Un eveniment de o importanţă majoră pentru locuitorii comunei Pârjol, dar şi pentru localităţile adiacente, a avut loc joi, 25 iulie, începând cu ora 10.00. Sute de oameni au participat la inaugurarea uneia dintre cele mai mari investiţii din această zonă: Podul de peste râul Tazlău, care face legătura între Pârjol şi satele Băseşti şi Hăineala, iar mai departe până în comuna Blăgeşti şi oraşul Buhuşi.

Vechiul pod a fost distrus în totalitate de inundaţiile din anul 2016, când peste 1.000 de locuitori au rămas izolaţi de restul comunei, fiind nevoiţi, pentru a-şi rezolva problemele la administraţia locală, dar şi să ajungă la drumul judeţean, să ocolească peste 12 kilometri. Devenind urgenţa numărul unu a administraţie locale, primarul comunei, Vasile Lupu, imediat după preluarea mandatului, a început să caute soluţii, pentru rezolvarea acestei probleme vitale pentru cetăţeni.

„A fost piatra noastră de încercare. Am deschis nenumărate uşi, am cerut sprijin, am căutat informaţii. Nu a fost uşor deloc, mai ales că era imediat după alegeri. Cu sprijinul Consiliului Judeţean, am realizat un proiect şi l-am depus la Guvern pe Programul Naţional de Dezvoltare Locală II. Asta se întâmpla în 2016. Proiectul a fost realizat de firma Ecomary Iaşi, însă întreaga documentaţie a fost întocmită de echipa noastră de specialişti din Primăria Pârjol, care a muncit pe rupte, uneori zi şi noapte, pentru a ne încadra în termene. A fost o muncă titanică, pentru care le mulţumesc tuturor. Proiectul a devenit eligibil, a urmat licitaţia, câştigată de SC Conextrust Bacău. Lucrările au început în 2018, iar acest frumos şi trainic pod a fost finalizat în 2019, cu o lună mai devreme decât era planificat. Sunt foarte mulţumit, atât de proiectant, cât şi de constructor, oameni serioşi, specialişti de înaltă clasă. După cum vedeţi nu este doar un pod, este o operă de artă”, ne-a declarat, cu puţine minute înainte de inaugurare, primarul comunei, Vasile Lupu.

Sărbătoare pentru toată Valea Tazlăului

Invitaţi de onoare la momentul tăierii panglicii la noul pod peste râul Tazlău au fost Dragoş Benea, europarlamentar PSD, Ionel Palăr şi Tudoriţa Lungu, deputaţi PNL, Daniel Fenechiu, senator PNL de Bacău, Ionel Floroiu, Claudiu Ilişanu, deputaţi PSD, Miron Smarandache, senator PSD, Valentin Ivancea – subprefect, primari ai oraşului Comăneşti, comunelor Solonţ, Balcani, Blăgeşti, consilieri judeţeni şi locali.

Festivitatea de inaugurare a importantului obiectiv de investiţii a fost precedată de o slujbă religioasă, oficiată de un sobor de preoţi, de la parohiile din comuna Pârjol.

Prezentatorul manifestării a fost nimeni altul decât interpretul de muzică populară George Cojocărescu, care a oferit microfonul primarului comunei, Vasile Lupu, ce a prezentat publicului principalele demersuri făcute, greutăţile întâmpinate până a ajunge la finalizarea lucrărilor. „Mulţumesc, în numele locuitorilor din comuna Pârjol, Guvernului României, Consiliului Judeţean, pentru sprijinul acordat, proiectantului, cât şi constructorului, pentru profesionalismul şi seriozitatea de care au dat dovadă, terminând lucrarea cu o lună mai devreme. Mulţumesc Consiliului Local şi specialiştilor din primărie pentru înţelegere şi angajament în finalizarea investiţiei, pe care o inaugurăm astăzi”, a spus Vasile Lupu, fiind aplaudat de concetăţenii săi.

Cu interes a fost ascultat şi Dragoş Benea, europarlamentar, vicepreşedinte al Comisie REGI a Parlamentului European, care a felicitat pe membrii Consiliului Local, primarul comunei şi echipa administraţiei locale pentru acest succes, după care a vorbit despre proiectele importante de investiţii de la nivelul judeţului Bacău, care s-au finalizat sau sunt în curs de finalizare: Aeroportul Internaţional Bacău, începerea lucrărilor la Centura Ocolitoare a Bacăului, drumuri naţionale, judeţene şi comunale, obiective din învăţământ, sănătate. „Practic, nu există decât doar trei-patru localităţi unde nu se lucrează acum, în rest peste tot sunt deschise şantiere de investiţii, cu bani europeni şi cu bani din bugetul naţional. A fost modernizat drumul Bacău-Oneşti, zilele acestea au început lucrările de reabilitare a drumului Bacău-Moineşti şi, vă spun în premieră, a fost aprobat în CJ modernizarea şi asfaltarea DJ Pârjol-Blăgeşti. În ultimii trei ani, s-au alocat sume importante prin PNDL, program hulit de unii, apreciat de cei mai mulţi, care vor duce la îmbunătăţirea infrastructurii rutiere, cum este şi podul de peste Tazlău. Ca europarlamentar şi vicepreşedinte al Comisiei REGI, voi milita pentru alocarea de fonduri în vederea realizării autostrăzii Braşov-Bacău-Iaşi, cea mai viabilă variantă care să lege Moldova de Ardeal, de restul ţării. Sunt convins că şi colegii mei din Parlamentul European vor face acelaşi lucru, Moldova, Bacău, au nevoie, pentru a se dezvolta, de această autostradă. Este vitală pentru noi. Am spus-o, şi o spun mereu, doar uniţi, mai coezivi, putem reuşi, aşa cum s-a întâmplat aici, la Pârjol, unde, indiferent de apartenenţa politică, fie PSD sau PNL, toţi am contribuit la această investiţie. Competiţia este bună, dar nu privită cu invidie, cu ranchiună, ci cu angajamente ferme de a construi, de a investi spre binele oamenilor, cum vor fi cele de alimentare cu apă şi canalizare la Pârjol şi Balcani, dar şi la Solonţ, investiţii în alimentarea cu gaze. Să nu uităm şcolile, drumurile comunale, chiar uliţele, bani sunt, şi îi invit pe toţi primarii să facă proiecte şi să acceseze fonduri europene, sunt o multitudine de programe care se adresează localităţilor rurale. Vă felicit şi vă doresc numai bine”, a declarat Dragoş Benea.

Date tehnice Investiţia a costat aproape 2 milioane de euro.

Lungimea – 130 metri.

Lăţimea – 12 metri.

Trotuare şi pe o parte şi pe alta.

Podul este flancat de gard de protecţie.

Oamenii sfinţesc locul



Cuvinte emoţionante a rostit şi parlamentarul Lucian Şova, fost ministru al Transporturilor, cu origini pe aceste meleaguri: „Când eram mic, acum 50 de ani, treceam Tazlăul prin apă, nu era niciun pod. De-a lungul anilor s-au mai făcut improvizaţii, iar astăzi am pus în aplicare zicala «Omul sfinţeşte locul». Astăzi, noi, oamenii de aici, am sfinţit un loc, care va dăinui şi peste 100 de ani. Este important pentru Băseşti, cum important va fi şi drumul care trece prin Băseşti spre Blăgeşti, care va fi modernizat şi va reprezenta pentru băseşteni o autostradă. Mă bucur că am ocazia să particip la un asemenea eveniment.”

Fiind fieful PNL, la Pârjol au fost şi oaspeţi de seamă ai acestui partid. Deputatul Ionel Palăr a amintit că este „ziua prieteniei” şi nu a politicii. „Această zi este una de sărbătoare a locuitorilor acestei comune, rolul politicienilor, pe care dvs. i-aţi ales este «să facă», să lucreze în folosul oamenilor. Este şi cazul primarului Vasile Lupu, pe care eu vi l-am propus pentru funcţia de primar şi oamenii de aici au avut încredere în dumnealui. Şi soluţia a fost bună. A fost şi este gospodar, vrednic, are iniţiativă, este bătăios, curajos, care nu renunţă uşor la proiectele lui, ale comunităţii. Şi nu i-a fost uşor. S-a vorbit aici de dialog, da, dialogul, colaborarea sunt cele mai mari cuceriri ale democraţiei. Cinste celor care au muncit la acest pod şi să le dea Dumneazeu sănătate şi suflet bun. Felicitări, domnule primar!”, a spus, în aplauzele oamenilor deputatul Ionel Palăr, preşedinte al PNL Bacău.

A fost aproape de cetăţenii din Pârjol şi senatorul Daniel Fenechiu, care a fost foarte scurt, a mulţumit pentru invitaţie şi a felicitat întreaga administraţie locală pentru finalizarea acestui important proiect de investiţii.

A urmat un moment artistic, susţinut de ansamblul folcloric de dansuri şi cântece din Sănduleni, condus de Marian Lungu, la care s-a antrenat şi George Cojocărescu, interpretând mai multe cântece, care au mers la sufletul oamenilor.

A fost zi foarte frumoasă, a fost o zi care va rămâne în scrisă cu litere mari în istoria acestei localităţi şi, cu siguranţă, aşa cum au promis politicienii prezenţi, vor mai urma şi altele.

Alte investiţii realizate cu bani europeni:

• Achiziţionarea unui camion 4×4, de 13 tone, necesar lucrărilor din comună – 100.000 euro.

• Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Aşezământului Cultural din satul Pustiana, în valaore de 581.715 euro.

Investiţii cu fonduri din Bugetul local:

• Achiziţionarea unui buldoexcavator.

•Realizarea unor diguri de apărare pe malurile râurilor Tazlău şi Cucuieţi, pe o lungime de 300 de metri.

Proiecte aflate pe agenda de lucru a primarului Vasile Lupu:

• Reabilitarea şi modernizarea Şcolii Gimnaziale Tărâţa, cu fonduri prin PNDL: centrală termică, apă, grupuri sanitare în interior.

• Construire Grădiniţă cu trei săli de clasă în Pârjol, prin POR.

• Asfaltarea a 30 de km de drumuri comunale şi uliţe, primii 15 km sunt în faza de proiect.

• Construirea unui cămin cultural în Pârjol, cu 300 de locuri şi dotări corespunzătoare, şi a unei săli de sport, finanţare prin CNI.

• Alimentare cu apă şi canalizare la Hemeieni, Tărâţa şi Pârjol.

• Introducerea gazelor naturale în toate satele comunei.

• Construirea unui sediu nou pentru Primărie.

• Modernizarea şcolilor din Pustiana, Pârjol şi Băhnăşeni, prin introducerea apei, a canalizării şi a grupurilor sanitare, cu finanaţare de la Ministerul Educației şi din bugetul local.

• Apă-canal în satele Pustiana şi Câmpeni, prin POIM.