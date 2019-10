Duminică, 13 octombrie 2019, la ora 10.30, întreaga comunitate din Bacău se află în mare sărbătoare. Nunţiul apostolic, arhiepiscopul Miguel Maury Buendia, însoţit de mai mulţi preoţi, va celebra sfânta Liturghie pontificală şi va binecuvânta orga clasică din biserica “Sfinţii Petru şi Paul”, Parohia “Sfântul Nicolae”, Bacău. După celebrare va avea loc un concert extraordinar susținut de

Alexandru Catău, muzician, invitat special de la Paris.

Cum cuantifici emoția? La Ioan Bejan este cuantificată și amplificată de numărul registrelor. De acuratețea sunetelor. De gândul că va trebui să vorbească duminică, în fața atâtor iubitori de muzică avizați, la ceremonia de sfințire. În luna octombrie, anul acesta, 2019, se împlinesc cinci ani de când a venit în Bacău, să înceapă operațiunile de tăiere a balustradei din fața corului. Loc predestinat parcă, pentru meșteșugita lucrare. Operațiune de precizie și finețe, de reasambalare a maldărului de tuburi , demontate în luna mai 2014, de la orga scoasă la vânzare pe internet de locuitorii din Kuppenheim, din Germania. Își doreau o orgă nouă!

Mâna providenței

„Prin 2012, fiind în București la vremea aceea, văzând pe internet această orgă, mi-am zis că un instrument atât de mare, un instrument de concert, ar fi păcat să nu ajungă în România. Erau fotografii reprezentative cu imaginea ei din biserică, a consolei, dispoziția registrelor, numărul lor, anul de construcție. Toate elementele tehnice necesare, specifice unui site pentru profesioniști. Mai ales că era la un preț modic. Consola era similară cu cea de la biserica Sf. Iosif din Bucuresti – unde am cântat ani de zile. Avea același constructor din Germania. Inițial m-am gândit cum să o aduc în București. Dar acolo nu aveam unde să o depozitez. Toate bisericile mari au orgi, iar în cele mici… nu încăpea. M-am orientat în gândire către Moldova. Aici ar fi loc suficient. Sunt atâtea biserici mari, nou construite.

Ar încăpea exact așa cum se află la ea acolo, fără modificări. Așa că mă apuc și trimit mai multe e-mailuri. Primul oraș la care m-am gândit, normal, a fost Bacăul. Dar m-am orientat spre Biserica «Fericitul Ieremia», pentru că acolo, amplasamentul corului era optim pentru montarea acestui instrument, exact în forma lui. Trimit un e-mail, cu poze reprezentative, mai trimit altul într-o comună, Nisiporești, de lângă Roman, unde era, tot așa, o biserică asemănătoare în comunitatea franciscană. Încă unul la Pildești, lângă Săbăoani, tot Roman, unde s-a construit o biserică monumentală. În ultimă fază, trimit un e-mail și la decanatul de la biserica «Sfinții Petru și Paul».

De ce am trimis la urmă? Pentru că știam că aici, configurația locului este alta. O cunoșteam din primele faze de construcție. Timp de un an nu am primit de la nimeni niciun răspuns. Poate că așa a fost voia Domnului, că și orga din Kuppenheim a rămas, tot mai bine de un an, la vânzare pe internet. În decembrie 2013, în perioada Postului Crăciunului, primesc un telefon. La capătul celălalt al firului, cum se spune, era părintele decan Isidor Dâscă. «Alo! Domnul Bejan? Vreau orga aia!» Așa, direct. Care orgă?, nu mai știam exact. Cu o lună înainte adusesem alta, mecanică, din Leeds, Anglia. I-am spus că e mică pentru biserica din Bacău. Atunci ne-am lămurit. Era vorba despre oferta transmisă cu mai bine de un an în urmă, prin e-mail.”

Anul acesta, în luna mai, când intențiile și faptele bune și-au dat întâlnire, sub cupola bisericii „Sfinții Petru și Paul” din Bacău a avut loc un prim concert, mai bine zis un fel de examen. Organistul Eduard Iosif Antal a venit să testeze orga aflată în stadiu de finalizare. Rezultatul prieteniei și colaborării dintre cei doi, care s-a materializat în timp, îl vom putea aprecia, la concertul susținut duminică.