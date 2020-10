Vineri, 23 octombrie 2020, ora 7.30… Cancelaria „Ferdinand” se pregătește să intre la ore… online. Dar, o veste oprește timpul în loc. „Cancelaria” încremenește câteva clipe. Urmează năvala de întrebări, de lacrimi care chiar dacă nu se văd în zecile de mesaje ce curg pe grupul de comunicare se simt și se propagă în atmosfera de tristețe care ne cuprinde pe toți, cei care am cunoscut-o pe ea, pe CRISTINA SICHIM. Da, este adevărat! Iubita noastră colegă a trecut în neființă în dimineața zilei, tăcut, cu demnitate și discreție, așa cum a fost întrega ei existență. De ce simțim cu toții, indiferent de disciplina pe care o predăm sau de statutul pe care îl avem la nivelul școlii, că dispariția ei lasă un gol imens în viața noastră, a tuturor oamenilor cu ale căror destine s-a intersectat atât de luminos? Pentru că este omul care „a adus bucurie, lumină, cunoaștere în viețile noastre. Pentru că a dăruit suflet, a modelat suflete și minți. A construit familii superbe acasă și la școală…” ne reamintea, atât de frumos, în discursul de adio, prof. Gigliola Ceunaș, la ceremonialul funerar, de la Biserica Precista, duminică.

Colega noastră, profesorul de informatică și T.I.C. de la Colegiul Național „Ferdinand I” a fost și va rămâne un simbol al acestei comunități. Profesoara CRISTINA SICHIM s-a născut la 10 decembrie 1969, în localitatea Fălticeni, județul Suceava. Este absolventă a aceluiași liceu („George Bacovia” din Bacău) și a Facultății de Informatică, secția informatică, din cadrul Universității „Al.I.Cuza” din Iași, promoția 1993. De la absolvirea facultății, a fost cadru didactic la Colegiul Național „Ferdinand I” din Bacău.

A avut gradul didactic I. A ocupat funcțiile de inspector școlar de specialitate (2000-2002), șef de catedră (2004-2015) și șef de cerc metodic, disciplina informatică, începând cu anul 2004. A fost absolventă a cursurilor de master în „Baze de date și programare Web”, din cadrul Facultății de Matematică și Informatică, Universitatea București, promoția 2006. A fost: formator național, auditor de calitate în educație, mentor și îndrumător de practică pedagogică pentru studenți, instructor Database Programming with PL/SQL, DataBase Design și SQL, Net Framework, Cisco; membru al Comisiei Naționale de Informatică (1999-2002, 2007-prezent); membru în Grupul de lucru constituit pentru elaborarea subiectelor de bacalaureat la disciplina informatică (2007-2010). A fost membru în Comisiile naționale de evaluare a Olimpiadei de Informatică (1999, 2007-2017), a Concursului național de Informatică Aplicată (2007-2010) și a Olimpiadei de Tehnologia Informației (2011-2017).A făcut parte din colectivul de profesori – instructori ai Lotului olimpic de juniori pentru Balcaniada de Informatică. A fost team leader pentru echipa României, la Balcaniada de informatică din 2011 și deputy leader pentru echipa României la Olimpiada Central Europeană din 2016. A fost formator pentru programele: POO și PV, Programare Web, Informatică și TIC pentru gimnaziu. A fost profesor la Centrul de Excelență, colaborând cu Centre de Excelență din alte județe. Elevii îndrumați de profesoara Cristina Sichim au obținut rezultate remarcabile la concursurile de informatică, dintre care amintim rezultatele din ultimii ani: 2012- participare la O.N.I. și mențiune la O.J.I. (Ursinschi Eduard), mențiune și medalie de argint la O.N.I. și premiul I O.J..I (Fînaru Andrei); 2013 – medalie de bronz la O.N.I. și premiul I la O.J.I. (Fînaru Andrei); 2014 – participare la O.N.T.I. și premiul I la O.T.I. (Mihai Sergiu); 2015 – participare la O.N.T.I. și premiul I la O.T.I. (Mihai Costi); premiul II la faza națională a concursului Safer Internet Day (proiect WeLikeX – Sichim Rareș); 2016 – medalie de bronz ONI și premiul II la O.J.I. (Fînaru Andrei), premiul III la O.J.I. (Apostu Sergiu); 2017 – medalie de bronz la O.N.I. și premiul I la O.J.I. (Ravariu Eugen), participare la O.N.I. și premiul II O.J.I. (Burghelea Cristian), participare la O.N.I. și premiul I la O.J.I. (Fînaru Tudor), premiul II la O.J.I. (Mândruță Cezar), premiul III la O.J.I. (Catea Bianca), 2018-bronz la ONI (Fînaru Tudor).

A publicat lucrări metodico-științifice, dintre care menționăm: „Repere pentru disciplina Informatică și TIC 2020”„Bacalaureat la Informatică 2015”, „Subiecte rezolvate” 2015, „Aplicații C#” , 2010, „Caiet de laborator. Word 2007” – 2010, „Programare Web cu ASP.NET”, în colaborare, 2009, „Ghid de pregătire Bacalaureat Informatică”, 2008, „Culegere de probleme de informatică”, în colaborare, 2007, „Metodica predării informaticii. Didactică aplicată”, 2007, „Come and talk to us, 2006, Culegere de probleme pentru clasa a IX-a, 2006, Teste grilă C/C++ – culegere de probleme”, 2003. A fost cofondator al revistelor de informatică „InfoAce”, „CIA”, „YoungCoder”, unde a publicat numeroase articole.

Coordonator grup de lucru gimnaziu- „Repere pentru disciplina Informatică şi TIC”, septembrie 2020, „Idei de activități pentru dezvoltarea gândirii computaționale și exersarea algoritmilor pentru profesorii de informatică și TIC la clasa a v-a”, 2017,„Bacalaureat la Informatică 2015”, „Subiecte rezolvate” 2015, „Aplicații C#” , 2010, „Caiet de laborator. Word 2007” – 2010, „Programare Web cu ASP.NET”, în colaborare, 2009, „Ghid de pregătire Bacalaureat Informatică”, 2008, „Culegere de probleme de informatică”, în colaborare, 2007, „Metodica predării informaticii. Didactică aplicată”, 2007, „Come and talk to us, 2006, Culegere de probleme pentru clasa a IX-a, 2006, Teste grilă C/C++ – culegere de probleme”, 2003. Este cofondator al revistelor de informatică „InfoAce”, „CIA”, „YoungCoder”, unde a publicat numeroase articole.

Pentru competență profesională și rezultate deosebite dovedite în îndrumarea și pregătirea elevilor participanți la concursurile școlare, a fost distinsă cu diploma Gheorghe Lazăr clasa a III-a și cu Diplome de Excelență.

Puțini profesori au avut în trecerea lor prin această viață un curriculum vitae și o carieră didactică atât de impresionantă, bogată, izvorâtă din vocație de dascăl, din iubirea față de profesie, față de oameni (coleg, elevi, prieteni) și față de propria-i familie. Colegii, prietenii își amintesc de ea cu durere pentru pierderea ei, dar cu mândria de a fi cunoscut-o îndeaproape.

Colega ei, prof. de informatică Ana Întuneric, prietena cu care Cristina lucra la proiectele școlii și cu care împărțea orele de laborator, mărturisește cu lacrimi în ochi: „Mi-a fost hărăzit ca două Constanțe să-mi lumineze drumul vieții: Constanța, minunata mamă, și Cristina-Constanța, minunata colegă, prietenă, «soră». Amândouă s-au născut din visul pur al perfecțiunii, au urcat muntele înalt al vieții împlinite, au dus cu demnitate și discreție povara unei boli grele, iar acum mă privesc din cerul vieții eterne. Cristina-colega mi-a sprijinit speranțele și reușitele, știind mereu să spargă zidul dintre «se poate» și «nu se poate». Cristina, prietena caldă și statornică, mi-a alungat temerile, m-a ocrotit cu vorbe, gânduri, sfaturi din prea plinul său sufletesc. Cristina, profesoara de excepție, mi-a dăruit din elanul său irezistibil de a se împlini lângă elevi dragi, mi-a șoptit permanent secrete ale succesului său. În aceste clipe îndurerate, duioasele amintiri ale anilor petrecuți în liceu se vor decanta în nectarul bucuriei că am avut-o alături și aproape, că am fost camarade pe drumul vieții, că am realizat lucruri minunate împreună. Zborul bucuriei și al împlinirilor s-a frânt și pentru mine. Te voi păstra mereu în suflet. Mă voi ruga Bunului Stăpân să-ți ocrotească sufletul care a căutat tărâmul fericirii.”

De mai sus, de la nivel ministerial, Nușa Dumitriu-Lupan, director Centrul județean de excelență Vaslui, fost inspector general informatică în Ministerul Educației Naționale ne împlinește tuturor privilegiul de a o fi avut colega, evocând la funeraliile de duminică, imaginea Cristinei: „De-a lungul activității mele din Ministerul Educației mi-a fost mereu alături în toate competițiile și în toate proiectele de informatică, o minte sclipitoare și un om responsabil, mereu disponibil la provocări, un perfecționist și un profesionist adevărat. Îmi va lipsi și ne va lipsi, dragă Cristina! Să fie binecuvântată în Ceruri, să ne vegheze și să ne lumineze de acolo de sus, suflet ales!”

Cristina Sichim nu a însemnat doar profesorul de informatică, ci, mai ales, a fost mentorul unor generații de copii, care poartă amprenta unui formator înzestrat cu verticalitate, perfecționism, dăruire, bucurie. Părinții acestora sunt copleșiți, azi, de amintirea unui om-misiune, cum a a fost Cristina Sichim. Dirigintă sau profesoară, întâlnirea cu ea a avut mereu specificul unei lecții predate cu gingășie, influențând destinele tuturor. „A părăsit sala de clasă acum, sala pe care a transformat-o în acasă, ca o mamă”, își amintește Cristian Burghelea, absolvent al clasei căreia i-a fost dirigintă, XII D, 2020, acum student la Universitatea din Warwick, UK. Pentru ei, doamna D (cum era numită diriginta Cristina Sichim) rămâne „omul exemplu, omul lecție. Generația 2016-2020 afirmă, cu un zâmbet amar, că sunt cei mai norocoși elevi datorită faptului că am avut șansa să o cunoaștem pe dumneai, omul elegant, empatic, integru, înțelegător, devotat, bun, amuzant, profesoara Cristina Sichim”, mărturisește colega lui, Theodora Enea. Olimpicii își trimit mesajele fluviu către familie, pe conturile de socializare, reușind să aducă în prezent imaginea profesoarei care le-a marcat existența.

Frații Andrei și Tudor Fînaru, absolvenți ai Colegiului Național „Ferdinand I”, actuali studenți la Cambridge, respectiv, Edinburgh, elevi cu rezultate deosebite la olimpiadele – fazele naționale – informatică, declară cu regret, dar cu multă prețuire și recunoștință că le-a fost „mentorul care i-a ajutat să își urmărească pasiunea și să îi călăuzească pașii către cariera aleasă” (Andrei Fînaru) și constată că este într-adevăr o raritate să întâlnești o așa persoană „care să concentreze în caracterul său atât de multă bunătate, căldură și înțelegere” (Tudor Fînaru, olimpic național, medaliat cu bronz).

Diriginta clasei a IX-a D doar pentru scurt timp lasă în urma ei copii ușor confuzi, care își înghit cu greu suspinele și își șterg lacrimile ce li se adună în bărbii. Bobocii mărturisesc emoționați și triști, dar încurajați de o promisiune pe care i-o fac doamnei D, continuând visul și moștenirea lăsată de generațiile anterioare: „Vă promitem că vom fi demni de amintirea dumneavoastră!”

Cuvintele sunt de prisos, dar, totodată, nu pot acoperi oceanul de mesaje transmise într-o rugăciune universală pentru Cristina- mamă, soție, fiică, soră, mătușă, prietenă, colegă, profesoară… Cerul știe nevoia pe care o resimțim cu toții de Cristina omul-lecție, clăditorul de destine și suflete. Dragă Cristina, forever … o stea călăuzitoare pentru noi! Nu te vom uita niciodată… e și promisiunea noastră!

Director, prof. Nicu Harasemciuc

Director adjunct, prof. dr. Nicoleta Zărnescu