Invata sa construiesti alaturi de noi!

Vrei sa-ti construiesti o casa si nu stapanesti deloc acest domeniu? Nimic mai simplu, intra pe Casasidesign.ro, site-ul care de circa 5 ani de zile ne invata numai lucruri utile in ceea ce priveste constructia unei case, decorarea acesteia, amenajarea unei gradini plus multe alte idei si sfaturi ce vin in ajutorul cititorilor.

Avand in spate o comunitate de peste 60.000 de abonati pe renumita platforma sociala Facebook.com/CasaSiDesign, echipa de ingineri din spatele acestui blog creeaza zilnic articole tehnice ce le sunt de real ajutor urmaritorilor sai.

Cu ce ne ajuta acest site din domeniul constructiilor?

La aceasta intrebare ne-a raspuns foarte simplu Mihai – Senior Editor CasaSiDesign:

“Atunci cand vrei sa-ti faci o casa si nu te pricepi nici la constructii, nici la imobiliare, tinzi sa faci foarte multe greseli care pe viitor se vor concretiza in costuri mai mari de realizare a unei case. Spre exemplu, foarte multi dintre noi cautam sa cumparam terenuri ieftine, lesne de inteles motivele financiare, doar ca aceste terenuri se vand la preturi mici pentru ca de cele mai multe ori nu au utilitati in apropiere si atunci apar acele situatii in care beneficiarul plateste 10.000 de euro pe teren si inca 10.000 pentru aducerea utilitatilor la limita de proprietate, cand ar fi putut plati din start 20.000 pe un teren mult mai bun ca pozitie, cu drum asfaltat si cu toate utilitatile langa, pentru ca, sa nu uitam faptul, ca a trage utilitatile pentru o casa in Romania nu inseamna doar bani, ci si mult timp pierdut (uneori 12-24 de luni), nervi, stres, iar in unele cazuri au fost case care nu au putut fi racordate la reteaua de energie electrica decat dupa 6 ani.

De aceea noi venim in sprijinul cititorilor nostri cu ghiduri de cumparare a terenurilor si a caselor, chiar si cu un sistem de forum in care cititorii ne pot adresa diverse intrebari in legatura cu nelamuririle lor.

Deasemenea am realizat la cererea mai multor cititori un Ghid de constructie a casei ce include toti pasii necesari in realizarea unei case, de la realizarea fundatiei, zidirea peretilor si pana la montarea parchetului.”

In acceptiunea noastra acest blog despre design si constructii nu este doar pentru cei care vor sa execute ei insisi anumite lucruri, cat este si despre faptul de a fi informat, despre a cunoaste mai multe lucruri, in asa fel incat atunci cand vei vedea ca meseriasul angajat de tine greseste…tu sa stii ce greseste si eventual sa-l corectezi.

Ramai informat alaturi de noi

Sa fii informat este esential, nu necesar. A fi informat inseamna sa fii la curent cu ultimele noutati in constructii. Intra in comunitatea noastra si vom incerca sa-ti raspundem la orice intrebare legata de domeniul constructiilor si te vom ghida pas cu pas in drumul tau spre realizarea unei case. Invata sa construiesti alaturi de noi!