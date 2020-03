Început în toamna lui 2018 în Bacău, „Programare cu răbdare” se desfășoară ca un cerc de informatică în cadrul căruia profesorul Bogdan Pătruț, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, atrage elevii spre fascinanta lume a informaticii.

Modalitatea aleasă de organizatorul cercului, care este și președintele Asociației EduSoft, a fost abordarea unor teme interesante, într-un mod interdisciplinar și mai puțin formal. Paul Colța, unul dintre copiii care s-au format acum un an la PCR a primit o bursă la Google Zurich.

În anul școlar anterior, cercul era frecventat de peste 300 de elevi din Bacău și împrejurimi, iar începând cu septembrie 2019, proiectul a fost extins la nivel național, acum desfășurându-se în mai multe centre locale din țară și din diaspora.

Acum numărul de participanți activi la cerc depășește 800 copii.

Domnule profesor, cum de v-a venit ideea extinderii activităților cercului dumneavoastră?

Inițial, am pornit în acest proiect, deoarece am observat că, deși informatica este unul dintre cele mai atrăgătoare domenii de pe piața forței de muncă, numărul de ore din programa școlară este redus. Mai mult, unele lucruri studiate la școală pot să-i atragă pe unii copii, dar nu și pe alții. Elevii sunt diferiți și nu toți sunt atrași de algoritmică, alții preferă robotica sau crearea de jocuri. Algoritmica e baza și ne concentrăm pe ea, dar celorlalți le oferim alternative, precum grafica, crearea de jocuri animate, programarea plăcuțelor micro:bit, Arduino sau Raspberry Pi.După cum știți, companiile de IT sunt concentrate în orașele mari, unde găsesc forță de muncă calificată, dar e bine ca și elevii din orașele mai mici să fie inițiați în programare. Orice profesie din viitor va avea elemente de programare în ea.

Poate că nu toți copiii care participă acum în acest proiect vor deveni informaticieni peste 5-10 ani, dar cu siguranță toți vor programa, pentru că a programa face parte din noua etapă a alfabetizării digitale din secolul 21. În urmă cu 10 ani, unii aveau un serviciu la un birou și credeau că doar unii oameni vor folosi calculatoarele și instrumentele de tip Office. Îi numeau chiar „informaticieni” pe aceștia.

Azi, cu toții folosesc asemenea instrumente în munca lor de zi cu zi. Sunt mulți sceptici care consideră că nu toți oamenii (cu ocupații intelectuale) vor fi nevoiți să programeze.

Dar realitatea le va demonstra altceva. Adulții de peste 10 ani tot vor avea ceva de programat.

Câte centre locale ați deschis? Cum sunt ele organizate?

Avem 22 de centre locale deschise prin parteneriate între Asociația EduSoft și școli și licee din țară. Astfel, suntem prezenți la Iași, Timișoara, Galați, Brăila, Târgoviște, Zalău, Râmnicu Vâlcea, Mangalia, Pașcani, Tg. Secuiesc, Tg. Ocna, Tecuci, Adjud, Turceni și Târgu Frumos. La București suntem prezenți la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”. Doamnele profesoare Alina Gabriela Boca, Elena Drăgan, Corina Vinț și Laura Ungureanu desfășurau deja activitatea de pregătire a peste 70 de copii pentru apropiatele olimpiade de informatică, iar acum au aderat la proiectul „Programare cu răbdare”.

Sunteți prezenți și dincolo de granițele României?

Da, s-au înființat centre ale proiectului și pentru copiii din diaspora. La Spoleto, provincia Perugia din Italia, proiectul se desfășoară în colaborare cu Asociația „Ziua Unirii”. De asemenea, la Școala Medie de Cultură Generală „Grigore Nandriș”, din Mahala, Noua Suliță, de lângă Cernăuți, patru profesori sunt implicați în „Programare cu răbdare”.

Ce alte activități mai organizați cu elevii?

Elevii din toate centrele au ocazia să se întâlnească cu profesori cu rezultate deosebite, cu profesori universitari, precum și cu tineri care au reușit în domeniul IT, prin participarea lor ca angajați sau ca bursieri la companii IT internaționale sau care au activitate academică deosebită. Aceștia le povestesc despre întâlnirea lor cu informatica și despre preocupările actuale în domeniul IT și le predau și unele subiecte mai avansate care sunt mai puțin abordate în curricula școlară.

Acum ceva timp am organizat la Iași un teambuilding, care să aducă împreună copiii care se implică ca voluntari în diferitele centre din țară. De asemenea, în perioada 29 februarie – 1 martie, organizăm în Bacău un hackathon cu premii.

Tot în Bacău, studentul Bogdan Emanuel Iștoc îi scoate pe elevi în pauze să facă mișcare, sport, iar dacă e frig afară, îi provoacă la diferite jocuri de dezvoltare personală. În luna iunie, la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” vom organiza un concurs de informatică sub denumirea: “The Beauty of Code, The Code of Beauty”, la care ne dorim să participe elevi din centrele PCR din țară și nu numai.

La centrul din Zalău, doamna profesoară Klara Bodis va organiza la începutul lunii aprilie, la Liceul Reformat Wesselenyi din Zalău un concurs de informatică în cadrul proiectului „Crearea jocurilor educative cu Alice 3, Scratch și Microbit – Proof Without Words”.

La Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” din Bacău, doamna profesoară Marilena Chelba și elevul Ștefan Alexandru Vîrnă dezvoltă aplicații în C# cu elevii participanți.

Doamna profesoară Simina Mariș, sunteți implicată în proiect, coordonând activitatea de la Liceul „Ioan Slavici” din Timișoara. Ați reușit să îi atrageți spre informatică pe elevii care sunt de la alt profil?

Ce fel de cerc de informatică ar putea fi funcțional într-un liceu cu profil economic? Ei bine, „Programare cu Răbdare”, iar o demonstrație pe viu se poate vedea la Timișoara. Având și cooperarea studenților de la Facultatea de Inginerie de la Universitatea „Ioan Slavici”, care și-au luat în serios cu entuziasm rolul de mentori pentru elevi, am demarat o acțiune de familiarizare a elevilor cu diverse aspecte ale informaticii și programării. Am început cu mai multe tematici (C, Arduino, algoritmică cu Blockly Games, Python, Raspberry Pi).

Am avut întâlniri cu tineri care au făcut din IT o meserie, care ne-au explicat de ce e important să știi programare și la ce îți folosește în viață, chiar dacă nu îți faci o meserie din asta. În final, ne-am oprit la ceea ce ne-a plăcut cel mai mult – programare în Python și cu aplicații pe Raspberry Pi. Au venit elevi de la mai multe școli și licee din Timișoara, de la clasa a VIII-a și până la clasa a IX-a, care s-au împrietenit și și-au descoperit subiecte și pasiuni comune, creatoare. Pe viitor, pe lângă ceea ce facem în prezent și ne place, vom încerca și alte domenii ale informaticii și programării – cu răbdare și cu sprijinul profesioniștilor dedicați care deja și-au anunțat dorința de a participa și de a aduce plus-valoare cercului nostru.

Domnule profesor Cristi Rusu, cum v-ați alăturat proiectului „Programare cu răbdare”?

Am pus Tecuciul pe harta centrelor PCR după ce am urmărit cum acest proiect de suflet crește pe zi ce trece. Urmăream activitatea colegilor din țară, pe Facebook, și am zis că e bine să mă alătur acestei comunități. Noi am lucrat frumos și înainte cu elevii de la Școala Gimnazială „Iorgu Iordan” din Tecuci, jud. Galați, dar am spus că nu ar fi rău să vedem și ce fac alți colegi din țară. Acest proiect a venit exact la momentul potrivit.

Dl. Cristi Rusu ce lucrați cu elevii dumneavoastră la cerc?

În centrul nostru, elevilor le predau, cu precădere, elemente de inițiere în programare, folosind limbaje de programare vizuale sau platforme programabile (precum Scratch, Alice, Blockly, Microbit, Arduino, Raspberry Pi etc.) și elevii sunt interesați de a înțelege noțiunile de bază ale programării, prin realizarea de povești animate sau jocuri grafice. Dacă la început am preconizat un număr de 20 de elevi, iată că deja ne-am apropiat de 30 și sunt încă elevi care doresc să participe. Structura cursului se va axa pe programare cu aplicabilitate în situații cotidiene, dar pentru a ajunge aici este nevoie să punem bazele. Având în vedere că sunt elevi de la clasa a V-a până la clasa a X-a inclusiv, va trebui să lucrez diferențiat pe grupe și foarte probabil vom organiza o grupă de începători și una de avansați parcurgând elemente de programare in Javascript, Blockly, C++ și Python. Pe măsură ce timpul o va permite, vom implementa soluții pe Arduino, Raspberry Pi continuând activitățile de robotică care oricum se desfășurau începând cu anul școlar 2017-2018. Ceea ce m-a surprins a fost bucuria cu care au răspuns pozitiv atunci când au aflat de înființarea acestui centru zonal, regăsind cu drag foști elevi.

În județul Iași, proiectul „Programare cu răbdare” este implementat în 5 licee, printre care Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații „Gheorghe Mârzescu”. Elevii coordonați de prof. Domnica Chirilă și prof. Ecaterina Lombadă vin în întâmpinarea nevoilor de informatică ale elevilor cu profil tehnic. Pas cu pas ei creează mici aplicații în Alice, abordare vizuală ajutându-i pe elevi să înțeleagă conceptele de bază ale programării.

În județul Galați, proiectul se desfășoară și la Colegiul Național „Vasile Alecsandri”. Cercul se desfășoară de două ori pe săptămână. În ianuarie s-a desfășurat un concurs pe echipe. O echipă a fost formată dintr-un copil de gimnaziu și unul de liceu, ceea ce a ajutat foarte mult la legarea de prietenii și învățarea colaborativă, după cum ne-au precizat doamnele profesoare Georgeta Iulia Balacea și prof. Liliana Dău, care coordonează acest centru local.

La Brăila, cercul se desfășoară la Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci” din Brăila și este coordonat de doamnele profesoare Florina Marin și Anton Cristina. Sunt 40 de copii care vin constant la activități, cei mici lucrează cu Scratch și Alice, iar elevii de liceu sunt organizați în începători și avansați.

Doamna profesoară Florina Marin, ce este deosebit în activitatea cercului dumneavoastră?

Cu cei începători se face grafică, subiect care nu este în programa școlară, dar îi atrage foarte mult, inclusiv pe copiii de la alte profiluri. Elevii Andrei Legian, Valentina Băluță, Amalia Adetu îi ajută cu multă răbdare pe începători să deslușească tainele programării. La grupa de avansați lucrăm probleme mai dificile, pregătindu-ne pentru olimpiade și concursuri școlare. Elevii se ajută între ei, se creează o atmosferă de lucru foarte plăcută, iar Amalia Adetu se ocupă ca elevii să aibă pauze frumoase, cu muzică și surprize dulci. Pe cei mai merituoși îi premiem cu tricouri și nu doar. Centrul este de categoria A, elevilor li se predau, cu precădere, elemente de algoritmică, folosind limbajul C++. La cerc depășim materia de la clasă, fiind interesați de performanță (fie că e vorba despre olimpiade și concursuri școlare, fie că e vorba despre dezvoltarea de aplicații sau de lucrul în echipă la proiecte mai complexe). Noi ne desfășurăm activitatea în fiecare zi de joi, la Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci”, dar pot veni copii și de la alte licee sau școli din Brăila sau orice localitate din jur.

În Oltenia, proiectul a ajuns la Turceni (județul Gorj) și la Râmnicu Vâlcea.

Elevii înscriși la cercul PCR din Râmnicu Vâlcea sunt de la clasa a II-a până la a XI-a și este deschis tuturor copiilor din oraș. Toți elevii sunt începători în programare și acum scriu primele lor programe.

„Programa pentru elevii de gimnaziu și elevii din învățământul tehnologic conține doar o oră pe săptămână pentru studiul disciplinei “Informatică și TIC ” ceea ce este insuficient pentru aspirațiile elevilor zilelor noaste, ei vor să devină cetățenii digitali informați și instruiți pentru lumea de mâine. Cercul „Programare cu răbdare” este o oportunitate de care elevii s-au bucurat și pentru care ei muncesc să-l dezvolte în continuare. Mulțumim domnului profesor Bogdan Pătruț pentru susținere. O idee excelentă care reunește elevi din toată țara.” ne-a declarat doamna profesoară Aurelia Manea, coordonatoarea centrului „Programare cu răbdare” din Râmnicu Vâlcea.

Organizatorii sunt deschiși dezvoltării de noi centre „Programare cu răbdare” și în alte orașe din țară și din străinătate, unde există comunități de copii români, ai căror părinți doresc să le ofere o deschidere față de domeniul IT.

Carina Andreea Ivu