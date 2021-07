Ce-i drept, ultimile știri din media despre unul dintre cele mai savuroase deseruri – înghețata – care a fost retrasă din anumite magazine, au ridicat semne de întrebare pofticioșilor desertului răcoritor. Și pentru că tot vine weekendul, unul cu vreme foarte caldă, după cum spun meteorologii, astăzi poposim la un producător de înghețată artizanală foarte apreciat de băcăuani, Pallina.

Înainte de toate, pentru a elimina din suspiciuni, trebuie subliniat că înghețata artizanală este foarte diferită de cea industrială în primul rând prin ingredientele folosite dar și prin faptul că mereu este proaspătă.

„Cel mai important ingredient al înghețatei este…temperatura”, ne-a spus Loredana Duma, administrator Pallina, gelaterie care în această săptămână a împlinit patru ani, practic devenind de tradiție în Bacău dar și în Piatra Neamț. Mai mult decât atât, Pallina are clienți și din alte județe. Secretul înghețatei Pallina? Simplu. Toate rețetele sunt italienești. Toate ingredientele sunt de acolo. „Chiar dacă înghețata noastră ar avea termen de garanție foarte mare, în condiții de stocare în frigidere, noi nu o ținem mai mult de 48 de ore. Au fost cazuri în care ne-au rămas cantități de înghețată, unele s-au aruncat, altele le-au luat angajații acasă iar alte cantități le-am donat fie la case de copii sau la cămine de vârstnici.

Dar cu timpul ne-am învățat și cam știm câtă cantitate să facem”, a explicat Loredana Duma. Cu alte cuvinte, înghețata Pallina e mereu proaspătă. Dacă ar fi să discutăm de preferințe, conform celor de la Pallina, băcăuanii preferă clasicile înghețate de ciocolată și vanilie. Și fisticul este în top. Urmează o gamă largă de arome exotice, preferințele fiind împărțite. Impresionant este că Pallina deține 120 de feluri de înghețată, sortimente pe care le produce prin rotație.

Înghețata Pallina o găsiți în cele patru locații, lângă Piața Tricolorului, lateral de Casa de Cultură, la Mall, la Insula de Agrement și pe str. Mărășești nr. 10, deși toată lumea spune că e pe Războieni. Primele două locații dețin și laboratoare. Cât despre cantiatea de înghețată produsă zilnic este greu de estimat, pentru că după cum spun cei de la Pallina, depind foarte mult de vreme. Dacă astăzi se vând 100 de kilograme de înghețată, mâine dacă vremea se răcorește se pot vinde numai…5. „Din păcate asta e cultura la noi. Mâncăm înghețată doar dacă e cald. Înghețata, la noi, încă nu este considerată ca un destert, ca în alte țări. Dar, ușor, ușor, am văzut că se schimbă”, a mai spus Loredana Duma.

Și cel mai important, am aflat diferențele dintre înghețata industrială și cea artizanală… Ce-i drept, înghețata artizanală are un preț mai mare, dar aceasta este produsă din lapte proaspăt iar restul materiei prime este importată din Italia care vine sub formă de paste și nu prafuri cum crede majoritatea românilor. „De exemplu la fistic. Efectiv fisticul este presat, cu un ulei și formează o pastă bază. La fructe, se folosesc fructe proaspete în funcție de sezon, și chiar ne facem rezerve pentru iarnă de fructe de sezon”, a explicat Loredana Duma care ne-a destăinuit și faptul că atunci când produce înghețata se face și se păstrează la o temperatură de -17 grade, ajunge în galantar unde sunt menținute la -14 grade, iar atunci când înghețata ajunge în cornet sau în pahar trebuie să aibă -10 grade, pentru a fi optimă de servit.

După ce am aflat cam tot ce trebuie să știm despre o înghețată artizanală, nu rămâne decât să o savurăm. Într-un weekend fierbinte cu înghețată răcoritoare…