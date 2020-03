Roșu, după portocaliu

Cea de-a 32-a ediție a Jocurilor Olimpice, programată inițal pentru această vară, la Tokyo, a fost amânată. Au anunțat-o gazdele japoneze. Prin vocea prim-ministrului Shinzo Abe, după o discuție cu șeful Comitetului Olimpic Internațional, Thomas Bach: „În contextul actual, generat de pandemia declanșată de COVID-19, organizarea Olimpiadei la data fixată inițial, 24 iulie, era imposibilă. Probabil pentru anul viitor”. De altfel, fostul vice-președinte al Comitetului Olimpic Internațional, canadianul Dick Pound anicipase înca de luni: „În baza informațiilor pe care le am, decizia a fost deja luată, Olimpiada de vară fiind amânată”. Astfel, după ce a stat la semaforul cu lumina portocalie, Tokyo 2020 a intrat pe roșu. Verdele are de așteptat. Eventual pentru 2021, decizia finală nefiind încă luată. „Și eu cred că cel mai sigur, Olimpiada se va amâna pentru la anul”, consideră singurul sportiv băcăuan calificat la JO de la Tokyo, înotătorul Daniel Martin.

Câte lucruri intră într-o sufragerie!

Dani Martin se află acasă, în Bacău. De aproape două săptămâni. Iar de la mijlocul săptămânii trecute, de când s-a închis Bazinul Olimpic, multiplul campion a intrat în auto-izolare, la propriul domiciliu. „E clar ca lumina zilei că îmi lipsește și-mi va lipsi Bazinul. Ultima oară când am intrat în el a fost marțea trecută. Când voi reintra, nu se știe. Știu în schimb precis că va fi cea mai lungă perioadă petrecută în afara Bazinului. Nu pot spune că va fi ușor, ar fi o minciună, dar voi trece relativ bine peste, de asta sunt convins”, mărturisește înotătorul de 19 ani, care se pregătește acasă. Pentru…Tokyo 2021. „Nici nu-mi imaginam câte lucruri pot încăpea în sufrageria mea. Mi-am instalat un simulator, am gantere, lucrez în baza unui program bine stabilit cu preparatorul meu fizic. Bag zilnic sute de flotări, plus tot felul de alte exerciții, în special pentru brațe”, dezvăluie Dani.

Cratiță, Bac și 2Pac

Caracterizat dintotdeauna de o mentalitate pro, Dani Martin nu se dezminte nici în plină pandemie COVID-19. Psihicul său puternic și firea sa deschisă îi permit să-și păstreze zâmbetul pe buze. „Încerc să fiu cât mai relaxat, chiar dacă situația este una cu adevărat fără precedent. Îmi umplu timpul cât mai judicios cu putiință. Astfel, pe lângă antrenamentele zilnice, fac tot felul de alte chestii. Inclusiv lucruri casnice. De pildă, gătesc. Sau, și mai bine spus, învăț să gătesc. Principala preocupare extra-sportivă rămâne însă școala: învăț pentru Bac”, precizează sportivul legitimat la CSM Bacău. Evident, în programul zilnic își fac loc și două dintre marile pasiuni ale lui Dani: muzica și cititul. Fan declarat al rap-ului (și, mai nou, al trap-ului și al hip-hop-ului), înotătorul băcăuan îl are ca model pe 2Pac, iar în ceea ce privește lectura, două din ultimele cărți care l-au impresionat sunt „Arta subtilă a nepăsării” și „Arta subtilă a disperării”.

O bază bine fixată

Chiar și în condițiile unui psihic de fier, cât de bine se poate pregăti un înotător pe…uscat? „E lesne de înțeles că acesta nu poate fi cadrul ideal de pregătire. Totuși, situația nu mă incomodează foarte tare. Și asta pentru că sunt genul de sportiv care-și intră aproape instant în formă. În plus, am deja o bază bine fixată. Am kilometrii necesari înotați și exerciții memorate”, punctează Daniel Martin. Așa cum a mai spus-o, Dani consideră că varianta cea mai plauzibilă în privința desfășurării Olimpiadei de la Tokyo ar fi amânarea ei pentru 2021: „Cel mai scurt termen posibil ar fi fost, în opinia mea, iarna viitoare. Numai că asta ar fi presupus suprapunerea cu ediția de iarnă a Olimpiadei. Prin urmare, logica îmi spune că primăvara sau vara viitoare reprezintă alternativele cele mai viabile”.

68% dintre sportivii SUA vor amânarea Olimpiadei

Comitetul Olimpic al Statelor Unite a anunțat că 68% dintre sportivii săi s-au pronunțat în favoarea amânării Jocurilor Olimpice din Japonia. Sondajul efectuat a evidențiat dificultățile de pregătire generate de COVID-19Ș „Încurajăm Comitetul Olimpic Internațional să ia toate măsurile pentru ca Olimpiada să se desfășoare în condiții sigure și egale pentru toți participanții”.