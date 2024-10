Liam Payne, fost membru al trupei One Direction, găsit mort în Buenos Aires

Buenos Aires, Argentina – Fostul membru al trupei One Direction, Liam Payne, a fost găsit mort în faţa unui hotel din capitala argentiniană, miercuri, conform presei locale. Muzicianul britanic, în vârstă de 31 de ani, ar fi căzut de la etajul al treilea al clădirii, incidentul fiind raportat la autorități printr-un apel de urgenţă, relatează agențiile Reuters și AFP.

Principalele publicaţii argentiniene, La Nacion și Clarin, au informat că poliţia a fost chemată la hotelul Casa Sur din cartierul Palermo în urma unui apel care menţiona un „bărbat agresiv care ar putea fi sub influenţa drogurilor şi alcoolului”. Potrivit acestor surse, angajații hotelului au sunat serviciile de urgență la ora locală 17:04 (23:04 ora României), când au observat comportamentul neobișnuit al lui Payne.

Șeful serviciilor de urgență, Alberto Crescenti, a declarat pentru presa locală că echipele de intervenție au ajuns la fața locului în doar șapte minute și l-au găsit pe Payne într-o curte interioară a hotelului, cu răni fatale. „Artistul avea răni foarte grave în urma căzăturii, l-am declarat mort, nu exista nicio posibilitate de resuscitare,” a explicat Crescenti într-un interviu acordat televiziunii argentiniene.

Incidentul șocant a avut loc la doar câteva zile după ce Payne a participat la un concert al fostului său coleg de trupă, Niall Horan, la Buenos Aires, pe 2 octombrie. Presa speculează că artistul s-ar fi aflat într-o stare emoțională fragilă în urma recentelor sale probleme de sănătate, fiind cunoscut faptul că s-a confruntat în trecut cu dificultăți legate de consumul de alcool și droguri.

Liam Payne a devenit cunoscut la nivel internațional ca membru al trupei pop britanice One Direction, care a debutat în 2010 în cadrul emisiunii „X Factor”. Alături de colegii săi Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan şi Louis Tomlinson, Payne a cunoscut un succes răsunător, trupa vânzând milioane de albume în întreaga lume înainte de a se destrăma în 2016. După despărţirea trupei, Payne a lansat o carieră solo, bucurându-se de succes cu mai multe single-uri, inclusiv „Strip That Down” și „Stack It Up.”

Moartea lui Liam Payne a zguduit comunitatea muzicală şi milioane de fani din întreaga lume, care şi-au exprimat deja tristețea pe reţelele de socializare. Oficialii din Buenos Aires nu au oferit încă detalii suplimentare legate de circumstanțele exacte ale morții, însă o anchetă este în desfășurare pentru a clarifica dacă aceasta a fost un accident sau dacă există alte cauze.

Fanii trupei One Direction și ai lui Liam Payne deplâng dispariția fulgerătoare a artistului, care lasă în urmă o moștenire muzicală impresionantă și o carieră întreruptă brusc la vârsta de 31 de ani.