– un bărbat de 59 de ani a suferit arsuri la nivelul feţei şi a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale Joi seară, într-o garsonieră din satul Modârzău, comuna Zemeş, s-a iscat un incendiu. A fost vorba despre mai multe materiale textile şi mobilier care au luat foc, iar pompierii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău, alertaţi să intervină, s-au deplasat la faţa locului cu o autospecială de stingere. Când au ajuns acolo, militarii au constatat că în incendiul care a avut drept cauză probabilă focul deschis în spaţii închise un bărbat, în vârstă de 59 de ani, care se afla în imobil, a suferit arsuri la nivelul feţei. Victima a fost preluată de echipajul de ambulanţă şi transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

