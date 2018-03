Ionel Uțu Mocanu. 36 de ani, din Comănești. Așa se prezintă simplu, florarul Ionel. Un om dintr-o bucată, gospodar, muncitor, iubitor de natură și de tot ce e frumos. Povestea sa de viață e una lungă, agitată și complicată, în ciuda vârstei tinere pe care o are. Conduce acum o afacere cu flori. Și nu numai. O mare de flori, colorată și variată. A început, prin 2003… cu brazi.

A participat la târguri, a vândut en-gross. Au venit apoi necazurile peste el, un divorț, decesul mult prea timpuriu al mamei, un incendiu ce i-a ars în totalitate casa, alături de casele părinților, a bunicului și a fratelui, care erau una lângă alta. A fost prăpăd, iar el a pierdut tot. Și a clacat. A plecat în Spania, unde timp de trei ani a lucrat în construcții, pe amenajări interioare. Dar gândul și sufletul i-au rămas acasă, la cei dragi lui. Așa că s-a întors și a luat-o din nou de la capăt.

De data aceasta cu brazii argintii. A fost și în Ungaria, unde a testat piața, a adus de acolo marfă de calitate pe care a sădit-o în propria seră. S-a specializat, ulterior, și pe legume. A încercat și un proiect european, tot pe această zonă, a cheltuit o mie de euro pe acte, dar nu am reușit să obțină finanțarea. „Mereu am fost într-o luptă continuă cu mine. Pentru că știam că pot. Au fost mai întâi brazii, apoi legumele, am făcut și vie, și livadă, dar mi-am zis, într-o zi, că e momentul să mă apuc și de flori. Am început timid cu trandafiri, acum 3 ani, și așa am ajuns să produc și… flori. De toate felurile. Mă ajută doar tatăl meu, mai vine pe aici și sora mea, care stă în Agăș. În continuare lucrez în construcții. Ziua sunt la muncă, iar seara și noaptea, în sera de flori. Îmi place ceea ce fac. Nu este un venit sigur, ci o afacere de plăcere. Iar din ce vând, reușim să ne întreținem și să îmi plătesc datoriile”, ne-a spus sincer Ionel. Răsadurile le ia din Miercurea Mirajului, județul Mureș, și din zona Sovata. Vinde de acasă, clienții îl știu, sunt de peste tot: din Comănești, Onești, Moinești, Bacău și chiar din afara județului. Produce cam 300-400 de ghivece pe fiecare floare. Acum, primăvara, are la vânzare pansele cu 2 lei/buc, zambile 7 lei/buc, primola 6 lei/buc, Cyclamen 18 lei. Vor urma mușcatele, petuniile, trandafirii, crizantemele. Tot ce se cere și poate el produce.

„Primăvara e anotimpul vieţii. E anotimpul renașterii naturii. Și al renașterii mele. Când merg în seră şi privesc la plante cum prind viață, dintr-un bob de sămânță, cum apare apoi o splendidă floare care aduce atâta bucurie… parcă prind și eu viață. Pentru mine primăvara înseamnă viaţă. Mă bucur de culorile florilor, de gingășia lor și așa prind putere să merg mai departe. Eu văd primăvara ca pe o speranță, este frumuseţea renașterii, este iubire…. Acum trebuie să renaştem și noi la o viață mai bună și să iubim mai mult tot ce ne oferă ea!”

Iubește ceea ce face, își iubește țara, locurile natale. De aceea nici nu a rezistat mult printre străini. „Muncesc aici, nu vreau să mai plec afară să fiu sclav. Stau aici și fac ceea ce iubesc, chiar dacă profitul nu prea este. Bine că sunt sănătos și chiar dacă sunt singur, doar cu tata, ne descurcăm cum putem. Dar ne bucurăm de viață și renaștem odată cu natura….cu florile, cu trandafiri, cu brazii noștri, cu livada și tot ce ne oferă Dumnezeu”, ne-a mai spus Ionel. Un om simplu, modest, discret, chinuit de viață, dar sigur pe el. Și pe tot ceea ce întreprinde. Un adevărat exemplu pentru noi toți!