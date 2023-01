La început de an, medicii de la Gauss, aproape de oameni

Întrebare: Ce sfaturi ne puteți da pentru a ne îmbunătăți vederea? De obicei, vrem să menținem sănătatea corpului, dar nu ne gândim la ce am putea face pentru a o ameliora.

Răspuns: Menționez câteva sugestii de îmbunătățire a sănătății ochilor.

Protejați-vă ochii în aer liber. Folosiți ochelari de soare nu doar vara, ci ori de câte ori sunteți expus la radiațiile UV. Acestea din urmă pot afecta retina, accelerând degenerescența maculară, sau pot declanșa cataracta. Alegeți ochelari cu protecție 100% UV, cu lentile cât mai mari ca marime. 10 % din cazurile de cancer de piele, apar de asemenea în jurul ochilor, datorită sensibilității pielii din această zonă. Luați o pauză de la utilizarea monitoarelor – apare sindromul computer vision – a te uita la un ecran întreaga zi poate duce la senzație de vedere încețoșată, ochi uscați, senzație de “nisip în ochi” și cefalee. În final, se poate ajunge chiar la miopie. Ca să contracarăm oboseala oculară, la fiecare 60 de minute, este indicat să ne odihnim ochii, privind câteva secunde la un lucru aflat la distanță. La fiecare 2 ore de utilizare a ecranelor, faceți o pauză de 10 minute. Mergeți la un control oftalmologic anual. Diabetul și tensiunea arterială ridicată pot mări șansele de afecțiuni oculare. Sunt numeroase afecțiuni oculare care nu dau simptome în fazele inițiale de apariție a bolii, și doar un control anual poate detecta vreo patologie apărută. Renuntați la fumat. Fumatul crește riscul apariției cataractei, cauza principală a orbirii în lume. Fumatul poate provoca leziuni ale nervului optic, poate accentua degenerescența maculară, glaucomul sau retinopatia diabetică. Tot fumatul duce la efectul de “ochi uscați” și la înmulțirea ridurilor din jurul ochilor. Mâncați alimente ca: morcovi, ouă, nuci, fructe de pădure, somon (bogat în omega 3). Acestea conțin nutrienți care vor menține vederea în formă. Ajută și la problemele legate de înaintarea în vârsta, de pildă, degenerarea maculară.

Întrebare: Ce priorități oftalmologice aveți pentru 2023?

Răspuns: În primul rând, punem accent pe tratarea miopiei

Întrucât în decursului anului 2022 am observat creșterea numărului de miopi, dorim să aducem în atenția pacienților faptul că le putem pune la dispoziție în opticile noastre lentile speciale care încetinesc progresia miopiei. Copiii și adolescenții petrec acum foarte mult timp în fața tabletelor și a calculatoarelor și foarte puțin timp afară, iar acesta e un fenomen îngrijorător, care credem noi că se va agrava pe viitor. Până la vârsta de 18 ani, îi putem ajuta cu un consult oftalmologic adecvat și cu prescrierea acestor lentile speciale, de încetinire a progresiei miopiei; acestea pot fi fie lentile aeriene, fie lentile de contact care se poartă pe timpul nopții. Eforturile care se fac, prin metode de prevenție și consult oftalmologic timpuriu, sunt în direcția încetinirii progresiei miopiei, așa încât tinerii cu această afecțiune să ajungă la vârsta de 18 sau 20 cu valori cât mai mici ale acesteia. De ce este important acest lucru? Pentru că miopia mare se asociază cu afecțiuni oculare ce pot apărea mai târziu în timpul vieții – coroidoza miopigenă, glaucomul și cataracta. După vârsta de 18 ani, în cadrul clinicii Gauss, noi anulăm miopia prin operație de chirurgie refractivă corneană (remodelarea corneei) cu ajutorului laserului Excimer și a laserul Femtosecundă. Aceste lasere corectează miopii de până la -8 dioptrii. De asemenea, corectează și astigmatisme corneene de până la 4 dioptrii și hipermetropii de până la 5 dioptrii. Intre Iași și București, suntem singurii care realizăm aceste tipuri de intervenții cu succes de peste 10 ani. În cazul miopiilor foarte mari, de peste 8 dioptrii, la persoane tinere, până în 40 de ani, realizăm corecția acestor miopii forte prin implantarea unor lentile intraoculare ICL, neintervenind asupra cristalinului natural.

Întrebare: Știm că una din principalele cauze de orbire este cataracta. Singurul tratament existent este chirurgia? Știm că aveți mii de operații de cataractă efectuate în clinica Gauss.

Răspuns: Așa este. O altă realitate socială și medicală din meseria noastră, de care aș vrea să nu uităm, este incidența mare a cataractei. Acesta este un drum fără întoarcere, o afecțiune ireversibilă, pe care nimeni nu o poate ignora căci duce la orbire. Nu există tratament medicamentos, paleativ sau orice altceva, iar informarea joacă cel mai important rol. Singurul tratament care poate fi aplicat în cataractă este intervenția chirurgicală cu ajutorul ultrasunetelor; si mai nou la Gauss realizată si cu ajutorul laserului Femtosecundă pentru cataractă.

Vederea încețoșată este principala problemă, deși cataracta se poate manifesta în o multitudine de forme. Ceea ce observă oamenii primul lucru este ceața. Lumina ajunge la cristalinul cataractat, difuzează și îngreunează vederea. Cea mai comună nemulțumire a pacienților este apariția dificultății la condus noaptea, datorită obturării vederii la apariția luminii farurilor din partea opusă. Simptomele inițiale ale bolii pot fi îmbunătățite cu ochelari, expunerea la o lumină mult mai puternică, ochelari anticeață, sau prin folosirea unei lupe la citit. Dacă aceste metode nu sunt suficiente, dacă acuitatea vizuală scade foarte mult atunci se impune operația.

Operația constă în extragerea cristalinului natural. Se păstrează doar sacul cristalinului în care se introduce un implant artificial care va suplini funcția cristalinului natural. Intervenția este înalt tehnologizată, desfășurându-se pe o incizie de aproximativ 2 mm care nu mai necesită sutură. Facoemulsificarea – extracția cristalinului cu ultrasunete – este o intervenție cu un înalt grad de siguranță și cu riscuri care tind spre zero. Intervenția care este de scurtă durată (10-12 minute) se desfășoară ambulator, fără pregătiri speciale, sub anestezie locală topică (doar cu picături). Urmare a unor investiții considerabile în aparatură și tehnologie, în afara centrelor universitare Iaşi şi Bucureşti, Clinica Oftalmologică Gauss pune la dispoziția celor din zona Moldovei cea mai nouă generaţie de aparatură pentru operaţia de cataractă. Clinica Oftalmologică Gauss e singura care deţine Laserul Femtosecundă LenSx pentru operaţia de cataractă, care creşte siguranţa, precizia şi eficienţa intervenţiei chirurgicale de cataractă. Laserul LenSx, folosit de medicii de la Clinica Oftalmologică Gauss în chirurgia cataractei, reprezintă o tehnologie avansată, permițându-le chirurgilor să personalizeze și să controleze cu precizie de calculator intervenția chirurgicală în funcție de caracteristicile anatomice ale fiecărui ochi. Este fără îndoială opțiunea cea mai avansată din punct de vedere tehnologic pentru pacienții cu cataractă.

În mod normal, chirurgul operează mai întâi un ochi, apoi celălalt. Sunt necesare pregătiri preoperatorii (dilatarea pupilei prin picături și medicație specifică) și respectiv evaluări și instructaj preoperator. La scurt timp după intervenție, pacientul poate pleca acasă, fără a avea restricții deosebite. În prezent se pot trata și viciile de refracție cu ocazia operației de cataractă (miopie, hipermetropie, astigmatism) prin alegerea unui implant artificial personalizat, adaptat conformației fiecărui ochi în parte.

Dacă pacientul optează pentru un cristalin monofocal, el nu mai are nevoie de ochelari la distanță, (indiferent de situația anterioară operației),rămânând doar cu ochelarii obișnuiți pentru citit. Există și implante multifocale, personalizate, care permit postoperator o vedere bună la toate distanțele, (la aproape, intermediar, distanță) fără a mai fi nevoie de ochelari. Rata de succes este foarte mare. Aceste cristaline premium sunt personalizate fiecărui pacient, necesitând niște măsurători ale ochiului de foarte mare precizie, pentru a atinge ținta de 0 (zero) dioptrii postoperator. In Clinica Gauss, pacientul este trecut pe la 7- 8 aparate de măsurare preoperator, iar în baza rezultatelor date de aparate, se comandă cristalinul adaptat fiecărui pacient.

Pacientul alege în funcție de buget. Avem diferite variante. Prețul cristalinelor artificiale monofocale variază între 1700 – 3700 Ron, iar a celor multifocale între 5500 – 7500 Ron. În primul și în primul rând trebuie știut ce-și dorește pacientul. După care, în momentul în care am înțeles nevoile, facem investigații și vedem ce i se potrivește, așa încât să ajungem să ne apropiem de idealul dorit de el. Practic, sunt multe feluri de cristaline. Dar ca să le împărțim în două grupe, vorbim de cristaline monofocale și multifocale. Dacă punem un cristalin monofocal, înseamnă că pacientul va vedea bine la distanță. El vede bine la distanță și va purta ochelari de citit. Sau, sunt unii pacienți care au muncă de birou, și își doresc să vadă bine la aproape fără ochelari și să aibă ochelari la distanță. Alții nu vor să mai poarte ochelari deloc și atunci introducem un cristalin multifocal, care îi permite să vadă la orice distanță, inclusiv de aproape. Cristalinul multifocal se poate implanta doar în cazul în care ochiul pacientului nu mai prezintă altă patologie asociată.

Dacă trebuie operați ambii ochi de cataractă, este recomandabil să se aștepte 3 săptămâni între cele două intervenții, așa încât primul ochi să se vindece complet. Pacienților le este teamă de complexitatea intervenției, dar de fapt, la fel de complex este procesul de instalare a bolii și perioada de timp de la apariția ei până când ei decid să facă operația. Și aici este tot secretul. Cu cât mai timpuriu este luată decizia, cu atât operația este mai ușoară și recuperarea mai facilă.

Clinica Gauss este dotată cu cele mai performante aparate folosite în chirurgia oflalmologică Cataractă:

Microscop LUMERA 700

Aparat de facoemulsificare Stellaris PC

Femtosecond Laser LenSx (Alcon)

Sistem de ghidare electronica Callisto 500 (Carl Zeiss)

Chirurgie refractivă corneană (reducere de dioptrii)

LASER Excimer (Carl Zeiss)

Femtosecond Laser LenSx (Alcon)

Laserul LenSx – cea mai performantă tehnologie care permite chirurgului să personalizeze și să controleze cu precizie de calculator intervenția. Centrul Gauss este printre puținele clinici private oftalmologice din țară care dețin acest aparat.