Cele două instituții de învățământ superior băcăuane au deschis oficial noul an universitar. Un început atipic, online, cu mesaje transmise fie pe site-urile instituțiilor, fie pe rețelele de socializare. A fost o deschidere a anului universitar 2020-2021 în condiţii de siguranţă epidemiologică, cu respectarea tuturor măsurilor în vederea prevenirii îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2, însă nu a fost o ceremonie clasică de deschidere a anului universitar, ci întâlniri… altfel, dintre conducerea universităţii, conducerea facultăţilor şi îndrumătorii de an cu studenţii în mediul virtual.

La Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău au transmis mesaje la început de an universitar președintele Senatului Universitar, rectorul universității, prefectul județului Bacău, decanii celor 5 facultăți și președintele Ligii studențești.

„Dragi boboci, sunteți a 60-a promoție a Universității. În 6 decenii de existenţă Universitatea «Vasile Alecsandri» din Bacău a confirmat faptul că studenţii şi absolvenţii proprii au competențele cerute, atât de universitățile din străinătate (prin creditele transferabile pe care le obțin în aceste universități), cât și cele cerute de mediul economic şi administrativ, la nivel naţional şi internaţional. Vivat, Crescat, Floreat Universitatea «Vasile Alecsandri» din Bacău și alături de ea și dumneavoastră, studenții noștri, colegii noștri, partenerii noștri”, a transmis președintele Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, prof. univ. dr. ing. Dr. h.c. Valentin Nedeff.

Și rectorul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, prof. univ. dr. ing. Carol Schnakovszky, a transmis un mesaj la început de an academic: „Vreau să încep cu un mesaj de mulțumire pentru bobocii Universității care au ales să studieze alături de noi, acest lucru ne dă încredere și ne mobilizează să asigurăm un parteneriat sustenabil cu studenții, în vederea creării de noi metode didactice de instruire necesare formării în dezvoltarea carierei viitoare. Vom avea un învățământ hibrid, primele 10 săptămâni ale semestrului vor fi online, ultimele 4 săptămâni vom efectua activitățile practice față-în-față. Anul acesta admiterea a adus un număr mare de candidați înscriși: 2700 la licență și 1000 la master. Dintre aceștia, au confirmat 1480 la licență și 724 la master. Suntem pregătiți și pentru învățământul offline: am renovat căminele, restaurantul Universității, am creat spații de recreere și socializare. Doresc să adresez studenților, cadrelor didactice, membrilor comunității academice un an universitar cu realizări, pe plan profesional și de cercetare, multă sănătate și să trecem cu bine peste provocările acestor timpuri”.

Printr-o înregistrare postată online pe site-ul universității și prefectul Sorin-Gabriel Ailenei i-a felicitat pe studenții boboci: „Vreau să vă felicit pentru alegerea voastră, în special, pe cei din anul I, sunteți studenți la o universitate de prestigiu. Relația dintre Instituția Prefectului și Universitatea «Vasile Alecsandri» din Bacău are o durată destul de îndelungată, iar cu această ocazie am interacționat cu profesorii și studenții. Colaborarea noastră a inclus stagii de practică pentru studenții Universității, conferințe și workshop-uri, târguri educaționale realizate în parteneriat. Am remarcat deschiderea Universității «Vasile Alecsandri» din Bacău pentru tot ce înseamnă comunitatea băcăuană. Vă puteți dezvolta, atât profesional, cât și personal la Universitatea «Vasile Alecsandri» din Bacău. Există o strânsă legătură între Universitate și angajatori, prin aparatura donată, consultanța oferită, aveți posibilitatea de a studia în instituții din străinătate, să obțineți burse și granturi educaționale. Vreau să vă urez mult succes în tot ceea ce faceți, voi sunteți generația care va genera o nouă realitate, sperăm noi mult mai bună”.

Iar la final, Ștefănuț-Iulian Buhuș, Președintele Asociației Liga Studențească din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a vorbit despre oportunitățile pe care le au în cadrul Universității: „Este un an atipc pentru noi, studenții. Plecăm de la premisa că trebuie să visați la ceea ce vă dorițisă faceți și vreți să aveți o carieră în viitor. Un vis îți oferă o direcție, îți crește potențialul, un vis te prioritizează și îți adaugă valorile pe care le ai. Liga studențească este foarte activă în mediul online: noi lucrăm pentru voi ca să aveți un proces educațional de calitate. Vreau să vă urez multă baftă, să fiți curajoși și vă invităm să participați alături de noi la toate proiectele și activitățile pe care Liga le realizează”.

La Universitatea „George Bacovia”, pentru a se putea desfăşura activităţile specifice începutului de an universitar, printre care şi orientarea, integrarea şi informarea studenţilor, în perioada 28 septembrie 2020 – 2 octombrie 2020, adică în prima săptămână a anului universitar, au avut loc deja întâlniri între studenți și profesori, pentru ca din 5 octombrie să înceapa efectiv și cursurile, în sistem online.

„Ne bucurăm că, în ciuda faptului că suntem loviţi de această pandemie, tinerii sunt dornici să-şi continue studiile, să urmeze studii de licenţă, să se perfecţioneze în cadrul studiilor de master sau să frecventeze programe postuniversitare de formare continuă”, a declarat lector univ. Violeta Urban, decan.

„Intrăm împreună într-o nouă etapă a Universității «George Bacovia» din Bacău, în care ne propunem să transformăm universitatea într-un pol important al comunităţii academice naţionale, o instituţie implicată în economia şi dezvoltarea locală, care se manifestă antreprenorial, inovativ, eficient și transparent. Universitatea «George Bacovia» din Bacău este între primele şase universități particulare acreditate din țară prin Legea 237 din 23 aprilie 2002. Acreditarea s-a realizat prin înființarea/funcționarea Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune (CIG), prima facultate particulară cu acest profil acreditată în România. Au urmat apoi specializări de Management, Marketing, Administrație publică și Drept.Prin fondatorii, profesorii, cercetătorii, personalul didactic auxiliar, prin studenții și absolvenții ei, Universitatea «George Bacovia» din Bacău contribuie la progresul cultural, științific și spiritual”, a transmis și conf. univ. dr. Andrei Octavian Paraschivescu, rectorul Universității „George Bacovia” din Bacău.

