Cu toții trecem prin momente dificile cauzate de epidemia care ne bântuie toate sectoarele vieții. Între aceste repere se scriu povești. Unele triste, altele care să ne aducă zâmbete pe chip. Un exemplu de poveste care să ne aducă zâmbete? E simplu! Cică tot mai multe femei au rămas însărcinate. Povestea de astăzi, însă, nu prea știu unde să o încadrez.

Din cauze lesne de înțeles, o cititoare care a dorit să rămână anonimă, ne-a povestit prin ce trece în această perioadă.

„În urma faptului că soțul meu a fost testat pozitiv la COVID 19, ne-am izolat la domiciliu”, a declarat băcăuanca. Mai precis, soțul doamnei a contactat cel mai probabil virusul la serviciu, acolo unde o colegă a fost și ea testată pozitiv. Curios că dor cei doi dintr-un colectiv considerabil au fost pozitivi. Soțul cititoarei noastre a avut și simptone, mai exact migrene, febră și dureri musculare care au durat două zile. Acum sunt bine amândoi. Doamna nu a fost testată pentru că nu a prezentat simptome.

„Eu am anunțat peste tot pe unde am trecut, grupurile de oameni cu care am luat contact și am solicitat la mine la serviciu să dezinfecteze clanțele pe care pusesem mâna. Nu vreau să am pe cineva pe conștiință, că am provocat rău”, a mai spus băcăuanca.

Soțul acesteia a făcut testul săptămâna trecută, a primit rezultatul o zi mai târziu, iar din acel moment cei doi au rămas la domiciliu. Iar acum au apărut și alte probleme, dar de o cu totul altă natură.

„Cu DSP-ul e mai greu, să-i scoți din inerția lor. Încă n-au trimis, nici după atâtea zile, către bolnavi și contacții direcți nici o decizie de asumare a izolării acasă. Oficial aș putea ieși oriunde pentru că nu am semnat nimic și nici din partea lor nu e niciun buletin de analize. În plus, întârzierile lor lasă lumea fără bani, căci nu avem dovezi de stat acasă pentru a le trimite la serviciu și suntem trecuți în concedii fără plată. Cu asta mă lupt de două zile, să obțin nenorocitele alea de hârtii care determină soarta noastră viitoare. Suntem doar statisticii pentru București, în rest nu contăm ca oameni”, a spus plină de amărăciune cititoarea noastră care a subliniat că: „Noroc că avem noi conștiință și stăm cuminți acasă, dar suferim din cauza indolenței instituțiilor statului și a întârzierii întocmirii și semnării documentelor.”

Din fericire, chiar înainte de a publica acest material, autoarea poveștii a primit un răspuns de la DSP și acum poate continua demersul pentru obținerea concediului medical.

Așa că, să luăm în considerare partea plină a paharului și să îi apreciem pe cei care conștientizează în ce situație sunt și care încearcă să limiteze, așa cum pot ei, răspândirea virusului care ne crează atâtea probleme. De cealaltă parte…