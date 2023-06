Liceenii buhușeni, pentru a treia oară la Tabăra de Tineret din cadrul Ruhr Games, Germania

Săptămâna trecută, 25 de elevi ai Liceului Teoretic „Ion Borcea” Buhuși au participat, gratuit, la Tabăra de Tineret din cadrul Ruhr Games 2023, a III-a ediție. Participarea a fost posibilă datorită unei colaborări stabilite, încă din 2016, între Primăria orașului Buhuși și organizația Sportjugend NRW din Germania.

Această tabără de tineret a reușit reunirea, la Duisburg, Germania, a peste 400 de tineri din 18 țări. Participanții și-au putut alege programul din peste 100 de ateliere de lucru cu tematică sportivă, culturală, multimedia, muzicală, incluziune socială, design și altele.

La fel ca și activitățile de la edițiile trecute la care buhușenii au participat, din 2017 și 2019, cele de anul acesta s-au dovedit a fi oportunități extraordinare de dezvoltare socială pentru elevii buhușeni. Aceștia au interacționat constant cu tineri din țări precum Germania, Maroc, Mexic, Franța, Turcia, Cehia, Israel, Ucraina, Polonia ș.a.

,,Este un proiect de suflet și mă bucur că am ținut ștacheta sus și de această dată. La fel ca la edițiile precedente, cerința organizatorilor a fost ca vârstele celor din grup să fie cuprinse între 14 și 21 de ani. Pe cale de consecință, decizia logică a fost să implicăm liceul pentru formarea grupului. Anul acesta au fost peste 60 de doritori, iar grupul de 25 a fost ales în baza unei proceduri de selecție desfășurate la nivelul liceului. Prin faptul că Primăria Buhuși a acoperit singurul cost, cel pentru deplasare, alături de doamnele profesoare Andreea Cojocaru și Mihaela Rugină, am reușit să formăm un grup foarte bun, divers, unde factorul pecuniar nu a fost un criteriu. Copiii s-au integrat bine în formatul taberei și au fost foarte implicați în activități. S-au distrat, au legat prietenii și au trăit momente pe care le vor ține minte mult timp. Din nou, am primit aprecierile grozave ale organizatorilor pentru felul cum s-au comportat și, mai ales, pentru momentul artistic din Seara Internațională”, ne-a spus Adrian Păduraru, șef Serviciu Cultură și Sport, Primăria Buhuși, inițiatorul proiectului.

În ultima seară din tabără, denumită Seara Internațională, grupurile au putut organiza standuri cu obiecte și mâncăruri specifice fiecărei țări. Standul românesc a fost de mare succes. Germanii, polonezii, francezii, mexicanii, cehii, israelienii, turcii și ceilalți s-au îngrămădit să guste din cozonacul, zacusca și dulcețurile aduse de buhușeni. Magneții și ciocolata ROM au fost, de asemenea, la mare căutare. Standul a mai cuprins diverse obiecte de artizanat și pliante cu obiectivele turistice și traseele montane din județul Bacău. În aceeași seară, liceenii buhușeni au pus în scenă un mic spectacol de muzică populară și ușoară, spre deliciul audienței, captivată de vocile solistelor Bianca Manolache și Denissa Țugui. Toate momentele au fost bine „documentate” pe pagina de Facebook a Liceului Teoretic „Ion Borcea” Buhuși.

,,Ruhr Games nu este doar o tabăra și nici un melting pot , ci, mai degrabă, un mozaic perfect, în care fiecare strălucește în felul său și se îmbină armonios cu cei din jur. Acesta este sentimentul pe care îl am la fiecare ediție la care particip. Prețuiesc enorm acest proiect și, din feedback-ul pe care îl primesc de la elevi, chiar și după ani buni de la finalizarea liceului, înțeleg că este o experiență care marchează vieți în sensul cel mai bun. Participanții dobândesc diverse abilități în cadrul workshop-urilor, intră într-un schimb lingvistic și cultural intens, leagă prietenii, vizitează locuri frumoase și se dezvoltă personal. Este uimitor cum cinci zile de Ruhr Games îți pot schimba percepția asupra vieții și te pot propulsa atât de mult din toate punctele de vedere. Abia aștept ediția viitoare! Ruhr Games rules!”, a nuanțat prof. Andreea Ștefana Cojocaru.

Amalia Vișan, clasa a X-a, mărturisește cu emoție: ,,Ruhr Games a fost pentru mine o experiență unică! Sunt foarte bucuroasă că am fost înconjurată de diversitate culturală și de oameni iubitori! Mi-am făcut prieteni din țări în care nu am fost vreodată. Faptul că s-a lăsat cu lacrimi de bucurie la sfârșit nu poate decât să însemne că organizatorii și-au făcut treaba cum trebuie. Cu mândrie spun că am fost unicul liceu din România care a participat. Liceul nostru a avut șansa să facă România cunoscută în Europa, întru-un mod pozitiv! Ne putem lăuda, deoarece am fost niște mici vedete prin campus. Momentele noastre artistice au ridicat lumea în picioare! Toți au spus că standul nostru a fost cel mai frumos, unic, deoarece a fost plin de tradiții, cultură și iubire față de țară! Amintirile care vin după această tabără sunt unice, iar acum, când fac aceste mărturisiri, sunt asediată de emoție”.

Toate costurile de cazare în hotelul complexului Sportpark Duisburg, precum și cele care au vizat masa și activitățile din tabără au fost suportate de către organizatori: Sportjugend NRW. Singurul cost al grupului buhușean, contravaloarea transportului, a fost acoperit de Primăria Buhuși și de Consiliul Local. Pe parcursul excursiei din Germania, în afară de activitățile din tabără, buhușenii au avut ocazia să viziteze orașele Praga, Köln și Duisburg.

,,Îi felicit pe elevii de la Liceul Teoretic «Ion Borcea» pentru modul cum au reprezentat orașul, județul, și de ce nu, România, la tabăra internațională din cadrul Ruhr Games, din Germania. De asemenea, le felicit pe doamnele profesoare Mihaela Rugină și Andreea Cojocaru pentru modul cum s-au implicat și pentru răspunderea pe care și-au asumat-o, coordonând acest grup de elevi minunați. Este a treia participare a elevilor din Buhuși și, de fiecare dată, am fost reprezentați cu succes. Mă bucur că putem susține astfel de activități care ajută la dezvoltarea copiilor din orașul nostru”, a spus primarul Vasile Zaharia.