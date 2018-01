Multimedia Lebădă rătăcita la Hemeiuș de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În această dimineață mai multe persoane au sesizat prezența unei lebede pe şoseaua din apropierea HIT Parc – com.Hemeiuşi. Lebăda era în stare bună şi a fost preluată şi eliberată pe lacul Bacău. 1 of 5 FOTO: Centrul Regional de Ecologie Bacau În condiții de ceață se întâmplă că lebedele să fie dezorientate şi să aterizese în locuri nepotrivite, de unde nu îşi mai pot lua zborul din cauza distanței mari de care au nevoie pentru a prinde viteză. «Le mulțumim celor care ne-au anunțat şi îi rugăm pe cei care observă situații similare să sesizeze cât mai repede, deoarece pe sol şi în special în localități păsările sunt expuse la numeroase riscuri – cel mai însemnat fiind prezența câinilor», se arată într-o postare a Centrului Regional de Ecologie Bacau. 33 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.