La data de 30 decembrie 2017, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase au depistat în Moineşti un bărbat de 30 de ani, din comuna Palanca care oferea spre vânzare, fără drept, către persoane fizice un pistol cu aer comprimat şi alice în cantitate de 400 g. Pistolul a fost ridicat în vederea continuării cercetărilor. Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. 24 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.