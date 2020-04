Dacă această experiență îmi va deschide o altă perspectivă? Crizele existențiale, aceste perioade de neliniști și neputință, oare mă vor învăța cum să trăiesc altfel? Nu ne place să fim luați prin surprindere de tot ce este mai rău. De această dată, cred că nimeni nu a anticipat și astfel ne-am aruncat în brațele neliniștii, imediat ce ea s-a produs. Nici mie nu-mi vine să cred, totul s-a produs așa de repede… Mi-aduc aminte când îmi spuneam: am început anul cu o problemă de sănătate pe care o voi rezolva. Am încredere! „În trei luni vei fi ca nouă, totul va fi o poveste”, îmi spunea medicul. O altă voce caldă îmi șoptea că până la sfârșitul anului nimic rău nu se va mai atinge de mine, că pot să-mi văd liniștită de tot ce mi-am propus. De unde aveam să știu că nu va fi așa?

Acum nu mai sunt supărată, nici măcar dezamăgită. Iau lucrurile cu calm și îmi spun: pe drumul vieții există mereu un obstacol. De această dată este unul pe care eu nu-l pot controla în nici un fel. Aștept să se dea cât mai repede din calea mea. Doar răbdarea mi-a mai rămas și tind să cred că am suficientă. Cât a trecut? O lună și jumătate? Este nevoie de timp și mult calm. E ca și cum cursul vieții mele înglobează și astfel de experiențe, nimic mai mult.

Acum vreau să privesc către viitor și să visez la apariția de noi priveliști și perspective îndrăznețe în propria realitate, nu prea îndepărtată. Realizarea acestei schimbări radicale este marele efort al schimbării personale. Mi-o datorez! Acum am timp să fac acest lucru, nu mă pot plânge! Îmi iau repede o coală de hârtie și un creion. Ceea ce vreau să spun, de fapt, este: în viața mea, acum nu se întâmplă nimic nou care să-mi stimuleze potențialul, de aceea va trebui să mă reafirm pornind de la marile reușite din trecut. Este mai bine să învăț și să mă învăț decât să judec și să mă judec. Voi înceta să mă mai plâng și voi împărtăși doar lucrurile frumoase cu ceilalți. De ce să nu alegi să te respecți pe tine și pe ceilalți, dacă lumea îți oferă nenumărate ocazii să fii de ajutor, concentrându-te pe un singur gând și pe o singură faptă în fiecare moment?

Un mare secret este: nu pierde nicio oportunitate, nu abandona pe nimeni, respectă-ți aproapele și fii răbdător cu cei care au ceva de învățat de la tine. Ai încredere în tine însuți! Ai mai degrabă încredere că Dumnezeu te va călăuzi, în loc să te bazezi pe vorbele promise de altcineva! Eu nu voi înceta niciodată să cred în bunătatea oamenilor. Oameni frumoși și de valoare sunt peste tot în lume. Rostul lor este să-mi aducă aminte de propria mea dorință de a trăi o viață mai bună.

Până la acest moment discuția s-a concentrat în special asupra atitudinii noastre, atunci când un obstacol se poticnește brusc în fața acțiunilor noastre. Nu am discutat despre sănătatea noastră fizică, în aceste momente tulburi. Aspectele legate de sănătate se situează cu siguranță foarte sus în ierarhia lucrurilor pe care cei mai mulți dintre noi doresc să le schimbe în viață. Toate vor trece, așa cum se spune… trece și această perioadă de așteptare… apoi ce scuze vom mai avea? Căci timp am avut destul! Am dreptate? Ce ai dori să schimbi în legătură cu propria sănătate, omule drag? Există un ansamblu de obișnuințe pe care va trebui să le analizezi și să le demitizezi. Vom arunca împreună o privire asupra a ceea ce funcționează și vom face anamneza personală. Totul pas cu pas…. Cum am mai spus, avem timp. Cât? O lună de zile, suficient să facem o schimbare. Încercăm! Acum vom vedea dacă ești un om adevărat. Nu mai poți să te plângi că depinzi de alții, tu ești acum singurul care decide! Ai mâncat prea mult în aceste zile? Nu ai făcut mișcare deloc? Spui că nu te-ai odihnit suficient, ba chiar ai consumat alcool? Cum, ai și fumat? Multe persoane dependente de mâncare și care practică obiceiuri nocive trăiesc o stare cronică de iritabilitate și ostilitate. Să nu-mi spui că ești o astfel de persoană! Cei care intră în această categorie sunt iritați de oricine, sunt supărați pe ei înșiși și nu sunt mulțumiți niciodată. Haide, și tu poți! Vei vedea cum pe măsură ce duci o viață ordonată, vor apărea satisfacțiile și bucuria de a trăi frumos va fi imensă. Nu te grăbi și construiește o bază solidă, cea mai rapidă și ușoară cale de a duce totul la bun sfârșit. Doar așa funcționează lucrurile!

Crizele existențiale, aceste perioade de neliniști și neputință ne învață să trăim altfel. Să fii înfrânt nu este o opțiune, de aceea singura soluție este să îți schimbi modul de gândire, implicit stilul de viață. Este alegerea perfectă! Cel mai important lucru de făcut pentru a obține succesul este să începi chiar acum! Nu te plânge nicio clipă! Pentru prima oară controlul este la tine. Fii demn de respect!

Așa mă declar mulțumită.

Carmen Barcan, terapeut