Joe Biden anunță că nu va mai candida pentru un nou mandat prezidențial

Președintele american Joe Biden a decis să nu mai candideze pentru un nou mandat. El va rămâne în funcție până la finalul actualului mandat.

Într-o scrisoare adresată presei, el a transmis următorul mesaj:

“Dragi americani,

În ultimii trei ani și jumătate, am realizat progrese remarcabile ca națiune. Astăzi, America are cea mai puternică economie din lume. Am făcut investiții istorice în reconstrucția națiunii noastre, în reducerea costurilor medicamentelor eliberate pe bază de rețetă pentru seniori și în extinderea accesului la îngrijiri medicale accesibile pentru un număr record de americani. Am oferit îngrijire esențială pentru un milion de veterani expuși la substanțe toxice. Am adoptat prima lege de siguranță a armelor din ultimii 30 de ani. Am numit prima femeie afro-americană la Curtea Supremă. Și am adoptat cea mai importantă legislație privind clima din istoria lumii. America nu a fost niciodată mai bine poziționată pentru a conduce decât este astăzi.

Știu că niciuna dintre aceste realizări nu ar fi fost posibilă fără voi, poporul american. Împreună, am depășit o pandemie unică în ultimul secol și cea mai gravă criză economică de la Marea Depresiune. Am protejat și păstrat democrația noastră. Și ne-am revitalizat și întărit alianțele din întreaga lume.

A fost cea mai mare onoare a vieții mele să servesc ca președinte al vostru. Deși intenția mea a fost să candidez pentru realegere, cred că este în cel mai bun interes al partidului și al țării să mă retrag și să mă concentrez exclusiv pe îndeplinirea îndatoririlor mele ca președinte pentru restul mandatului meu. Voi vorbi națiunii mai târziu în această săptămână, oferind mai multe detalii despre decizia mea.

Pentru moment, permiteți-mi să-mi exprim cea mai profundă recunoștință față de toți cei care au muncit din greu pentru a mă vedea reales. Vreau să-i mulțumesc vicepreședintei Kamala Harris pentru parteneriatul ei extraordinar în toate aceste eforturi. Și vreau să-mi exprim aprecierea sinceră față de poporul american pentru încrederea și încrederea acordată mie.

Cred și astăzi, ca întotdeauna, că nu există nimic ce America nu poate realiza – când acționăm împreună. Trebuie doar să ne amintim că suntem Statele Unite ale Americii.”

Biden își va continua mandatul până la încheierea acestuia, concentrându-se pe îndeplinirea angajamentelor sale față de națiune.

Retragerea vine după două evenimente majore: confruntarea televizată cu fostul președinte Trump, în care Biden s-a dovedit a avea un contact foarte fragil cu realitatea, și atentatul la viața lui Trump. În timpul dezbaterii televizate, Biden a fost criticat pentru ezitările și confuziile sale, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la capacitatea sa de a conduce eficient națiunea. Aceste momente de slăbiciune au fost amplu discutate în mass-media, alimentând speculațiile că sănătatea și vigilența sa ar putea să nu fie la nivelul necesar pentru a îndeplini atribuțiile prezidențiale într-un al doilea mandat.

Pe lângă aceste controverse, atentatul la viața lui Trump a adus și mai multă tensiune pe scena politică americană. Incidentul a generat un val de șoc și nesiguranță, punând în lumină riscurile și pericolele cu care se confruntă liderii politici. Deși Trump a supraviețuit atacului, evenimentul a accentuat polarizarea politică și a intensificat dezbaterea privind securitatea națională. Aceste două evenimente au creat un climat de instabilitate și neîncredere, contribuind la decizia lui Biden de a nu mai candida pentru un nou mandat. Desigur, este greu de spus cine a luat această decizie.