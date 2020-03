Cineva a spus că „tristețea este făgașul slabei speranțe”. Când ai un vis în care crezi cu toată ființa ta, fii optimist! Optimismul reflectă întotdeauna liniște… Acum este momentul să luăm o pauză! Uneori e nevoie să te mai abați din drum și să faci alte lucruri pentru a-ți asigura sănătatea. Un efort suplimentar, încă o lună de așteptare sau, în unele cazuri un gram în plus de înțelepciune îți poate arăta calea spre libertate. Știți bine ce vreau să spun! Libertatea și puterea ne vin de la cunoașterea a ceea ce vrem. Așadar, analizați-vă puțin viața. De situația în care vă aflați acum, cine este responsabil? O liniște deplină se așterne acum peste conștiința tuturor… Măcar atât! Într-un sens cât se poate de real, există în dumneavoastră o anumită parte care vrea ceea ce avea înainte, cu satisfacții și cu probleme cu tot.

O modalitate corectă de a privi controversa ar fi să îți pui întrebarea dacă am dreptate sau nu. Cine ești tu? Cine suntem noi? Cât depinde de tine și cât depinde de alții? Eu am deja o săptămână de când îmi pun toate aceste întrebări. Sigur, acum mă aștept să primesc o nouă întrebare. De această dată de la dumneavoastră. Era oarecum previzibil. Da, am găsit răspuns la toate acele întrebări care erau cu sutele la un moment dat și care s-au transformat treptat doar într-una singură. Care este această întrebare? Nu, nu este momentul să o dezvălui! Tehnica folosită de mine va funcționa în cazul fiecărui om. Cu siguranță nu strică! În prezent, abordarea specifică trebuie să fie adecvată zonei geografice, condițiilor de viață ale persoanei și clarificărilor pe care aceasta le dorește de la viață. Pentru mine, lucrurile sunt un pic diferite. Eu întotdeauna am văzut partea bună a întâmplărilor nefericite. Am spus mereu: Totul se întâmplă cu un scop! Ai avut vreodată o idee pentru o situație anume, dar ai lasat-o deoparte, gândindu-te că dacă ar exista o piața pentru idei, cineva ar fi expus-o deja? Îmi place această întrebare și acum mi-o pun în fiecare dimineață după ce mă trezesc, primind mereu același răspuns. Este ca un deja-vu: Sănătatea psihică este răspunsul! Echilibrul psihic este singurul mod în care ne putem recupera libertatea, un drept dobândit încă de la naștere și care trebuie protejat pe tot parcursul vieții. Cu câte nu ne vom mai confrunta în viață și de fiecare dată va trebui să facem același lucru. Să ne păstrăm sănătatea! Sănătatea fizică și psihică vor fi mereu în tandem. Când vă vine în minte o imagine sau când informația primită este alarmantă, încercați să vă liniștiți. Încurajați-vă singur! Ieșirea din acea zonă a nesiguranței vă va aduce multe reușite. Trebuie să fiți dispus să nu vă mai fie frică și să vă folosiți atuurile. Sunteți inteligenți, aveți o inimă mare și pe deasupra mai sunteți și români. Deja sunteți pe plus! Dezechilibru? Nu, acum vedem clar lucrurile! Diferența dintre un aiurit și un înțelept se observă în toate formele de comportament. Înțeleptul face lucrurile care trebuie făcute, este disciplinat și drept beneficii secundare capătă încredere în sine, dobândește un sentiment de siguranță interioară, simte că poate conta pe el însuși și dispune de cea mai mare șansă. Aiuritul, adică iresponsabilul nu face lucrurile pe care trebuie să le respecte pentru că acționează în modul lui specific; drept rezultat el își pierde valoarea, își distruge viața și trăiește în mediocritate tot restul vieții. Înțeleptul înfăptuiește lucruri mărețe, în timp ce aiuritul intenționează să facă numai lucruri care nu sunt demne de un OM.

Toată lumea vrea să înfăptuiască ceva…Știți că trăim într-o lume aflată în schimbare rapidă și într-o mare incertitudine, iar atunci când situația scapă de sub control, se impun măsuri extreme. Aceste măsuri sunt dictate și respectate de o forță puternică. Această forță suntem noi, oamenii perseverenți și hotărâți: eu, tu, voi și noi toți! Vom adera cu o disciplină perfectă la ceea ce știm că funcționează deja: Toți pentru unul și unul pentru toți! Cu alte cuvinte, depindem unii de ceilalți. Niciodată nu poți fi fericit dacă trăiești într-o societate bolnavă! Dacă vrei să fii omul care iubește viața, natura, oamenii, sigur vei fi de partea înțelepților, a celor ce respectă reguli, dar dacă vrei să fii un iresponsabil trist, fără prieteni și fără valoare, este alegerea ta! Întotdeauna am spus: Viața e făcută din alegeri! Alegerea mea și a marii majorități este să fim aproape de Dumnezeu. Acum, mai mult ca niciodată, Dumnezeu este alături de noi, este speranța noastră, libertatea noastră! O idee măruntă, dar de o mare însemnătate pentru conștiința noastră…

Cu drag vă adresez aceste cuvinte din inima mea plină de speranță, pentru voi toți!

Carmen Barcan, terapeut.