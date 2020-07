Ionel Palăr, candidat PNL pentru Consiliul Județean Bacău: ”Familiile rămân împreună, părinți, copii, bunici și nepoți, dacă un loc le oferă oportunități!”

Ionel Palăr este genul de om pe care te poți bizui. Care nu te lasă la greu. Așa a fost dintotdeauna, iar această deprindere a căpătat-o în familie. Neobosit, mereu în căutare de soluții, nu acceptă abandonul, așa că se ia la trântă cu o mulțime de probleme și nu se lasă până nu le rezolvă. Nu suportă minciuna și prefăcătoria și este convins că județul Bacău are nevoie de o schimbare majoră, că trebuie deschis și dezvoltat, că trebuie atrase fonduri și investitori și că ulițele prăfuite trebuie să dispară. Ionel Palăr este un om cu experiență politică și de viață și la o vârstă la care energia și determinarea se pot transforma într-un proiect viabil. Un proiect de județ! Președinte al Partidului Național Liberal Bacău, Ionel Palăr știe că asta nu o poate face niciodată singur, ci alături de o echipă. Un lider. O echipă. Un proiect. Și dorința de a construi. Pentru oameni, pentru comunități. Asta este propunerea liberalilor!

Domnule Palăr, de ce această decizie de a candida la Consiliul Județean Bacău?

O, sunt multe motive! Aceleași care m-au determinat să refuz toate propunerile pe care le-am primit să mă mut la București sau în alte părți. Am vorbit de multe ori cu Victoria, soția mea, care este un om foarte echilibrat și serios și care m-a sprijinit mereu, a înțeles că sunt foarte atașat de părinți, de frați, de familie. Împreună am decis că cei doi copii ai noștri trebuie să crească lângă bunici și lângă prietenii lor și îi mulțumesc Victoriei pentru asta. Nu vreau să devin sentimental, dar mă leagă de județul Bacău dealurile Secuienilor, unde mi-am petrecut copilăria, aici m-am format. Într-un cuvânt: aici am rădăcini! Și, în plus, nu mai suport să văd cum alții își bat joc de județul Bacău! Pentru că familiile rămân împreună, cu părinți, copii, bunici și nepoți, dacă un loc le oferă oportunități!

Nu sunt mulți cei care iau decizia să plece din Parlament în administrația locală. De obicei, se întâmplă invers…

Cu siguranță că anii de parlament îmi vor fi utili, pentru că am învățat și am înțeles foarte multe lucruri și am cunoscut mulți oameni valoroși. Doar că nu mai pot asista ca un spectator să văd cum județul Bacău se afundă în sărăcie, cum comunitățile sunt tratate cu dispreț de cei de la PSD, de domnii Dragoș Benea și Sorin Brașoveanu, care au condus și conduc Consiliul Județean Bacău. Să vă dau un singur exemplu: în 2018, au fost inundații, poate vă amintiți… Printre comunele afectate au fost și câteva comune liberale. Ce credeți? La Măgirești, unde apele au lovit greu, au fost alocate sume infime, doar pentru că primarul era liberal. Nu poți să te comporți cu atâta cinism față de semeni. Oamenii sunt oameni peste tot, nu doar unde primarul este de la PSD!

Asta a devenit o practică, cumva, la nivelul întregii țări…

Da, dar o practică tipică PSD! Doar ei s-au obișnuit să împartă comunitățile funcție de carnetul de partid al primarului. Iar în județul Bacău, practica asta durează de 30 de ani, de când ei conduc județul. Să vă mai dau un exemplu: la Gura Văii, locuitorii sunt obligați să facă slalom printre gropi, pentru că primarul este liberal! De mai bine de doi ani, colegul nostru bate drumul consiliului județean, unde este umilit constant. De fapt, nu el este umilit, ci toți oamenii din comună! Marea diferență între PSD și PNL este că noi nu procedăm așa! Uitați-vă, PNL este acum la guvernare, iar primarii PSD din județ primesc fonduri de la Ministerul Dezvoltării. Nimeni nu le pune bețe în roate, pentru că noi vrem să construim, să dezvoltăm, să aducem bunăstare, oamenii să o ducă mai bine.

Cârcotașii v-ar putea acuza că spuneți asta pentru că se apropie campania electorală…

Evident, să stai pe margine și să comentezi este sport național! Dar haideți să vedem adevărul. Liberalii au vocație istorică să construiască. Ei au făcut România modernă, ei au adus regele, au realizat independența, Marea Unire, modernizarea României interbelice. După Revoluție, PNL a fost cel mai dinamic partid și haideți să ne uităm ce se întâmplă la Cluj, la Brașov, la Timișoara, la Oradea. Peste tot sunt comunități conduse de liberali, care au aplicat niște principii simple: fonduri europene pentru dezvoltare și modernizare. Și nu doar în Ardeal s-a putut, ci și la Roman sau la Piatra Neamț, aici, mai aproape de noi. Eu m-am convins: când ai istorie și trecut, ai și obligații pentru ce se întâmplă mâine, te gândești să construiești durabil, pentru cei ce vin din urmă.

De ce la Brașov se poate și în Bacău, nu?

Istoric vorbind, s-a putut, Bacăul ante și interbelic a fost modernizat tot de primarii liberali. În Bacău, din 2004 până în 2016, liberalii au construit: pasaj subteran, drumuri, centru de afaceri, spital municipal, insulă de agrement și multe altele. Cele mai multe investiții au fost cu bani europeni, iar tot ce nu a fost finalizat până în 2016, pentru că se aflau încă în execuție, a fost abandonat. PSD și primarul Cosmin Necula au băgat în faliment Centrul de afaceri, de care se discută acum să fie transformat în creșă. Fondurile europene atrase pentru Insula de Agrement au fost pierdute, iar băcăuanii au plătit și penalități pentru că nu au consumat banii europeni.

Să nu uităm cea mai serioasă investiție, cea de la Spitalul Municipal Bacău…

Cea mai gravă problemă este a spitalului municipal, investiție finalizată în proporție de 80% la momentul la care liberalii au plecat din primărie. Dragoș Benea, acum europarlamentar, dar președintele CJ Bacău timp de 15 ani, șeful PSD, a blocat investiția, pentru că a vrut să transforme spitalul în pușculiță de partid, așa cum este și spitalul județean de urgență. Patru ani, băcăuanii au fost privați de servicii medicale moderne! Spitalul municipal Bacău a fost gândit de liberali, a fost realizat în vremea liberalilor și tot liberalii îl vor finaliza și îl vor da în folosință!

Suficiente motive pentru o competiție electorală care se anunță extrem de dură?

Da, suficiente și este nevoie de o coagulare a forțelor de dreapta în județul Bacău, pentru a-i trimite acasă pe cei de la PSD! Sunt conștient că va fi o campanie dură, pentru că adversarii de la PSD știu că vor pierde și se tem de asta! Nu pentru că ar avea proiecte de dus la capăt, ci pentru că își pierd pușculița de la Consiliul Județean Bacău. Nu vedeți ce s-a întâmplat de când a plecat domnul Benea la Bruxelles? Sorin Brașoveanu, președintele CJ, a fost o simplă marionetă, mi-a fost și milă de dumnealui. Județul a fost condus tot de Dragoș Benea, cel care dictează tot, inclusiv acuzațiile la adresa mea. Ar vrea să-mi fie rușine că, alături de cumnatul meu, regretatul doctor Ciprian Olinic, am construit una dintre cele mai moderne clinici medicale din Bacău. Nu, domnilor, totul este transparent, realizat cu fonduri europene, eu nu-mi ascund bunurile pe numele altora și plec în această bătălie cu un singur gând: să câștig. Să dezvolt. Să fac bine oamenilor.

”Locuitorii județului Bacău nu au nicio vină că întreaga regiune a rămas în urmă. Vina aparține în întregime celor care au condus județul timp de 30 de ani. Vina este a PSD. Oameni care au văzut în politică doar un mijloc prin care să-și rezolve probleme personale și să se îmbogățească. Cu Ionel Palăr la cârma Consiliului Județean Bacău situația se va schimba. Îl cunosc bine, este foarte ambițios. De altfel, ne-am întâlnit de mai mute ori, pentru a pune bazele unui proiect regional pe axa Bacău – Brașov. În fond, ne despart doar 180 de kilometri. Cred foarte mult în această colaborare, pentru că și pe noi, cei din Brașov, ne interesează dezvoltarea județului Bacău. Pentru că există o singură Românie, una în care și Brașovul și Bacăul să aibă aceleași standarde”. Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov

”Prin Comisia parlamentară pentru UNESCO, am încercat să-mi aduc contribuția la salvarea patrimoniului românesc” ”Eu știu că sunt mulți care cred că un parlamentar merge la București să se odihnească. Sunt și dintre cei care fac asta, dar, personal, în calitate de președinte al Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, m-am implicat în salvarea patrimoniului românesc, în păstrarea și promovarea lui. Am susținut și am reușit introducerea în lista Patrimoniului Mondial UNESCO a Mărțișorul românesc, care a devenit, astfel, parte a tezaurului umanități, la fel ca și un alt element, scoarța tradițională. Am deblocat o situație rușinoasă, care trena de 30 de ani, la Cetățile dacice din Munții Orăștiei, care erau victima sigură a căutătorilor de artefacte, dar și a trecerii timpului peste ele, pentru că nu avea niciun administrator și nici fonduri alocate pentru restaurare. Din acest an, cetățile au intrat într-un proces de refacere și s-a reluat cercetarea arheologică. Poate una dintre cele mai importante bătălii este acum ca Dosarul «Arta cămășii cu altiță – Ia» să ajungă pe masa UNESCO și am făcut multe demersuri pentru a impulsiona realizarea dosarului, așa cum m-am implicat și ca Jocului Ursului de pe Valea Trotușului să pornească spre recunoașterea internațională. Acestea sunt doar câteva dintre lucrurile realizate și nu o luați ca pe o laudă, pur și simplu, mă simt împlinit că, prin Comisia parlamentară pentru UNESCO, am reușit să-mi aduc modestul meu aport la salvarea și promovarea patrimoniului nostru românesc”. Deputat Ionel Palăr