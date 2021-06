Buluc sau gramadă? Ioc nu sună bine. E… loc! Distanțare socială pe toate malurile gârlelor, iazurilor și a apelor curgătoare care la noi curg de la Nord la Sud. Totdeauna malul spre aval este pe dreapta. Nu se știe cine a inventant regula, probabil că nu știa să țină bine harta, dar a văzut cum se orientează și are rădăcini, toiagul aruncat în apă de un bătrân. Gipiesul te mai zăpăcește și el. Știe de unde răsare soarele și tu nu, dacă nu ai un punct de reper, nu găsești balta. Nu sunt indicatoare auto. Când pleci la pescuit, dacă nu știi locul, nu simți vântul că te mângâie pe la ceafă, învață de la vecini. Dacă nu-i nimeni pe baltă… poți să pescuiești și acasă, în cadă.

Pescar supărat?

Niciun nor, nimic în traistă. Chef de vorbă…? Pauză! De-o bere da! Cum să-i pui întrebări, când soarele e sus de două sulițe și omul plecat de pe la patru dimineața o șterge aparent supărat, de pe baltă, pe la opt. Cu traista plină? Devreme sau prea târziu de-o babușcă prinsă altfel? Locație, sensul giratoriu de la Milcov cu Izvoare. Cale directă pentru „Patria broscarilor”, după baraj, pe dreapta. Perspectivă în vârful lansetei, pe stânga, Insula de Agrement. Noroc că vântul bate mereu la noi de la sud. De la Vest promisiuni, de la Est nori cu forme de urs. Cu Crivățul, când te arde la promoroacă și scapă rufele de păduchi… ne viscolim. Apropo! Trag o privire la sacoșa dolofană pe care o duce, cam cocârjat, purtătorul de ustensile de pescuit. Forma bate la ochi. N-o fi plecat cu nada acasă? Piciorușul de broască rămăne o delicatesă. Aviz celor care nu au șters-o încă, cu tot cu vacin din țară, și știu ce amenzi se dau pentru pescuitul ilegal în peninsulă. Vin zile grele și pentru pescarii băcăuani! Ne omoară peștele plumbul! Apoi plumbul ne intoxică pe noi. Ha! Ha! Mai există și acum apartamente, unde racordurile de la chiuvete sunt din țevi de plumb. Știți cât costă Kilogramul? Nu vă spun! Dar un Breneke, calibrul 12/76 Magnum, sau câteva alice dintr-un fazan? Să lăsăm vânătoarea. La atâția urși și mistreți, vânătorii nu mai trag nici în ciori.

Pescuitul ca terapie

Ham ham!!! N-avea ham, doar o curelușă. Geky, Pinscher Pitic, zglobiu nevoie mare și curios la vârsta de una an, latră. Mă lasă să mă apropii de stăpân. Ce cuvânt învechit. Nu trebuie scos din vocabular. Stăpânii aveau plantații, acum lucrează roboți pe pământuri pe care ne-am trezit că nu le mai avem. Aflu că „pescuitul nu trebuie să devină o boală. Este molipsitor”. Am avut bafta să dau peste un pescar motivat, care a fost de acord să-i fac fotografii. Este interesant să experimentezi, la orice vârstă „Să vă spun un secret… Medicul meu mi-a recomandat sa merg la pescuit. Am diabet. De asta mi-am luat undițe. Să stau liniștit… E pe sistem nervos. Îmi place! Anul ăsta am început și mă simt foarte bine. Pe cuvântul meu de onoare! Am învățat să fac noduri, să leg cârlige. Să stau calm. Decât să te duci să bei sau să faci alte prostii, mai bine vii și dai la pește! Când ai puțin timp liber”. Ioan Șanta a investit ceva în lansete și monturi. Are 53 de ani și a aflat că are diabet în urmă cu 3 ani. Pescuitul, mersul pe jos și regimul alimentar îl mențin în formă. Are permis AJVPS. „La bălțile private ai o cantitate de pește pe care poți să o iei, inclusă în taxa de intrare. Aici, dacă nu a ajuns la dimensiunile la care să se reproducă, este normal să îl eliberezi. Poate vine la cârlig străbunicul lui?”

Cotizațiile la pescuitul recreativ pe anul 2021, pentru toate zonele gestionate de AJVPS în județul Bacău, sunt de 130 lei pentru adulții până la 65 de ani. Sunt reduceri semnificative la fiecare categorie de vârstă și statut social. Conform contractului de utilizare nr. 33/11.10.2017, Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Bacău are în gestionare 19 lucii de apă: pârâuri, râuri, lacuri, la care membrii pescari, și cu permis ANPA, vizat la zi, au acces, respectând ideea de pescuit recreativ.

La „Popasul pescarilor”, jos în Autogară, Ionel Ploșniță face aprovizionarea. „Sunt începător. N-am reșit să prind un pește mai mare. Din ăștia mititei. Cât palma. Vreau să merg aici, la pod spre Șerbănești. Am luat cârlige, râme, viermișori…” Ionel are 50 de ani, este necăsătorit, are răbdare și vrea fir întins. Micul magazin din Autogară este deschis de la ora șapte dimineața până la ora șase seara. Marius Bălan, care recunoaște, se ocupă și întreține acest viciu apreciat de unele soții – sunt și pescărițe – eliberează permise de pescuit CRE pentru lacurile Bacău și Galbeni. „Trebuie doar buletinul sau cartea de identitate. Un permis costă 120 lei, plus 5 lei carnetul. Pentru pensionari și elevi, doar 70 de lei pe an. O ieșire în aer liber este deja un câștig. Noi am populat lacurile cu specii de caras și crap. Sunt aproape, la îndemână pentru băcăuani. Dar tot aproape este și Siretul, și Bistrița, pentru cei pasionați. Orice pește vine la cârlig dacă știi să ți-l faci prieten. Stă la un selfi și se mai lasă păcălit dacă-l eliberezi.” Frumos! Dar asta înseamnă că nu mâncăm și noi ceva? Când e dezlegare? Ce fir întins? Nu os în gât. Ață dentară!