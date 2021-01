Încă din prima zi lucrătoare a acestui an, sute de băcăuani s-au înghesuit la porțile principalului furnizor de energie electrică din județ – E.On. Cu toții au fost mânați de dorința de a alege de pe piața liberă oferta cea mai avantajoasă.

Toată lumea a aflat (mai mult din mass media, decât din sursele oficiale) că, de la 1 ianuarie, piața energiei electrice s-a liberalizat. Asta înseamnă că, de-acum încolo, clienții nu mai plătesc prețuri stabilite de Autoritatea Națională de Reglementare a Energiei (ANRE), ci vor putea să compare și, apoi, să își aleagă, de pe piața liberă, oferta cea mai avantajoasă, de la furnizor sau de la o altă firmă de profil. Oamenii au fost speriați mai ales de gândul că, în cazul în care nu vor face acest demers, vor risca să plătească facturi mai mari pentru acest serviciu. Oficial, se știa că abonații care nu au optat pentru contracte în sistem concurețial vor fi trecuți automat la serviciul universal, unde tariflele sunt mai mari decât cele din piața concurențială, cu 13-26%.

Birocrație și proastă informare

Cert este că momentul 1 ianuarie i-a luat prin surprindere pe majoritatea consumatorilor. Oamenii erau bulversați de informațiile pe care au reușit să le prindă prin diferite canale media, cei mai mulți nefiind lămuriți în privința a ceea ce au de făcut. Și asta tocmai din cauza bâlbâielilor autorităților care, cot la cot cu furnizorii de energie electrică, nu au fost în stare să emită un punct de vedere clar, fără echivoc, menit să ușureze sarcina abonaților.

„Eu nu știu să umblu pe internet, de asta și stau la coadă”

Am regăsit același interes al consumatorilor băcăuani și ieri, când, deși nu la aceeași intensitate ca în prima zi, câteva zeci de persoane așteptau, liniștite, să le fie lămurită dilema noilor contracte. Mulți dintre clienți reclamau atât ritmul încetinit cu care angajații companiei reușeau să proceseze problemele ridicate de oameni, cât, mai ales, incompetența în a le oferi informații clare vizavi de ce trebuie să facă pentru a intra în normalitate. „Marea problemă este tot birocrația. Sunt foarte «lejeri», angajații ăștia se mișcă la fel ca ochiul mortului, iar, la final, pleci fără să fi înțeles nimic despre ce trebuie făcut”, mă întâmpină un domn în vârstă, vădit iritat de cum se derulau lucrurile la intrarea în sediul furnizorului. „Azi, știu ce trebuie să fac, dar ieri a fost nebunia de pe lume. Nimeni nu respecta rândul, toată lumea care venea se băga în față. Plus că nimeni nu știa ce să facă, pleca mai nelămurită decât venise. Acum, sunt o persoană foarte informată și știu că vreau să rămân tot la E.On. Iar, pentru asta, trebuie să reînnoiesc contractul. I-aș transmite un mesaj lui Iohannis, ca să știe și el cu ce ne confruntăm, dincolo de faptul că nu ne-a băgat în seamă vizavi de ce am ales în decembrie. Sunt foarte frustrată. Trebuia să se facă o campanie de informare, ca să știe toată lumea ce trebuie să facă, nu să umble, bezmetică, pe drumuri, din prima zi a anului”, spune Niculina Bocea, proaspăt pensionată de la Aerostar. „Eu nu știu să umblu pe internet, de asta și stau la coadă. Am înțeles că s-a prelungit termenul, dar dacă tot am venit tocmai de la URA, stau să rezolv problema”, îmi spune o bătrână. La doi pași, alte două femei în vârstă, cu aspect monahal, așteptau, cu urechile ciulite, să le vină rândul. „De la Luizi Călugăra am venit. Noi avem contract nou, de pe 22 mai, anul trecut, iar, acum, trebuie să facem altul și nu știm de ce”, aflu de la femei.

Aceste probleme ne-au fost semnalate, zilele acestea, și pe telefonul redacției, 0749.25.88.14

Ce se știe, oficial

Cert este că, din acest an, preţul energiei electrice nu mai este reglementat de stat. Prin urmare, cele şase milioane de consumatori care au rămas în piaţa reglementată au două posibilităţi: să nu facă nimic, păstrând vechile contracte (caz în care vor plăti automat preţuri denumite „de serviciu universal”, mai mari cu 13-26%), sau să încheie alte contracte, în piaţa liberă (concurenţială). Pentru a-i ajuta să aleagă mai ușor, cei cu abilități tehnice minime au la dispoziție site-ul ANRE https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-de-tarife. De aici, vor putea alege oferta care să-i mulțumească. Ca o paranteză, deși a fost anunțat de mai mult timp, comparatorul de tarife nu a funcționat corect (până zilele trecute), oferind, la interogare, date eronate. Pe de altă parte, consumatorii trebuie să știe că, dacă nu semnează un nou contract până la termenul stabilit de guvernanți, vor primi energie electrică din partea aceluiaşi furnizor, până la semnarea unei convenții de furnizare în regim de serviciu universal sau în regim concurenţial.

Ce trebuie făcut

Înainte de toate, trebuie să aflați dacă nu sunt sunteți deja în piaţa concurenţială. Acest detaliu se poate afla de pe factură. Dacă pe ea scrie „factură piaţă concurenţială”, nu mai este nevoie să faceți nimic, pentru că nu mai sunteți în situaţia de a plăti automat preţuri de serviciu universal. Apoi, trebuie să știți că, de acum încolo, veți primi informări de la furnizori în care veți putea vedea oferta concurenţială, comparând-o cu oferta de serviciu universal. Însă, cel mai indicat este încheierea de noi contracte, renunţându-se la cele vechi. Se recomandă tuturor clienţilor să solicite furnizorului condiţiile de modificare a preţului electricităţii, înainte de a semna un contract. În plus, trebuie știut că, oricând, contractele pot fi schimbate, dacă vă nemulțumește ceva.

Ce spune E.ON, cel mai mare furnizor

Am primit un punct de vedere (e drept, cu întârziere), din partea furnizorului E.ON care admite existența unui „număr mai mare de clienți decât în mod obișnuit” la oficiile din Bacău ale companiei, mulți veniți pentru clarificări privind liberalizarea pieței energiei electrice. Reprezentanții companiei justifică procesarea greoaie a cazurilor prin măsurile de distanțare fizică impuse de pandemie. Pentru o gestiune optimă a timpului, aceștia recomandă planificarea vizitei, în sediu, a clienților, prin intermediul serviciului E.ON eBooking pe www.eon.ro/programare-online, fiind preluați cu prioritate.

„Programul de funcționare al Magazinului E.ON din Bacău este între orele 08.00 și 16.00 pentru zilele de luni, marți, miercuri și vineri, respectiv între orele 10.00 și 18.00, pentru ziua de joi”, au precizat aceștia.

E.ON le recomandă clienților să utilizeze canalele de comunicare alternative online și telefonice puse la dispoziție de companie: non-stop, la Call Center-ul E.ON – 0800.800.900 sau 0800.800.366, prin prin e-mail, la serviciiclienti@eon-romania.ro, sau prin crearea unui cont E.ON Myline, pe eon.ro/myline. Clienții E.ON care nu vor dori să aleagă nicio ofertă concurențială vor beneficia, în continuare, de serviciul de furnizare, în baza contractului actual, însă la prețul din oferta de serviciu universal, valabil pentru 12 luni, de 0,340 lei/kWh, respectiv 0,56338 lei/kWh (cu tarifele reglementate de transport, distribuție și servicii de sistem incluse). Atenție, căci aceste tarife nu conţin certificatele verzi, contribuţie pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, TVA şi acciza.