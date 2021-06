Dragoș Luchian: ”Mă încăpățânez să cred că politica trebuie făcută cu eleganță!”

Dragoș Luchian este unul dintre liderii incontestabili ai Partidului Național Liberal Bacău. A intrat în politică încă de tânăr, la 22 de ani, în vremea studenției, dar a devenit vizibil în spațiul public, după 2008, când a ocupat funcția de viceprimar. A fost extrem de implicat în marile proiecte de dezvoltare ale orașului: pasajul subteran din cartierul CFR, modernizarea infrastructurii rutiere și a celei de apă-canal din Bacău, Centrul de afaceri, Spitalul municipal și multe altele. Convins că educația stă la baza oricărei comunități sănătoase, a fost unul dintre susținătorii Galei Învățământului băcăuan. A condus municipala PNL Bacău și, spre surpriza multora, nu s-a înscris în competiția electorală internă. Am încercat să aflăm de la Dragoș Luchian ce l-a determinat să ia această decizie.

Domnule Luchian, se spune că, atunci când o ușă se închide, se deschide alta. Ce ar trebui să înțelegem din faptul că ați renunțat să candidați la funcția de președinte al PNL Bacău, pe care ați deținut-o?

Mă amuză povestea cu ușile, una închisă, alta deschisă, era un banc în vremea adolescenței mele, pe seama bătrânelor noastre Dacii 1300. În realitate, nu se închide nicio ușă. Rămân în continuare alături de echipă, de candidatul pe care-l sprijin, actualul viceprimar Liviu Miroșeanu. Rămân membru în această echipă, din postura de prim-vicepreședinte, aduc tot suportul, toată experiența mea și toată dorința ca echipa să fie și mai puternică, să aibă oameni tot mai valoroși, mai performanți. Știți, eu sunt de principiu că nu trebuie să te ”agăți” de un scaun, că, uneori, poate să intervină rutina și să nu mai vezi lucrurile atât de limpede cum ți-ai dori. Faptul că nu mai candidez este un act asumat, care are o singură motivație: aceea de a-i lăsa și pe alții să conducă PNL, oameni care poate vin cu mai multă energie, cu alte proiecte. Nu vreau să mă confundați cu vreun personaj care face și desface din umbră. Deloc. Din timp în timp, toți avem nevoie de provocări noi! Asta aduce performanță.

Sunt voci în PNL Bacău surprinse de această decizie…

Mai bine să te regrete oamenii, decât să se sature de tine… Sincer, mă bucur că, după toți acești ani, nimeni nu mi-a cerut să mă retrag, să fac un pas în spate sau să-mi dau demisia. În anii în care am condus municipala PNL, nu ați auzit scandaluri interne, chiar dacă liberalii nu sunt tocmai cei mai ușori oameni de condus, fiindcă sunt personalități puternice, cu opinii dintre cele mai diverse. Eu cred în eleganță, în general, și cred că eleganța este posibilă și în politică.

În politica actuală, atât de agitată, unde totul seamănă mai degrabă cu un ping-pong, nu este cam desuet să vorbiți despre eleganță?

Nu știu dacă știe multă lume, dar eu am intrat în politică la începutul anilor 90. Eram student și am fost pur și simplu fermecat de ce vedeam la Radu Câmpeanu, la Ion Rațiu, la Dan Amedeo Lăzărescu, la Mircea Ionescu Quintus. Erau niște oameni desprinși din cartea de istorie, care au adus în acei ani un rafinament interbelic în politică. Îmi asum riscul de a părea desuet, dar chiar cred că schimbul de opinie nu trebuie să se transforme într-o luptă cu ghioaga, că opiniile contrare necesită argumente și dezbatere. Mă doare să văd că, astăzi, dialogul opoziție-putere, indiferent că este în plan local sau național, se duce într-o zonă mult prea jos, că se ”impune” cel care țipă mai tare, cel care acuză mai tare, chiar dacă în spatele acuzațiilor sunt doar informații false. Recunosc, sunt mai de modă veche și chiar nu vreau să-mi încalc niște principii învățate încă din copilărie. Refuz să cred că politica trebuie transformată în circ. Iar cel mai bun argument că am dreptate, este lipsa de încredere a oamenilor în clasa politică, în general. Asta vine tocmai de aici!

Să revenim la realitățile momentului. De ce Liviu Miroșeanu?

Este destul de evident și de firesc. Liviu Miroșeanu, colegul meu, este un om aflat la maturitate, echilibrat și un excelent om de echipă. A fost prefect de Bacău într-una din cele mai grele perioade, și-a asumat acest rol în pandemie, într-un moment în care puțini s-ar fi expus unei situații atât de inedite! Atunci am văzut determinarea lui, am văzut un om care nu fuge de greutăți, nu se lamentează și caută soluții. Am văzut un demnitar care s-a luptat cu abuzurile, cu nedreptățile. Evident, unii s-au grăbit să taxeze poate unele ezitări, dar să nu uităm că, dacă nu era Liviu Miroșeanu, băcăuanii nu aveau nici astăzi Spitalul Municipal funcțional, indiferent cât ar încerca unii și alții să-și aroge niște merite. De astfel de oameni este nevoie în administrație și în viața publică. Fără falsă modestie, am văzut în Liviu Miroșeanu o parte din mine, în special din perioada 2008 – 2012, când am fost viceprimar. Liviu este un om calm, extrem de echilibrat, vine cu o eleganță aparte, propune un altfel de discurs public. Și, în plus, actul administrativ implică și decizie politică. De aceea este nevoie ca viceprimarul Liviu Miroșeanu să aibă și funcția de președinte, să conducă municipala PNL Bacău, să fie susținut de colegi. Astfel, actul administrativ nu se diluează, dimpotrivă, capătă anvergură.

Ați amintit de perioada cât ați fost viceprimar. Privind retrospectiv, cât de mulțumit sunteți, astăzi, de acei ani?

Privesc înapoi cu seninătate. Cu inima împăcată. Evident, întotdeauna se pot face mai multe, dar acei ani au însemnat, indiscutabil, o dezvoltare a Bacăului. Și sunt mulțumit pentru că, atunci, am reușit noi, liberalii, să formăm o adevărată echipă la Primăria Bacău, o echipă care a scris proiecte, a atras fonduri, a construit, a dezvoltat. Nemulțumiri există mereu, unele justificate, altele mai puțin, dar cine analizează foarte cinstit guvernarea locală liberală din perioada 2004 – 2016 nu are cum să nu recunoască că Bacăul s-a dezvoltat. Iar de proiectele realizate se bucură toți băcăuanii.

Dar ca președinte al PNL Bacău, vă simțiți confortabil?

Nu mi-e rușine nici aici. Am preluat municipala PNL în 2016, într-un moment nu tocmai simplu. A fost un drum complicat, am avut și dezamăgiri, și momente de bucurie. La alegerile europarlamentare din 2019, am învins un PSD aflat la guvernare, cu primar în funcție și cu toate pârghiile la îndemână. La alegerile prezidențiale din același an, am obținut un scor istoric pe municipiu, am învins categoric candidatul PSD. Dacă a fost ceva care să îmi dea încredere și forță în tot acest timp, pe lângă colegii de partid și de familie, au fost oamenii. Oamenii simpli, care ne-au susținut, care ne-au votat, care au avut încredere în noi. Nu e puțin lucru, asta te motivează și te încarcă pozitiv. Dar îți dă și sentimentul responsabilității, al unor decizii pe care, din păcate, tu, lider politic, nu le poți controla întotdeauna.

Domnule Dragoș Luchian, v-ați ferit mereu să vorbiți despre ce s-a întâmplat la alegerile locale din 2020. A fost o decizie înțeleaptă alianța cu USR-PLUS?

Indiferent ce simți sau crezi, uneori, este bine să mergi pe mâna cifrelor. La acel moment, calculul bazat pe sondaje a arătat că e bine să intrăm într-o alianță cu USR-PLUS. S-a câștigat Primăria Bacău, într-o alianță în care suntem parteneri. Firește, tocmai pentru că suntem un partid democratic, au existat nemulțumiri și opinii contrare. Realitatea acelui moment a impus alianțe și înțelegeri, contestate și astăzi de unii dintre liberalii băcăuani. Se pare că era cea mai bună decizie, împotriva unui PSD extrem de agresiv… Și acum, prefer să mă abțin de la orice alte comentarii.

Regrete? Proiecte?

Câte ceva din toate. Indiferent de piedicile care ni s-au pus, în acești ani în care am condus municipala PNL Bacău, mi-am urmat convingerea că liberalismul înseamnă decizie în favoarea oamenilor, dezvoltare și respect. Am atras în echipa liberalilor băcăuani oameni noi, competenți și implicați, care și-au meritat locul de consilieri locali sau de reprezentanți ai PNL în alte demnități publice. Am încercat să fac o echipă puternică, iar Liviu Miroșeanu are misiunea să consolideze și să dezvolte echipa. Am speranța sinceră că va reuși să facă mai mult decât am făcut eu. De un lucru vă asigur: tot ceea ce am făcut și voi mai face este cu gândul la oameni, pentru că nu cred că binele personal poate exista în afara binelui comun! De asta îmi doresc ca liberalii să redevină forța de care municipiul Bacău are nevoie! O garanție a dezvoltării noastre!