Handbal masculuin/Juniori 2: CSS Bacău Campioană!

Săptămâna trecută s-a desfășurat la Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” din Bacău Turneul Final „Speranță” al juniorilo2, turneu ce a reunit la semicerc 8 echipe care au fost împărțite în două grupe. CSS Bacău a făcut parte din Grupa A alături de CSM Bacău, CSS Dr.Tr. Severin și CSS Sibiu.

Juniorii 2 de la CSS Bacău au reușit să treacă de faza grupelor cu trei victorii, 48-34 cu CSM Bacău, 44-33 cu Dr. Tr. Severin și 45-34 cu CSS Sibiu. În semifinale au trecut de Concordia Chiajna cu scorul de 26-22, iar în finală au întâlnit-o din nou pe CSS Dr. Tr. Severin de care au trecut cu 52-41.

„A fost un turneu cu o încărcătură psihică și fizică deosebită, dar elevii mei au făcut față cu brio în toate meciurile. Bucurie ca asta n-am mai trăit de mulți ani. Avem o generație de excepție și îi felicit pe toți pentru munca lor. Mulțumim pentru sprijinul acordat AJH Bacău și ISJ Bacău”, a declarat plin de emoții George Călin, antrenorul juniorilor 2 de la CSS Bacău.

Pe lângă rezultatul de excepție, CSS Bacău a dat la acest turneu și cel mai bun centru – Bogdan Doboșeru, cel mai bun inter stânga – Rareș Arhip și cea mai bună extremă dreapta – Edi Drelea.

Remarcabil a fost pe toată durata turneului și a publicului care a fost într-un număr foarte mare și a creat o atmosferă fantastică, demnă de marile competiții.

„Sunt foarte fericit că am terminat acest turneu pe locul 1. A fost un turneu lung și complicat, dar am reușit să ne îndeplinim obiectivul de la începutul sezonului.”

Bogdan Doboșeru

„Sunt fericit că am obținut primul loc, am muncit din greu și am făcut multe sacrificii să atingem obiectivul.”

Manole Robert

„DA campionii! DA cel mai bun inter stânga! Se spune că sportul te educă, te disciplinează și formează caractere. DA îi mulțumesc Lui Dumnezeu, mulțumesc colegilor de echipă pentru dăruire și determinare, mulțumesc domnului antrenor Călin George care ne-a îndrumat și călăuzit pentru a atinge acest nivel de performanță. De asemenea, mulțumesc tuturor celor care ne-au susținut și încurajat până în această etapă.”

Rareș Arhip