată), pe baza căreia Justiția din România pedepsește, nu sugerează că animalele pot fi jignite.

,,Maimuțoi”, cuvințel drăgălaș folosit în interiorul unei caste elevate precum Justiția, este, neîndoielnic, un vehicul lingvistic suprematist, sfidător, depreciativ; discriminează și lumea animală. Un prieten mă întreabă riscant: ,,De ce este redus/ degradat statutul unui maimuțoi la nivelul unui judecător care emite inepții?”… Vor fi trimise de către Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor scuze publice către inocentul regn animal, cel care, din informațiile noastre, nu a emis niciodată un verdict juridic (au și animalele instanțele lor…) locuit de stupidități?

Am stat la o voroavă cu doi prieteni, Mahatma Gandhi și Immanuel Kant, după ce inocentul ,,maimuțoi” a fost terfelit de către CNSC. Primul mi-a spus că ,,măreţia unei naţiuni poate fi judecată prin felul cum îşi tratează animalele”. Celălalt mi-a mărturisit: ,,Cel care este crud cu animalele devine, de asemeni, crud în interacțiunea sa cu oamenii. Putem judeca inima cuiva după felul cum se poartă cu animalele”. M-am mai liniștit puțin.