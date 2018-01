Un bărbat de 56 de ani, din comuna Letea Veche, şi-a pierdut viaţa, în această seară, în urma unui accident rutier, produs pe DC 87, în satul Siretu. Poliţiştii care au făcut primele cercetări la faţa locului spun că acesta se deplasa cu bicicleta şi ar fi ieşit de pe un drum secundar în drumul comunal fără să acorde prioritate unui autoturism, condus de un tânăr de 32 de ani, din aceeaşi comună, fiind surprins şi accidentat mortal. Şoferul a fost testat cu etilotestul şi nu consumase alcool, însă din verificări s-a stabilit că nu deţine permis de conducere. Oamenii legii au deschis un dosar penal şi fac cercetări pentru ucidere din culpă şi conducere fără permis. 72 SHARES Share Tweet

