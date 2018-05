Teatrul Itinerant „Petru Valter” a început turneul în județ. În această săptămână s-au desfăşurat deja patru reprezentaţii, la Buhoci şi Tamaşi, pe 29 mai, la Săucești și Letea Veche pe 30 mai, iar astăzi vor fi spectacole la Ungureni şi Parincea. Pe 1 iunie, de Ziua Copilului, va susține reprezentații în comuna Orbeni.

În săptămâna următoare, teatrul va poposi în Berești-Tazlău, Sănduleni, Pârjol și Balcani. Până pe 15 iunie vor avea loc 20 de reprezentații. Încă de la început, această iniţiativă se bucură de interes din partea copiilor, prezenţa lor în sălile de spectacol fiind nu numai majoră, cât mai ales participativă, întâlnirea cu actorii oferindu-le posibilitatea de a cunoaşte şi a pune întrebări despre această nobilă artă.

Teatrul Itinerant „Petru Valter” reprezintă un proiect realizat în parteneriat de Fundația Interetnică pentru Cultură și Artă „Ion Ghelu Destelnica” și Consiliul Județean Bacău, scopul acestuia fiind creșterea accesului la cultură a elevilor din mediul rural al județului Bacău.

Spectacolul itinerant din acest an omagiază Centenarul Marii Uniriri prin trei scenete ce evocă „Unirea sub Mihai Viteazul”, „Unirea sub Cuza Vodă” și „Unirea sub Regina Maria”. Scenariul spectacolului este scris de Marius Hainagiu iar regia este asigurată de Dumitru Grigoraș. Spectacolul se bucură de participarea extraordinară a cunoscutei artiste Maria Șalaru, care o întruchipează pe Regina Maria. Regizorul secund și managerul proiectului este Radu Bogdan Ghelu, președintele Fundației.

Debutul acestui proiect, i-a prilejuit preşedintelui Consiliului Judeţean, Sorin Braşoveanu, de a transmite actorilor, Teatrului Itinerant “Petru Valter”, un mesaj de felicitare şi succes în misiunea asumată.

“Prin proiectele cultural-educative pe care le desfășoară în acest an în parteneriat cu societatea civilă, Consiliul Județean Bacău exprimă respectul și recunoștința pentru cei care, prin jertfa lor, în urmă cu 100 de ani, au făcut posibilă împlinirea visului românilor – unirea provinciilor și consolidarea României Mari. În același timp, ne exprimăm interesul activ pentru dezvoltarea fenomenului cultural băcăuan și pentru recuperarea satului ca spaţiu de manifestare a actului artistic.”

Cotidianul “Deşteptarea” este partener media al proiectului.