La Hangani, cu bucuria cântecului și dansului popular, la prima ediție a Festivalului ”Drăghița”

Pentru a împlini un lucru măreț ”arde în suflet” o puternică dorință! Sunt oameni și familii care văd lucrurile ce se îndreaptă spre binele comunității, însuflețind fiecare provocare! La Hangani (Moinești), unde doar turla bisericii în strălucirea razelor soarelui este mai înaltă decât culmile dealurilor din jur, a avut loc un eveniment emblematic pentru aceste meleaguri.

Este vorba de prima ediție a Festivalului de folclor și tradiții populare ”Drăghița”, iar realizarea acestei frumoase manifestări se datorează ”strălucitoarelor diamante” pe care le poartă în suflet familia Roxana și Marius Olaru. Festivalul s-a desfășurat la Sărbătoarea Hramului Bisericii ”Sfânta Cuvioasă Parascheva” în curtea Școlii Gimnaziale Hangani și a adunat întreaga comunitate locală, prezentă pentru a vedea și a cunoaște potențialul formațiilor de dansuri din localitate și a celor invitate dar și interpreți îndrăgiți ai folclorului băcăuan. Numele acestui festival – ”Drăghița”- ne amintește de acte ale cancelariilor domnitorilor Petru Rareș și Alexandru Lăpușneanu, prin care ”întăreau nepoatelor lui Ilaș Șanga, Maria și sora sa Drăghița, moșiile” de aici.

”Este un nume ce a marcat existența satului nostru încă înainte de a se numi Hangani! Să ne-o închipuim pe Drăghița, o boieroaică frumoasă și aprigă, că este prezentă printre noi!”, a menționat Roxana Olaru, ”sufletul” întregului festival! Ea ne-a prezentat și ”povestea” înființării Ansamblului Folcloric ”Drăghița” de la Hangani:”În speranța de a mai salva din tradițiile satului, invitată fiind la Balul gospodarilor de la Bacău (manifestare inițiată de doamna Cornelia Roșu, iubitoare a cântecului, dansului și a tradițiilor populare de pe valea Asăului), văzând pașii miraculoși ai dansatorilor și portul lor popular, m-am întrebat dacă putem face și noi un ansamblu folcloric! Au fost oameni care au îmbrățișat această idee și perntru început a venit în sprijinul nostru coregraful Bogdan Ailioaie.

În primăvara anului trecut am dorit să oferim o alternativă iubitorilor dansului popular și am dat ansamblului numele Drăghița!” Festivalul de folclor și tradiții populare ”Drăghița” a avut loc într-o splendidă duminică de toamnă și s-a bucurat de un spectacol ”de pomenit”- după cum a menționat prezentatorul Ovidiu Drug, remarcând faptul că ”o familie frumoasă, cu dragoste pentru cântec, a dat naștere ansamblului din Hangani”. Interpreta de muzică populară Roxana Olaru a dat ”startul” acestei manifestări culturale, care a avut ca oaspeți în primul rând, de lângă scenă, pe primarul municipiului Moinești, Valentin Vieru, pe părintele protopop Costel Mareș (de la Protoieria Moinești), ce a fost însoțit de un sobor de preoți din zonă, pe viceprimarul Moineștiului, Bogdan Legănuș și alți invitați. ”Cu sprijinul autorităților locale ne-am propus pentru viitor să procurăm propriile noastre costume populare și să participăm la concursuri și festivaluri de folclor! În septembrie am evoluat la un concurs care a avut loc la Târgu Ocna, cu Juniorii Drăghiței, de unde ne-am întors cu Premiul I!

Acest ansamblu va fi un prilej de socializare, de a vedea lucruri frumoase”, a declarat la deschiderea spectacolului Roxana Olaru. Acesta a început cu un cântec moldovenesc și primii care au urcat pe scenă au fost ”Juniorii Drăghiței”! Este de evidențiat faptul că aceștia au impresionat atât prin grupul vocal (pregătit de interpreta Roxana Olaru) cât și prin …pașii de dans (îndrumați de coregraful Petrică Drăgan), unde cu o pornire pe scenă asemănătoare unui melc, s-au prins într-o roată pe ritmurile unei nemuritoare melodii a lui Ion Drăgoi!

Dacă Roxana Olaru ne-a glăsuit prin cântec că ”în ogradă –i destul loc” pentru joc, deși ”bătrânețile sunt grele”, nicicând dealurile de la Hangani n-au mai răsunat de sunetul duios al fluierului! Pentru acest moment instrumental ne-a cucerit prin interpretare ”cealaltă jumătate” a familiei Olaru – Marius Olaru, care susține și înțelege marea pasiune pentru folclor a acestei familii! După câteva cântece de ascultare scena a aparținut Formației de dansuri ”Drăghița” , cu o suită (coordonată de profesor coregraf Bogdan Ailioaie), care a cucerit aplauzele călduroase ale publicului. Aceasta deoarece formația cuprinde familii de dansatori cu vârsta cuprinsă între 33 și 48 ani și ce poate fi mai nostim și mai frumos ca între ei să se afle și Roxana și Marius Olaru (ce îndrumă cu dibăcie întreaga formație).

Jocul s-a încins cu cunoscutele dansuri populare ”Rața”, ”Cazarma” și altele din zonă iar arătând că vor duce mai departe numele Ansamblului ”Drăghița”, pe scenă au urcat și ”Juniorii Drăghiței”, cu pași în ritm de dans la fel de siguri! Interpreta Ștefania Pătru a întâmpinat publicul prezent cu cuvintele ”Bună ziua lume dragă” dar și cu trei frumoase melodii populare (una din acestea fiind ”Moldovanca din Bacău”). Prin vocea Ștefaniei Pătru a dat strălucire festivalului de la Hangani un refren ce a cuprins sufletele celor prezenți:”Oriunde în lumea asta mă va duce valul / Îmi iubesc Moldova noastră, iubesc și Ardealul!”

A urcat pe scenă și o tânără speranță – Antonia Bucur, mândră că a cântat în satul său alături de ”Juniorii Drăghiței” și cu toții au întins ”roata veselă și mare / ca o zi de sărbătoare!”. Momentul cel mai sublim al acestui festival a fost dat de evoluția ansamblurilor reunite ”Drăghița” și ”Doina Bacăului”, care au prezentat câteva suite de dansuri populare, dansatorii fiind răsplătiți cu puternice ropote de aplauze. Într-o coregrafie deosebită, cu mișcări pline de grație suprapuse acordurilor muzicale, în dansuri de perechi – cum rar se văd în spectacolele artistice, ei au făcut ca să se vadă și ”arta” maestrului coregraf care i-a îndrumat ( Petrică Drăgan) . Din zona Hemeiuși, a încântat publicul prezent la prima ediție a Festivalului de folclor și tradiții populare ”Drăghița” interpreta Georgiana Ojog, care are un timbru vocal plăcut.

Pe scenă a urcat și Robert Olaru, împătimit de folclorul băcăuan, în repertoriul său fiind și o frumoasă melodie (”Doruleț de la Bacău”), ce se aude ”Din Onești pân-la Asău / Tot cu dor de neamul meu / Și-apoi dorul mi-l sporești / Din Moinești la Comănești!” Din nou, cu strălucire, au evoluat ansamblurile reunite ”Drăghița” și ”Doina Bacăului”. Pornind de la o polcă, printr-o diversitate de ritmuri și tempouri, membrii acestor ansambluri ne-au arătat varietatea celor mai frumoase dansuri populare ( ”învârtite roată – roată”, ”Floricica”, ”Mușamaua” și altele), care insuflă o mare pasiune și bucurie în suflet. Dar un fapt care i-a bucurat mult pe spectatorii din Hangani, cuceriți de frumusețea cântecului și dansului popular este că în familia Roxanei și Marius Olaru mai este o voce care are aceeași mare pasiune – ”juniorul” Gabriel Olaru! El a interpretat cu multă dragoste față de folclor o melodie foarte frumoasă din repertoriul iscusitului și cuceritorului solist Grigore Gherman din Bucovina.

Prima ediție a Festivalului de folclor și tradiții populare ”Drăghița”, organizat de către Asociația Culturală ”Drăghița” și Parohia ”Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Hangani, s-a încheiat cu o antrenantă melodie interpretată de Roxana Olaru, care a avut în jur întreaga sa familie, din care fac parte și membrii Ansamblului folcloric ”Drăghița”, ce au fost cei mai fericiți! Mulțumind tuturor celor care au colaborat pentru reușita acestei manifestări culturale doamna Roxana Olaru, care a adus la înălțime frumusețea cântecului și a dansului popular în cadrul festivalului desfășurat la Hangani (cartier al municipiului Moinești), a menționat: ”A fost un început și sperăm să mai fie și alte evenimente, la care vă așteptăm cu mare bucurie!”

Ion Moraru