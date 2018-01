Lucian Șova, ministrul comunicațiilor și societății informaționale, a afirmat, astăzi, la întâlnirea cu vicepremierul Paul Stănescu faptul că autostrada care va trece prin Bacău nu va exclude viitoarea autostradă Iași – Tg Mureș. El spune că pe masterplan sunt prinse ambele autostrăzi, însă Iași- Bacău – Brașov este programată pentru exercițiul financiar care va începe în 2020 iar ceea ce a făcut Guvernul a fost doar să permită ca studiul de fezabilitate să se facă mai repede, astfel încât lucrarea să înceapă efectiv din 2020. “Acest lucru nu exclude ca Iași – Tg. Mureș să continue. Proiectul autostrăzii care trece prin Bacău a fost abordat altfel, dar un proiect nu-l exclude pe celălalt, fiecare, însă va merge cu viteza să”, a spus Lucian Șova. Asta pentru că proiectul autostrăzii Iași – Tg Mureș este blocat până la soluţionarea anchetei DNA cu privire la revizuirea studiului de fezabilitate pentru tronsonul Târgu Mureş – Ditrău. Curtea de Conturi a constatat “irosirea banului public” prin contractarea unui nou studiu pentru autostradă, fără să se ţînă cont că mai fusese realizat un alt studiu de fezabilitate. 0 SHARES Share Tweet

