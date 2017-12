Pentru că în foarte multe localităţi din judeţul Bacău se vor desfăşura, în aceste zile, spectacole de datini şi obiceiuri şi petreceri în aer liber de Revelion, cu participarea unui număr mare de persoane, jandarmii de la Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Bacău vor fi la datorie şi vor asigura ordinea şi liniştea publică, în unele cazuri alături de poliţişti. Şi jandarmii montani îşi vor intensifica acţiunile pe traseele turistice şi în zonele aglomerate, iar pe cei care îşi vor petrece Anul Nou în stațiunile turistice montane îi sfătuiesc să se informeze asupra stării vremii, itinerariului, să aleagă traseele turistice sigure şi să fie bine echipaţi de drumeţii. În caz de accident, să anunțe Jandarmeria Montană prin 112. 0 SHARES Share Tweet

