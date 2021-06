Compania Aerostar și Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” au inaugurat, în incinta acestei unități de învățământ din Bacău Laboratorul pentru operatori pe mașini cu comandă numerică (LMC). Laboratorul este dotat cu mașini și dispozitive funcționale, pentru meserii precum mecanic de aeronave, lăcătuș de construcții de structuri aeronave și operatori la mașini cu comandă numerică

La eveniment au venit Dan-Paul Mălin Popa, director de Resurse umane la Aerostar, Mihaela Liliana Ciuchi, inspector școlar pentru învățământul profesional și tehnic, Crisalinda Nona Irimia, directoarea Liceului „Saligny”, profesori ai liceului și elevi care beneficiază de pregătire în acest laborator.

LMC este singurul laborator cu acest profil înființat într-o unitate de învățământ băcăuană cu sprijinul unei companii de talia Aerostar, care a investit aici peste 100.000 de lei.

„În 2016 – a spus Crisalinda Nona Irimia – am făcut o analiză foarte serioasă asupra calificărilor pe care școala noastră le oferă elevilor, pentru a vedea cât de puternic suntem ancorați în binomul cerere și ofertă în acest domeniu. Am descoperit, cu surprindere, că meseriile pe care le școlarizam erau de-acum tradiționale, iar unele dintre ele chiar puțin depășite și neatractive pentru mediul economic. Astfel, am luat legătura cu Aerostar și am pornit într-un parteneriat de lungă durată, acum cinci ani, pentru a școlariza în noi meserii”.

Cu ajutorul Aerostar, Liceul „Saligny” a fost autorizat în cele trei noi meserii practicate și în constructorul de aeronave din Bacău. Dar liceul mai are autorizare și pentru meseria de tehnician pentru aviație.

Pregătire în sistem dual

Acum, liceul are, numai la învățământul profesional,170 de elevi, dintre care 122 sunt în învățământul dual. „Suntem școala care pregătește cel mai mare număr de elevi în învățământul dual – a mai spus directoarea liceului. Avem elevi și din județele limitrofe și suntem singura școală din județ, cred că și din Moldova, cu meseria operatori pe mașini unelte cu comandă program acreditată. Cei care aleg una dintre meseriile de care vorbeam au locuri de muncă asigurate la Aerostar. Iar compania Aerostar susține anual două clase în învățământul dual în școala noastră, cu burse suplimentare pentru elevi”. Prima generație de elevi a fost în 2017, iar în 2020 au absolvit cursurile primii elevi care au trecut prin LMC.

Primele deprinderi în laborator, practica în Aerostar

Elevii au o bună pregătire teoretică, în module de specialitate și au beneficiat și de un program intensiv de practică productivă, comasată. Pe lângă practica obișnuită, de două zile pe săptămână, ei au făcut și zece săptămâni de practică intensivă. Aceasta face mai facilă trecerea de pe băncile școlii în producție.

Pentru acești elevi, au fost semnate câteva precontracte de angajare la Aerostar, elevii nefiind încă majori. O parte dintre ei au ales să continue studiile, în liceu, dar o altă parte vor intra direct în producție. Au susținut un interviu de angajare și au garanția unui loc de muncă.

Mihaela Liliana Ciuchi a apreciat parteneriatul dintre liceul băcăuan și compania Aerostar și i-a asigurat pe cei doi parteneri de sprijin și pe viitor. Aprecieri pentru parteneriat am auzit și de la Carmen Szabo, profesoară de instruire practică. „Dotarea de care am beneficiat de la Aerostar – ne-a declarat profesoara – a permis o mai bună pregătire a elevilor, în special a celor din anul terminal, clasa a XI-a Profesională cu specializarea Operatori pe mașini cu comandă numerică. E un domeniu de vârf și foarte căutat”.

Dan-Paul Mălin Popa: „Avem cu acest liceu un parteneriat care s-a dezvoltat cel mai bine comparativ cu altele. Laboratorul este un miniatelier care permite copiilor să capete deprinderile practice necesare unei meserii chiar înaintea practicii la noi în companie. Desființarea școlilor profesionale a dus la mari greutăți în recrutarea de forță de muncă. Noi am contactat toate unitățile de învățământ profesional și tehnic pentru colaborare din Bacău, dar singurele în care am reușit un parteneriat au fost Liceul Saligny și Colegiul N. V. Karpen. Iar la „Saligny” avem cele mai numeroase clase profesionale. O deschidere mare în acest sens am avut și din partea Inspectoratului Școlar Județean. Prima clasă înființată prin acest parteneriat cu noi are 42 de elevi.”