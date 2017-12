Casa unui bărbat de 62 de ani, din satul Mărăşti, comuna Filipeni, a luat foc, duminică seara, incendiul fiind observat în jurul orei 20.10, când au fost alertaţi şi pompierii de la Detaşamentul Bacău. Salvatorii au plecat imediat cu două autospeciale de lucru cu apă şi spumă, iar când au ajuns acolo toată casă era cuprinsă de flăcări. Aproape trei ore s-au luptat militarii cu vâlvătaia, care a distrus 70 mp din acoperişul locuinţei, dar şi bunurile din patru camere. Se pare că incendiul a izbucnit, cel mai probabil, de la efectul termic al unui mijloc de încălzire nesupravegheat, cred militarii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău, mai precis de la o sobă fără acumulare de căldură. 7 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.