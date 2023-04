Întoarcerea în Bacău a unei legende vii, Relu Auraș

După un an de CSM Onești, cel mai titrat antrenor român de box din toate timpurile se întoarce în Bacău. De la 1 aprilie, antrenorul emerit Relu Aruaș este din nou sub steagul SCM Bacău, club pentru care a cucerit sute de medalii mondiale, europene, balcanice și naționale. Și care, ca antrenor al lotului reprezentativ de box a cucerit și medalii olimpice! Elevii săi sunt legende vii ale ringului, la amatori și profesionism: Francisc Vaștag, Marian Simion, Leonard Doroftei, Mihai Leu, Daniel Dumitrescu, Rudel Obreja, Ronald Gavril, George Gavril, Mihai Nistor și mulți alții, este foarte greu să îi contabilizăm pe performerii pe care i-a format într-o carieră strălucitoare, pe durata a patru decenii. Auraș a făcut din Bacău principalul centru al boxului românesc. Au fost perioade în care SCM Bacău a cucerit la Naționalele de Seniori 5-6 titluri din 10! Asta pe lângă alte medalii de argint și bronz, care pe lângă aur par că nu contează, dar pe care alții și le-ar fi dorit cu ardoare.

Grație imensei sale experiențe, el este și acum antrenor-coordonator al tuturor loturilor naționale ale României și președinte al Colegiului Național al Antrenorilor.

Distincțiile care i-au certificat meritele sunt dintre cele mai mari: președinții României i-au înmînat Meritul Sportiv, clasa I și clasa II; este Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău și Cetățean de Onoare al Județului Bacău.

Asemenea oameni plini de merite sunt foarte rari nu doar în România, ci oriunde în lumea largă. De aceea, întoarcerea sa la SCM Bacău este cu adevărat un eveniment.

Omul Auraș a sfințit locul și la Onești

Timp de un an, pentru că „așa a fost situația”, Relu Auraș a antrenat la CSM Onești. Și a făcut-o în stil personal, obținînd medalii de aur la toate nivelurile, pentru un club al gimnasticii, halterelor, luptelor, judoului și atletismului, care uitase culoarea medaliilor la box. Beneficiind de sprijinul directorului CSM Onești, doana Ingrid Istrate, și de buna colaborare cu antrenorul locului, Vasile Pradaiș, Relu Auraș a dus Oneștiul pe picior de egalitate cu marile puteri ale boxului românesc, prin cucerirea de titluri naționale la toate categoriile de vârstă, de la cadeți la seniori, și „livrarea” către loturile reprezentative a multor boxeri cu performanțe recente și mare potențial de viitor.

Cei mai mulți din noua generație de campioni de la Onești au ales să plece cu Relu Auraș la SCM Bacău. De asemenea, Centrul Național Olimpic de Pregătire a Juniorilor, pe care îl pregătește, a revenit, o dată cu el, în Bacău.

ACASĂ

„Îi mulțumesc din suflet doamnei Ingrid Istrate pentru colaborarea excelentă pe care am avut-o timp de un an și pentru condițiile pe care ni le-a creat în acest răstimp. Oneștiul are, prin ea, un conducător sportiv de excepție. Îi mulțumesc și pentru înțelegerea de care a dat dovadă în momentul despărțirii. Știe că, totuși, deși am legături foarte puternice cu Oneștiul, Bacăul este pentru mine ACASĂ. Aici m-am format ca om și antrenor de succes. Aici am familie și prieteni de-o viață. În Bacău iubesc toate clădirile, cele care sunt și cele care nu mai sunt decât în sufletele noastre, ale patrioților locali”, ne-a declarat Relu Auraș.

„Am stat mult timp departe de Bacău, cu lotul României, în pregătiri centralizate și la competiții pe toate continentele. Oare pe unde n-am fost? Am antrenat ani de zile loturile Tunisiei și Marocului și am fost iubit și acolo pentru rezultatele pe care le-am reușit – multe medalii la Campionatele Africii și calificați la JO. Ei, bine, de fiecare dată gândul îmi era către acasă, oricât de mari erau ispitele, din punct de vedere financiar”, a povestit maestrul Auraș.

„Știu că la SCM Bacău voi conlucra cu directorul Ion Șarban, fost sportiv de performanță și actual antrenor-emerit. Un om care cunoaște cu ce se mănâncă performanța. A format sportivi de la zero și i-a dus la medalii mondiale și europene. Știe să aprecieze succesele și munca tuturor colegilor săi. Și este, la rându-i, un om dedicat sportului băcăuan și orașului Bacău, în întregimea lui”, a mai spus Relu Auraș.

Performanță și vis

La SCM Bacău, Relu Auraș își propune să aducă, la fel ca până acum, mult aur și să-și mențină orașul în elita pugilismului românesc. Dar și să formeze unu-doi antrenori care să ducă mai departe tradiția de succes a boxului băcăuan. Mult succes, maestre!