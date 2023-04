Judeţul Bacău, promovat la Expoziţia Internaţională de Turism de la Chişinău

Centrul Internațional de Expoziții ,,Moldexpo” din Chișinău, a găzduit, în perioada 6 – 9 aprilie, Expoziţia Internaţională ,,Tourism & Travel Expo”, ediţia a XXVI-a, unica expoziție din Republica Moldova în domeniul turismului și agrementului.

Consiliul Judeţean Bacău, prin Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de Salvamont Bacău (SPJPTCAS), a fost prezent pentru a doua oară la această expoziție, alături de Consiliile Județene din Suceava, Maramureș, Tulcea, Buzău și de Primăriile orașelor Bușteni, Măcin și Borșa.

În cadrul pavilionului organizat de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului din România, SPJPTCAS a promovat la expoziţia de la Chişinău cele mai atractive destinaţii turistice ale judeţului Bacău, prezentate prin intermediul unui stand bogat și divers de materiale de promovare: broșuri turistice bilingve, pliante, hărți turistice și montane, materiale audio și video, aplicația ,,Visit Bacău”.

Spre deliciul vizitatorilor, aici au mai fost expuse și câteva coșuri cu produse tradiționale oferite de producători locali de pe Valea Trotușului, prin magazinul ,,Degustarium”, din comuna Ghimeș-Făget.

Printre numeroșii vizitatori ai standului județului Bacău s-au numărat oficialități din cadrul ministerelor de resort din România și Republica Molodva, reprezentanți ai altor instituții publice, firme și agenții de turism participante. Aceștia au putut fi astfel informaţi depre tradiţia şi ospitalitatea specifică, spaţiile de cazare moderne, monumentele şi ansamblurile de arhitectură, muzeele şi activităţile specifice turismului balnear, montan, de aventură şi agrement, ingrediente ideale pentru un sejur perfect în zonele turistice ale judeţului Bacău.

,,Piaţa turistică băcăuană confirmă, pe an ce trece, ca fiind una cu potenţial de creştere pentru turiștii români, ca și pentru cel din Republica Moldova, care și în acest an şi-au manifestat interesul, îndeosebi pentru cele două stațiuni balneoclimaterice din județul nostru, Slănic-Moldova și Târgu-Ocna. De aceea, am considerat oportună prezenţa noastră la acest târg, o dată cu dorinţa de a dezvolta colaborarea şi cooperarea cu tot mai multe ţări participante la astfel de manifestări, de a înlesni schimbul de bune practici cu organizaţii, asociaţii şi instituţii publice din domeniul turismului, de a conferi judeţului Bacău o vizibilitate semnificativă pe plan naţional şi internaţional”, a declarat Cristian Sava, director-adjunct în cadrul SPJPTCAS Bacău.

Alături de România, la expoziția de la Chișinău au mai fost prezente circa 60 de firme și agenții de turism din Republica Moldova, Bulgaria, Grecia, Turcia, Georgia. Evenimentul expozițional este menit să contribuie la dezvoltarea industriei ospitalităţii, la sporirea calităţii serviciilor din domeniu, la apropierea destinaţiilor turistice de toate categoriile de beneficiari.

Romulus-Dan BUSNEA