Inaugurarea Monumentului “România Biruitoare”, dedicat Centenarului României Întregite

Un eveniment de o importanţă majoră în viaţa şi istoria Bacăului şi a României, pus sub deviza “Vitejii României Biruitoare – Judeţul Bacău în Războiul Întregirii Naţionale”, va avea loc astăzi, 27 septembrie, ora 18.00, în “Parcul Unirii – 1 Decembrie 1918” (fost Parcul Catedralei). Cu această ocazie va avea loc inaugurarea/dezvelirea Monumentului de for public “România Biruitoare”, lucrare monumentală din bronz, executată la iniţiativa şi contribuţia Asociaţiei Unlimited Connections Bacău, cu fonduri exclusiv private, oferite de Compania DEDEMAN. Ansamblul sculptural a fost creat de artistul plastic Radu Ciobanu, din Satu Mare.

Impresionantul ansamblu are menirea şi rolul de a promova imaginea judeţului Bacău, la nivel naţional şi european, prin punerea în valoare a monumentului arhitectural-sculptural, care evidenţiază rolul băcăuanilor în Primul Război Mondial şi în realizarea Marii Uniri.

Memento

Despre luptele de pe Valea Oituzului, Dofteana, Cireşoaia, Coşnea, Tg. Ocna s-au scris cu sânge şi apoi cu pana fapte glorioase, sacrificiile umane şi materiale fiind enorme, mii de soldaţi şi ofiţeri rămânând pentru totdeauna în pământul scump al ţării. Pentru băcăuani, Primul Război Mondial are o semnificaţie aparte. “Pe văile Oituzului – un veritabil «Termopile al românilor», s-au dat cele mai lungi şi crâncene lupte, care au precedat ziua cea mare a păcii mondiale pe urma căreia am realizat unirea pe veci a tuturor provinciilor româneşti, realizând idealul pentru care ne-au răposat şi moşii şi părinţii”, scrie Grigore Grigorovici, în “Bacăul din trecut şi de azi. Culegeri monografice”, Bacău, 1933.

În al doilea rând, în Bacău au funcţionat comandamentele Armatei de Nord (condusă de generalul Constantin Prezan) şi mai târziu ale Armatei a II-a (condusă de generalul Alexandru Averescu), transformând oraşul în Capitala rezistenţei româneşti. Tot din judeţul Bacău s-au format Regimentul 55/56 Infanterie şi Regimentul 27 Infanterie Bacău, care au fost răsplătite, pentru faptele lor de arme de suveranul României, Ferdinand I, prin acordarea Ordinului “Mihai Viteazu”, cls. a III-a, drapelelor lor de luptă.

În momente de mare cumpănă pentru soarta frontului din Moldova, Măria Sa Regele Ferdinand, pe şesul comunei Cleja, la 23 martie/4 aprilie 1917, şi-a ţinut celebrul discurs în faţa trupelor Armatei a II-a, anunţând împroprietărirea soldaţilor-ţărani şi votul universal. După război, cu loialitate, regele şi-a ţinut promisiunea faţă de soldaţi şi faţă de ţara pe care a întregit-o sub sceptrul său. Judeţul Bacău şi băcăuanii se află, aşadar, printre cei mai îndreptăţiţi, dar şi obligaţi, dintre români, să contribuie la aniversarea Centenarului Marii Uniri, aşa cum au făcut-o şi pe tot parcursul anului 2018, aşa cum au făcut-o în toţi anii care au trecut de la prima mare conflagraţie mondială, la care România a luat parte şi şi-a adus jertfa, prin ridicarea pe locurilor unde s-au dat marile bătălii a unor monumente, care amintesc urmaşilor de sacrificiul suprem al celor care au luptat sub steagul Regelui.

“România Biruitoare”

Încă din vara anului 2018, Asociaţia Unlimited Connections Bacău a venit cu propunerea către instituţiile statului, de la nivel local şi naţional, de ridicare în municipiul Bacău a unui grup statuar, a unui monument de for public, de mari dimensiuni, care să fie amplasat în centrul oraşului.

După identificarea temei şi realizarea conceptului, a obţinut finanţarea din fonduri private şi a trecut la realizarea monumentului. În calitate de asociat în proiect, municipiul Bacău a pus la dispoziţie terenul pe care a fost amplasat monumentul (Parcul Unirii – 1 Decembrie).

După finalizare şi inaugurare, Ansamblul arhitectural – sculptural “România Biruitoare” va fi donat de Asociaţia Unlimited Connections municipiului Bacău, urmând să dobândească regim de bun public.

“Monumentul este dedicat României Întregite şi cinstirii eroilor a căror jertfă a făcut posibilă înfăptuirea Marii Uniri. «România Biruitoare» asumă tema centrală a basoreliefului ce încununează Mausoleul de la Mărăşeşti, pe care o dezvoltă în mod original, adăugând noi înţelesuri celor scrise în piatră de generaţiile interbelice. Mesajele monumentului se dezvăluie publicului în multiple forme, prin îmbinarea informaţiei istorice transmise explicit cu cele ce parvin privitorului în mod implicit, din perceperea elementelor arhitecturale şi artistice ale ansamblului. Am vrut să punem această temă la îndemâna oricui, şi de data aceasta nu printr-o carte, ci printr-un monument care, sperăm noi, va vorbi mai mult şi mai direct oricărui trecător, istoria coboară printre oameni,”, ne-a spus Ionuţ Munteanu, membru al Asociaţiei Unlimited Connections.

Monumentul

Ansamblul monumental are ca elemente principale reprezentarea alegorică “România Biruitoare” şi statuile din bronz ale Regelui Ferdinand I (înălţime 2,40 m) şi a Reginei Maria (înălţime 2,30 m), aşezate pe o platformă circulară, pe care, la nivelul de călcare, sunt amplasate perimetral două arce de cerc formate din 18 denticuli prismatici din beton (structura este placată cu granit alb). Pe feţele superioare ale acestora sunt gravate nume ale unor bătălii din timpul Războiului pentru Întregirea României (1916-1918).

Statuia din bronz “România Biruitoare” (2,70 m, la care se adaugă braţul ridicat de 0,80 m, este amplasată pe un soclu cilindric din granit masiv, având diametrul de 1,20 m şi înălţimea de 3,20 m. Pe faţa de est a soclului este plasată stema de bronz a României Întregite şi deviza “ROMÂNIA SEMPER VICTOR”.

Pe faţa superioară a unui bloc paralelipedic de granit este gravat textul: “ROMÂNIA BIRUITOARE. EROILOR CA AU FĂCUT ROMÂNIA UNITĂ *** GENERAŢIILOR DE AZI ŞI DE MÂINE, SĂ-ŞI AMINTEASCĂ MEREU JERTFA STRĂBUNILOR CONDUŞI DE MONARHII ÎNTREGITORI – REGELE FERDINAND I ŞI REGINA MARIA”

Pe latura posterioară a platformei circulare este realizată o rampă de acces cu pantă corespunzătoare. Pe aceasta sunt plasate trei plăci de bronz, cu următoarele texte: “În timpul Războiului de Întregire a României – 1916 – 1919 – s-au jertfit pe front 330.000 de militari români; Au rămas aproximativ 76.000 de invalizi; Au murit 700.000 de civili.” “Judeţul Bacău. Au luptat 30.000 de soldaţi şi ofiţeri pe toate fronturile; S-au purtat trei bătălii pe frontul de la Oituz; 80.000 de militari români şi străini sunt îngropaţi, în 14 cimitire ale eroilor.” “Bacău. Sediul Comandamentului Armatei de Nord – 1916; Sediul Comandamentului Armatei a doua – 1917; Sediul Comandamentului Misiunii Militare Franceze.”

Platforma este bordată cu un trotuar circular de 2,70 m lăţime, placat cu dale de granit. Întreg monumentul mai are o simbolistică, este situat la 53 m distanţă de absida Catedralei “Înălţarea Domnului”, pe axul median al aleii principale, pe direcţia vest-est.

“Mi-a plăcut încă de la început ideea şi am apreciat această iniţiativă. Este un lucru foarte bun, Bacăul nu avea şi era necesar să aibă un asemenea monument de for public dedicat Marii Uniri. Şi mai trebuie remarcat un aspect, singular cred în România, ansamblul sculptural «România Biruitoare» din Bacău este o iniţiativă şi realizare exclusiv privată, de aceea Asociaţia Unlimited Connections şi Compania Dedeman trebuie menţionate cu litere mari în paginile istoriei locale şi naţionale. Apariţia acestei statui sfinţeşte acest loc, poate schimba configuraţia viitoare a zonei, va fi locul unde ne vom aminti mereu de Marea Unire şi de făuritorii ei. Istoria se învaţă şi din statui!” Dionis Puşcuţă, artist plastic

Un monument ridicat din fonduri exclusiv private

Cu doar o zi înainte ca monumentul să fie adus în Bacău, am stat de vorbă cu iniţiatorii proiectului şi colaboratorii din perioada de execuţie.

„Este un monument unic în ţară de o asemenea anvergură şi concepţie, singurul din granit cu această înălţime, care îi reprezintă pe cei doi monarhi, alături. Este un monument nu numai pentru astăzi, ci şi pentru generaţiile viitoare. A costat 500.000 de euro şi este finanţat de compania DEDEMAN.

De aceea, Asociaţia Unlimited Connections, autorul sculpturii, în asociere cu Consiliul Judeţean, şi-a dorit mai mult decât o simplă inaugurare. Proiectul de promovare mai prevede editarea a 10.000 de cărţi poştale aniversare cu imaginea monumentului, mediatizarea evenimentului şi integrarea sculpturii «România Biruitoare» în curentul contemporan al artei monumentale europene. Bugetul total al acţiunii de promovare şi de pregătire a inaugurării, suportat de CJ, este de 80.000 de euro. Mulţumim autorităţilor locale pentru sprijinul acordat, generosului finanţator, Compania DEDEMAN, de a cărei încredere ne-am bucurat încă de la prezentarea proiectului. Trebuie spus de la început că acest ansamblu sculptural, care va rămâne peste veacuri mărturie a respectului şi dragostei noastre faţă de înaintaşi, faţă de eroismul şi sacrificiile lor, va fi donat comunităţii, respectiv Primăriei municipiului Bacău.” Oana-Elena Radu, preşedinte al Asociaţiei Unlimited Connections Bacău

Un monument al României Mari

Atunci când am descris arhitectural şi artistic monumentul, menţionam existenţa a 18 denticuli (plăci) pe care sunt înscrise cele mai importante bătălii de la intrarea României în război şi până în 1919. Care sunt acestea şi cum au fost alese, am aflat de la prof.dr. Anton Coşa, consultant istoric al proiectului.

“Pe acest monument sunt trecute unele dintre cele mai importante bătălii care s-au purtat în timpul războiului de întregire naţională a României. Ele au fost alese cu grijă, cu mare grijă, pentru a acoperi întreg spaţiul românesc, chiar dacă monumentul este ridicat aici, în Bacău, şi nu întâmplător. Iată cum, după un secol, chiar dacă România este întregită în 1918, procesul a continuat şi în anul următor, astfel că exact după un secol, noi, cei care vor veni din alte părţi de ţară, vor lua act de realitatea istorică peste ani. Sunt 18 plăci, cu 18 bătălii, şi cred că trebuie să le menţionăm, şi vă repet, ele au fost alese cu grijă: Turtucaia, Bazargic, Valea Gurghiului, Praid – Sovata, Sibiu, Bran – Câmpulung, Flămânda, Braşov, Valea Prahovei, Valea Oltului, Valea Jiului, Neajlov-Argeş, toate aceste bătălii din toamna anului 1916, apoi Oituz, Mărăşti, Mărăşeşti – 1917, Galaţi, Tighina, Valea Tisei – 1919. Observaţi că unele localităţi sunt astăzi în afara graniţelor României actuale, dar era firesc să fie menţionate, pentru că şi cei care au căzut acolo sunt tot eroii noştri, şi ei s-au jertfit tot pentru România biruitoare şi era normal ca ei să se găsească pe ansamblul monumental «România Biruitoare»”, ne-a spus istoricul Anton Coşa.

Povestea monumentului

Proiectul artistic realizat de sculptorul Radu Ciobanu are o proveste interesantă şi frumoasă. După o călătorie de peste 12 ore, de la Satu Mare în Bacău, însoţind convoiul cu ansamblul sculptural, împreună cu Daniel Pop, patronul atelierului de turnătorie artistică din bronz din Baia Mare, artistul a coordonat operaţiunile de ridicare a fiecărui element al monumentului, acolo unde va rămâne pe vecie: “Parcul Unirii – 1 Decembrie”.

“Am fost contactat de Asociaţia Unlimited Connections, cred că după ce membrii ei au văzut statuia de la Oradea a lui I. I.C. Brătianu, au fost la vernisaj, le-a plăcut, m-au urmărit pe internet, au fost la Ploieşti şi au văzut monumentul lui Caragiale şi personajele sale. Într-un final au hotărât că eu aş putea face ceea ce ei îşi doreau: un monument impresionant de for public. Şi foarte important a fost că au ştiut că eu pot să duc până la capăt lucrarea, proiect, desene, execuţie, turnare, montare. Deci, au venit cu ideea, am discutat, am făcut machetele, care nu au implicat niciun cost, au fost foarte mulţumiţi şi a venit comanda fermă. Practic, dorinţa asociaţiei a fost aşa: Să coborâm de pe Mausoleul de la Mărăşeşti tema centrală, cele două personaje principale, România Biruitoare, Regele Ferdinand şi Regina Maria, care au fost simbolul întregirii neamului şi să le aducem în mijlocul oamenilor, să poată fi atinse. Totul se petrece pe o incintă rotundă, străjuită de cei 18 denticuli pe care sunt trecute bătăliile, în centru este «România biruitoare», cu sabia în aşteptare şi laurii victoriei în mâna dreaptă, iar amfitrioni sunt Regele şi Regina, care, cu mâinile ne invită să intrăm; incinta reprezintă, de fapt România Mare. Întregul ansamblu, cu simbolistica lui este o poveste, povestea României Mari. Am venit în Bacău, am văzut locul, detaliile, am discutat cu arhitectul Viorel Boiciuc, un om extraordinar şi am trecut la treabă, după ce am trecut cu felicitări de Comisia de specialitate de la Ministerul Culturii. Sunt bucuros şi mulţumit de cum a ieşit şi avem ce arăta băcăuanilor, ţării şi lumii.” Radu Ciobanu, sculptor monumentalist

La festivităţile prilejuite de inaugurarea/dezvelirea Monumentului “România Biruitoare”, de vineri, 27 septembrie, ora 18.00, vor participa oficialităţile judeţului şi municipiului Bacău, din localităţile unde s-au dat bătălii în timpul Primului Război Mondial, reprezentanţi ai bisericilor ortodoxe, romano-catolice şi greco-catolice. Asociaţia Unlimited Connections ne-a comunicat că a trimis invitaţii preşedintelui României, prim ministrului României, reprezentanţilor Casei Regale, miniştrilor Culturii, Apărării, europarlamentarilor şi parlamentarilor băcăuani, reprezentanţilor instituţiilor judeţene.

De asemenea, a fost invitat şi Alfonso de la Torre, istoric şi critic de artă din Madrid, prof.univ.dr. Ioan Bolovan, prorector al Universităţii “Babeş – Bolyai” – Cluj-Napoca, prof.univ.dr. Ion Solcanu, Facultatea de Istorie a Universităţii “AL.I. Cuza” Iaşi, prof.dr. Anton Coşa – Complexul Muzeal “Iulian Antonescu”.

După ceremonialul militar, religios şi civil, va urma un spectacol susţinut de un cor de copii, cât şi de Filarmonica “Mihail Jora” şi Corul “Ateneu”.

Organizatorii evenimentului invită toţi băcăuanii, din municipiu şi din judeţ, să participle la acest important eveniment, care va rămâne viu în amintirea contemporanilor şi mărturie peste timp. De asemenea, adresează rugămintea ca toţi participanţii să respecte indicatoarele fizice şi indicaţiile oamenilor de ordine şi voluntarilor, pentru ca întreg ceremonialul să se desfăşoare în mod civilizat.

Este de datoria noastră să consemnăm, pentru astăzi şi pentru mâine, realizatorii Monummentului „România Biruitoare”:

Finanţator: Compania DEDEMAN

Autor, sculptor Radu Ciobanu

Beneficiarul Investiţiei: Asociaţia Unlimited Connections.

Proiectant general: SVB Arhitectonic SRL.

Proiectant de arhitectură: Ştefan Viorel Boiciuc.

Proiectant de structuri: Casa Editorială SOLTERIS SRL.

Proiectant Instalaţii: Elit Proiect SRL.

Constructor: Structuri Monolit SRL.

Radu Ciobanu, sculptor monumentalist

Născut la Braşov, absolvent al Academiei de Arte “George Enescu” – Iaşi, secţia sculptură, clasa prof.Vasile Condurache, promoţia 1986. Este repartizat la Satu Mare. Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, Filiala Satu Mare.

Cu o experienţă de o viaţă în modelare şi turnare în bronz, sculptorul Radu Ciobanu este consacrat prin numărul mare de lucrări monumentale realizate atât în ţară cât şi în străinătate.

Pentru realizarea monumentelor şi a busturilor ce pot ajunge până la o dimensiune de trei metri, sculptorul se specializează în turnătorie artistică de bronz, la firma “Edoba Bellas Artes”, supervizat de sculptorul spaniol Eduardo Soriano din Madrid.

Este autorul a mai multor lucrări monumentale, cum sunt: Lucian Blaga, Corneliu Coposu, Iuliu Maniu, Alexandru Ioan Cuza, Mihai Viteazul, Taras Sevcenko, Baba Novac, Alexandru Ioan Cuza, Decebal, Obelisc Mihai Viteazul – Moftinul Mic – Satu Mare.

În 2010 câştigă concursul naţional de proiecte lansat de Primăria Ploieşti şi execută bustul monumental din bronz “Arhitect Toma T. Socolescu”. 2013 – Bust monumental “Dr.Ioan Barbul” – Satu Mare, Bust Monumental – Bronz “Avram Iancu” – Satu Mare, bust monumental “Regele Ferdinand – Carei – Satu Mare, Ansamblul monumental “Ion Luca Caragiale şi personaje din opere” – Primăria Ploieşti. În 2015 execută monumentul “Ion I. C. Brătianu”, din Oradea.